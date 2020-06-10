МОЗ може скасувати обов'язкову самоізоляцію для частини людей, які повернулися з-за кордону

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість звільнити від самоізоляції людей, які повертаються з країн, де ситуація з коронавірусом така сама, як в Україні або краща.

Про це на брифінгу заявили міністр охорони здоров'я Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За словами Степанова, зараз країни діляться на "червоні" і "зелені" зони. "Червоні" - країни, де ситуація з коронавірусом гірша, ніж в Україні, "зелена" - ситуація з коронавірусом така сама, як в Україні, або краща.

"Це наші попередні думки. Люди, які повертаються з "червоної" зони повинні 14 днів перебувати на самоізоляції чи обсервації. Із "зеленої" зони - не потребуватимуть самоізоляції", - пояснив міністр.

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