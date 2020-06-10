3 788 5
МОЗ може скасувати обов'язкову самоізоляцію для частини людей, які повернулися з-за кордону
Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість звільнити від самоізоляції людей, які повертаються з країн, де ситуація з коронавірусом така сама, як в Україні або краща.
Про це на брифінгу заявили міністр охорони здоров'я Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За словами Степанова, зараз країни діляться на "червоні" і "зелені" зони. "Червоні" - країни, де ситуація з коронавірусом гірша, ніж в Україні, "зелена" - ситуація з коронавірусом така сама, як в Україні, або краща.
"Це наші попередні думки. Люди, які повертаються з "червоної" зони повинні 14 днів перебувати на самоізоляції чи обсервації. Із "зеленої" зони - не потребуватимуть самоізоляції", - пояснив міністр.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всім Владам..
не запроваджуй заходи,котрі не можеш проконтролювати.
Бо не поважатимуть.
бо там офіційно ситуація краща
Ляшко,ти придурок ? )))