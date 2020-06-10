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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ може скасувати обов'язкову самоізоляцію для частини людей, які повернулися з-за кордону

МОЗ може скасувати обов'язкову самоізоляцію для частини людей, які повернулися з-за кордону

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість звільнити від самоізоляції людей, які повертаються з країн, де ситуація з коронавірусом така сама, як в Україні або краща.

Про це на брифінгу заявили міністр охорони здоров'я Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За словами Степанова, зараз країни діляться на "червоні" і "зелені" зони. "Червоні" - країни, де ситуація з коронавірусом гірша, ніж в Україні, "зелена" - ситуація з коронавірусом така сама, як в Україні, або краща.

"Це наші попередні думки. Люди, які повертаються з "червоної" зони повинні 14 днів перебувати на самоізоляції чи обсервації. Із "зеленої" зони - не потребуватимуть самоізоляції", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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10.06.2020 10:09 Відповісти
Давно пора. Мені ще 2 дні залишилося самоізолюватися після приїзду з Польщі. Але все це курям на сміх. Особливо аплікація Авакяна - "дій вдома". Видно купував її там, де рюкзаки.
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10.06.2020 10:30 Відповісти
давня порада..
Всім Владам..

не запроваджуй заходи,котрі не можеш проконтролювати.
Бо не поважатимуть.
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10.06.2020 10:44 Відповісти
Опять они там шото рассматривают. Кто вас еще слушает? ><
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10.06.2020 10:33 Відповісти
то з Індією,Туркменистаном,Китаєм самоізоляції не буде ?
бо там офіційно ситуація краща
Ляшко,ти придурок ? )))
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10.06.2020 10:42 Відповісти
 
 