За добу у Волинській області виявили 101 новий випадок COVID-19, три людини померли, - ОДА
За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстровано 101 новий випадок захворювання COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Так, нові випадки зафіксовані: Володимир-Волинський район – 43, м.Ковель – 20, Ковельський район – 7, Камінь-Каширський район – 15, м. Луцьк – 6, Луцький район – 4, Турійський район – 2, Ківерцівський район – 1, Любомльський район – 1, Ратнівський район – 1, Старовижівський район – 1. Одужало за добу 12 осіб. Три випадки хвороби завершились летально (м.Ковель, Луцький та Маневицький райони).
Загалом станом на 10.00 год. 10 червня в області зареєстровано 1214 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 311 осіб. 37 випадків хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Луцьк – 237 випадків, в т.ч. 5 летальних;
- Луцький район – 97 випадків, в т.ч. 3 летальні;
- м.Ковель – 199 випадків, в тому числі 6 летальних;
- Ковельський район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;
- Ківерцівський район – 167 випадків, в т.ч. 6 летальних;
- м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;
- Іваничівський район – 21 випадок;
- Володимир-Волинський район – 108 випадків, в т.ч. 2 летальні;
- Старовижівський район – 54 випадки, в т.ч. 2 летальні;
- Маневицький район – 50 випадків, в тому числі 3 летальні;
- Камінь-Каширський район – 55 випадків, в т.ч. 3 летальні;
- Горохівський район – 36 випадків;
- Любомльський район – 22 випадки;
- Турійський район – 17 випадків;
- Ратнівський район – 13 випадків;
- Локачинський район – 11 випадків;
- Шацький район – 10 випадків;
- Рожищенський район – 8 випадків;
- Любешівський район – 8 випадків.
За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 8769 осіб, в тому числі за останню добу – 676 осіб.
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