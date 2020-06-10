За добу у Волинській області виявили 101 новий випадок COVID-19, три людини померли, - ОДА

За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстровано 101 новий випадок захворювання COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Так, нові випадки зафіксовані: Володимир-Волинський район – 43, м.Ковель – 20, Ковельський район – 7, Камінь-Каширський район – 15, м. Луцьк – 6, Луцький район – 4, Турійський район – 2, Ківерцівський район – 1, Любомльський район – 1, Ратнівський район – 1, Старовижівський район – 1. Одужало за добу 12 осіб. Три випадки хвороби завершились летально (м.Ковель, Луцький та Маневицький райони).

Загалом станом на 10.00 год. 10 червня в області зареєстровано 1214 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 311 осіб. 37 випадків хвороби завершились летально.

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За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 237 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Луцький район – 97 випадків, в т.ч. 3 летальні;

м.Ковель – 199 випадків, в тому числі 6 летальних;

Ковельський район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;

Ківерцівський район – 167 випадків, в т.ч. 6 летальних;

м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;

Іваничівський район – 21 випадок;

Володимир-Волинський район – 108 випадків, в т.ч. 2 летальні;

Старовижівський район – 54 випадки, в т.ч. 2 летальні;

Маневицький район – 50 випадків, в тому числі 3 летальні;

Камінь-Каширський район – 55 випадків, в т.ч. 3 летальні;

Горохівський район – 36 випадків;

Любомльський район – 22 випадки;

Турійський район – 17 випадків;

Ратнівський район – 13 випадків;

Локачинський район – 11 випадків;

Шацький район – 10 випадків;

Рожищенський район – 8 випадків;

Любешівський район – 8 випадків.

За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.

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В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 8769 осіб, в тому числі за останню добу – 676 осіб.