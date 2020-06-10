МОЗ змінив правила виписки пацієнтів із COVID-19, кількість осіб, які видужали, може збільшитися, - Ляшко. ВIДЕО
МОЗ змінив підхід до виписки пацієнтів, хворих на коронавірус, зі стаціонарів.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Хотів би наголосити, що у нас змінено підхід до виписки людей, хворих на коронавірус, зі стаціонарів, і зняття діагнозу після одужання. Раніше у нас критеріями для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два поспіль негативні ПЛР-тести. Сьогодні критеріями є відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест", - розповів головний санлікар.
"Тому ми очікуємо збільшення кількості видужалих у зв'язку зі зміною підходів до тестування", - додав Ляшко.
Топ коментарі
+11 Роман Самойленко #447963
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Очікуваний "наплив" після зняття карантину.
В Брестском музыкальном колледже коронавирусом болеют и педагоги, и учащиеся с конца апреля. Заболела главный бухгалтер и секретарь из учебной части. Молодёжь переносит в лёгкой форме, только с потерей обоняния.
Тесты в Бресте не делают, многие так и ходят на работу. КТ только платно. Запись больше, чем на две недели вперёд. Студентам с сильным кашлем справок об освобождении от занятий не дают!", - сообщает подписчик.
"В Бресте критическая ситуация по Covid-19. Людей уже не госпитализируют, некуда. Болеют священники и работники многих храмов в Бресте и области, некоторые продолжают служить и работать больными, пока совсем не свалятся", - пишет читатель.
"Очаги в Бресте на улицах Ленинградской, 17, Высокой, 28, есть заболевшие в райпо", - сообщает подписчик.
Выписывать "выздоровлевших" можно сразу в ПРИЕМНОМ покое!
Хорошая статистика вообще до небес взлетит.