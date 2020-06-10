МОЗ змінив правила виписки пацієнтів із COVID-19, кількість осіб, які видужали, може збільшитися, - Ляшко. ВIДЕО

МОЗ змінив підхід до виписки пацієнтів, хворих на коронавірус, зі стаціонарів.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотів би наголосити, що у нас змінено підхід до виписки людей, хворих на коронавірус, зі стаціонарів, і зняття діагнозу після одужання. Раніше у нас критеріями для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два поспіль негативні ПЛР-тести. Сьогодні критеріями є відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест", - розповів головний санлікар.

"Тому ми очікуємо збільшення кількості видужалих у зв'язку зі зміною підходів до тестування", - додав Ляшко.

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