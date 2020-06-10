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МОЗ змінив правила виписки пацієнтів із COVID-19, кількість осіб, які видужали, може збільшитися, - Ляшко. ВIДЕО

МОЗ змінив підхід до виписки пацієнтів, хворих на коронавірус, зі стаціонарів.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотів би наголосити, що у нас змінено підхід до виписки людей, хворих на коронавірус, зі стаціонарів, і зняття діагнозу після одужання. Раніше у нас критеріями для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два поспіль негативні ПЛР-тести. Сьогодні критеріями є відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест", - розповів головний санлікар.

"Тому ми очікуємо збільшення кількості видужалих у зв'язку зі зміною підходів до тестування", - додав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і 6 областей не можуть сьогодні перейти до пом'якшення карантинних заходів, - Ляшко

Автор: 

тестування (456) Ляшко Віктор (1513)


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Топ коментарі
+11
ипать как все просто... изменил правила - и выздоровевших стало сразу больше... цирк на дроте
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10.06.2020 10:15
+4
от дятли! Не має вже чим тестувати, всі гроші передали на ремонт доріг!
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10.06.2020 10:14
+3
Подкину им ещё одну идею:
Выписывать "выздоровлевших" можно сразу в ПРИЕМНОМ покое!
Хорошая статистика вообще до небес взлетит.
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10.06.2020 10:20
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от дятли! Не має вже чим тестувати, всі гроші передали на ремонт доріг!
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10.06.2020 10:14 Відповісти
Ну чего сразу дятел?Посмотрите на статистику шведов.У них было уже два случая,когда за сутки выздоравливало больше 4-х и почти трёх тысяч человек,но вновь заболевшие портили праздник.Теперь они перестали вообще сообщать о количестве выздоровевших и активных больных.Равняемся на передовой опыт
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10.06.2020 11:24 Відповісти
ипать как все просто... изменил правила - и выздоровевших стало сразу больше... цирк на дроте
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10.06.2020 10:15 Відповісти
Паляться, як лохи.
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10.06.2020 10:18 Відповісти
Скоріше всього звільняють ліжка..
Очікуваний "наплив" після зняття карантину.

В Брестском музыкальном колледже коронавирусом болеют и педагоги, и учащиеся с конца апреля. Заболела главный бухгалтер и секретарь из учебной части. Молодёжь переносит в лёгкой форме, только с потерей обоняния.
Тесты в Бресте не делают, многие так и ходят на работу. КТ только платно. Запись больше, чем на две недели вперёд. Студентам с сильным кашлем справок об освобождении от занятий не дают!", - сообщает подписчик.
"В Бресте критическая ситуация по Covid-19. Людей уже не госпитализируют, некуда. Болеют священники и работники многих храмов в Бресте и области, некоторые продолжают служить и работать больными, пока совсем не свалятся", - пишет читатель.
"Очаги в Бресте на улицах Ленинградской, 17, Высокой, 28, есть заболевшие в райпо", - сообщает подписчик.
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10.06.2020 10:50 Відповісти
Если маска на лице, можно выписывать.
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10.06.2020 10:17 Відповісти
Подкину им ещё одну идею:
Выписывать "выздоровлевших" можно сразу в ПРИЕМНОМ покое!
Хорошая статистика вообще до небес взлетит.
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10.06.2020 10:20 Відповісти
В цьому є сенс. Зараз щоб рахуватись одужавшим треба два тести ПЛР підряд, кожен з результатів яких треба чекати по тижню. З висловлювань медиків випадку коли перший тест показав негатив а наступний знову позитив ще не було.
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10.06.2020 10:24 Відповісти
Як же ще інфекційки забитими утримувати? Наразі вже й розгрузити час.
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10.06.2020 10:36 Відповісти
після першого "негатив" виписують. Другий роблять вже дома.
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10.06.2020 10:38 Відповісти
Пані Супрун,перелогіньтесь! ))
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10.06.2020 10:51 Відповісти
логічно .якщо вилікувався -то ти вже нікого не заразиш... 2 тест -для страховки,але особливого змісту не має.. Роблять лише тому,що вірус новий,невідомо,як далі буде себе вести..
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10.06.2020 10:55 Відповісти
Даю подсказку. Если не ставить диагноз больных вообще не будет. Даешь самую здоровую нацию в мире.
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10.06.2020 10:47 Відповісти
Пізно.. цим шляхом пішов Туркменистан. )))
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10.06.2020 10:52 Відповісти
лечитесь люди лучше удаленно ине парьте нам мозги,типа так...
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10.06.2020 10:53 Відповісти
Ура.. у нас начнет расти показатель" выздоровления".. догоним и перегоним, линия партии "все хорошо".
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10.06.2020 11:21 Відповісти
диагноз ему уже не поставишь- он хронически больной ...
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10.06.2020 11:29 Відповісти
Видно ПЦР-тесты заканчиваются, а деньги на закупку уже роскрадены
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10.06.2020 12:24 Відповісти
Ухаха) Так вот, как вы в Украине статистику улучшаете? Класс, могу подсказать еще стратегию на россии - тупо не признавай людей больными. Тогда все вообще збс будет
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10.06.2020 14:28 Відповісти
 
 