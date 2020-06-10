Посольство України у Франції обурене рекламою Danone з Пореченковим, який стріляв по українцях: Комерційна доцільність - не привід забувати про моральність

Українські дипломати нагадали представництву французької компанії Danone Russia, що актор Михайло Пореченков, якого залучили до реклами йогурту, є "прислужником кремлівських терористів".

Про це йдеться в повідомленні посольства України у Франції у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про моральність. Danone Russia запрошує 🇷🇺посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує?", - зазначили українські дипломати у Франції.

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Як повідомлялося, російське представництво французької компанії Danone залучило актора Пореченкова, який в 2014 році обстрілював українських військових з великокаліберного кулемета в донецькому аеропорту, в рекламу йогурту. Пореченков переслідується Україною за терористичну діяльність.