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Посольство України у Франції обурене рекламою Danone з Пореченковим, який стріляв по українцях: Комерційна доцільність - не привід забувати про моральність

Українські дипломати нагадали представництву французької компанії Danone Russia, що актор Михайло Пореченков, якого залучили до реклами йогурту, є "прислужником кремлівських терористів".

Про це йдеться в повідомленні посольства України у Франції у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про моральність. Danone Russia запрошує 🇷🇺посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує?", - зазначили українські дипломати у Франції.

Також дивіться: Компанія Danone запросила для реклами в Росії актора Пореченкова, який стріляв по українцях. ВІДЕО

Посольство України у Франції обурене рекламою Danone з Пореченковим, який стріляв по українцях: Комерційна доцільність - не привід забувати про моральність 01
Посольство України у Франції обурене рекламою Danone з Пореченковим, який стріляв по українцях: Комерційна доцільність - не привід забувати про моральність 02

Як повідомлялося, російське представництво французької компанії Danone залучило актора Пореченкова, який в 2014 році обстрілював українських військових з великокаліберного кулемета в донецькому аеропорту, в рекламу йогурту. Пореченков переслідується Україною за терористичну діяльність.

Автор: 

реклама (405) росія (65122) Франція (3060) Пореченков (35) Danone (32)


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Топ коментарі
+18
мы обязаны показать этим французам свой игнор продукции !!!!!!!!!!!!
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10.06.2020 10:21
+15
Йогурт з присмаком крові - для гурманів.
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10.06.2020 10:20
+12
Нужно не возмущаться, а запретить деятельность компании данон на территории Украины.
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10.06.2020 10:20
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Сторінка 2 з 2
Как ни странно, но здесь вы правы, потому что до конца августа 2019 экономика по инерции, которую ей задал кабмин Гройсмана, продолжала расти, а вот именно с конца августа 2019, как вы изволили заметить, когда 73% пускающих слюни идиотов привели бездарей и дебилов к полной власти в стране, включая Раду и Кабмин, сразу же сентябрь, октябрь, ноябрь - замедление роста экономики, а начиная с декабря и далее - уже просто падение. Как говорится, развивать экономику - это вам не членом по роялю играть под хихиканье недоразвитых люмпенов.
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11.06.2020 11:20 Відповісти
покупал раньше питьевой йогурт этой торговой марки - вчера на семейном совете объявил тотальный запрет на покупку этого французского, как оказалось, дерьма, под угрозой санкций каждому, кто будет уличен в приобретении!
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10.06.2020 10:33 Відповісти
В даноне работают тупые менеджеры! Иначе как понять,что рекламу детского йогурта делает такой ГРЯЗНЫЙ,ВОНЮЧИЙ актер? От вида этого мерзкого лица навсегда пропадет желание что-то кушать с маркой даноне!
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10.06.2020 10:34 Відповісти
Треба оголосити бойкот цьому Danon і не купувати його продукцію.
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10.06.2020 10:35 Відповісти
особенно ту которую делают в украине.
не путайте корпорацию danone с франшизой данон-раша
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10.06.2020 11:35 Відповісти
Украинцы в Фейсбуке предлагают бойкотировать продукцию Данон
Список товаров и брендов, под которыми которые Danone продается в Украине:
"Активиа», «Актимель», «Живинка», «Простоквашино», «Простоквашино для малышей», «Растишка», «Актуаль», «YoPro», «Даниссимо», «Paw Patrol» , «Frozen», «Avengers», «Alpro».

Детское питание: «Nutrilon», «Milupa»

Продукты клинического питания: «Nutrison», «Nutridrink», «Cubitan», «Infatrini», «Nutrini», «Lophlex», «Nutri», «Anamix», «KetoCal»
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10.06.2020 10:38 Відповісти
і "чумаків" касабських сюди ж за компанію

https://mobile.twitter.com/77__ruslan

https://mobile.twitter.com/77__ruslan 𝑹𝒖𝒔𝒍𝒂𝒏 @77__ruslan

https://mobile.twitter.com/77__ruslan https://mobile.twitter.com/77__ruslan



Подняли твит, в котором писал, что "Чумак" продали раховцам.
На днях по невнимательности купил их соус. Если раньше продукция ориентировалась на несколько рынков, сейчас надписи только на двух языках и упомянуто недоразумение под названием "Таежный союз"

Посольство України у Франції обурене рекламою Danone з Пореченковим, який стріляв по українцях: Комерційна доцільність - не привід забувати про моральність - Цензор.НЕТ 8977
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10.06.2020 12:02 Відповісти
Еще минеральная вода Evian.
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10.06.2020 16:12 Відповісти
Надо свою рекламу сделать....горит Нотер Дам, а на фоне наши улыбающиеся пожарники со словами .."Нас не вызвали, вот и сгорело"....
Реклама украинского МЧС
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10.06.2020 10:40 Відповісти
йдуть погроми "жовтих жилетів"..
на їх фоні зажурений Аваков.
"Ми ж пропонували свою допомогу !"
Реклама українського МВС.
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10.06.2020 11:54 Відповісти
На что справедливо можно заметить, что у вас вообще кум путина сидит в ВР с растущим рейтингом.
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10.06.2020 10:42 Відповісти
этой рекламе уже не один год... ПРОСНУЛИСЬ )))
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10.06.2020 10:48 Відповісти
ужє нє одінъ годъ?
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10.06.2020 10:49 Відповісти
Эта реклама гуглится по "Актимель Пореченков", и всякий нагугливший может убедиться, что целую серию таких роликов Данон Россия сняла и запустила в ротацию аж 4 года назад. Почему об этом вспомнили сейчас?
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10.06.2020 11:04 Відповісти
В 2014 году Михаил Пореченков приехал в оккупированный Донецк на показ своего фильма, который запрещен в Украине. Там он поехал в Донецкий аэропорт, за который в то время шли ожесточенные бои. Именно в аэропорту Пореченкову дали пострелять из крупнокалиберного пулемета.

Ролики стали транслироваться в России с 2016 года.
Украина спохватилась только в 2020 году.
У кого проблемы с реакцией?
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10.06.2020 11:18 Відповісти
Если по сути ответить нечего, то к чему тут твоя ооочень запоздалая истерика.
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10.06.2020 11:23 Відповісти
все что надо знать Данон, это то что Пореченков преступник.
Данон использует в своей рекламе преступника.

военные преступления не имеют сроков давности.

Некоторых нацистких преступников судили и спустя 50 лет.

Уж кому об этом не знать, как французам.
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10.06.2020 11:32 Відповісти
Решения украинского суда не действуют на территории иностранных государств. А в Интерполе на Пореченкова нет запросов. Учите законы по международной юриспруденции.
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10.06.2020 11:40 Відповісти
тому Єдиний дієвий зараз спосіб -НАРОДНИЙ БОЙКОТ.


У багатьох Є знайомі власники магазинів..Котрих також можна просто попросити більше не закуповувати товари Данон для магазинів..Є ж ВИБІР !!!
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10.06.2020 11:58 Відповісти
Бойкотируйте. Только учтите, что при этом вы оставите без работы работников двух украинских заводов "Данон" и десятки фермерских молочных хозяйств.
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10.06.2020 12:11 Відповісти
краще пізно,ніж ніколи )


абсолютно пофік ,коли було знято.


Важливо,що зауважили.
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10.06.2020 11:55 Відповісти
если штаб квартире Данон пофигу , кого их региональные представительства снимают в рекламе, то получается, что в какой то стране могут снять рекламу, например про Гитлера пьющего кефир Данон ? Ну а че, узнаваемость бренда Данон будет гарантирована )))
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10.06.2020 11:36 Відповісти
Полный бойкот этой продукции, есть Ферма, Галычина и т.д. Читал в свое время израильтяне сделали сделали бойкот ( дружно) зернистому сыру своим производителям поднявшим цены. Производители вынуждены были вернуться к старым, низким ценам.
П.С. Из этого гуана Данона иногда брал кефир Простоквашино, теперь в ЧС.
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10.06.2020 12:00 Відповісти
Посольство України у Франції обурене рекламою Danone з Пореченковим, який стріляв по українцях: Комерційна доцільність - не привід забувати про моральність - Цензор.НЕТ 9006
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10.06.2020 12:03 Відповісти
Какая ещё моральность у французов ? Они Жанну Д'Арк, которая спасла их страну предали и отдали врагам на верную смерть !
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10.06.2020 12:19 Відповісти
Только Зелєнскій!
https://www.youtube.com/watch?v=SUvQDIkeQ44&hd=1
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10.06.2020 12:24 Відповісти
За підтримку російських окупантів їм треба заборонити продавати свою продукцію в Україні.
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10.06.2020 13:03 Відповісти
Їм не же не соромно за співпрацю з Гітлером, спочатку за закон про те, що емігранти з Німечини не мають прав на роботу у Франції в часи уряду в Віші, і балерин, викладачів, музикантів (в основному євреїв) за одні сутки звільнили з роботи і кинули копати ями і будувати дороги, а потім їх видали німцям, які зовсім не вимагали цих дій, принаймні тоді. Тому чому тут дивуватись коли немає відповідальнсті їх за колабораціонізм вони знайшли рідного їм по духу Порєченкова.
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10.06.2020 13:27 Відповісти
Продукцію Danone більше не купую
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10.06.2020 13:41 Відповісти
Danone спонсирует террористов .
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10.06.2020 14:26 Відповісти
посольство оказывается тоже читает Цензор ))
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10.06.2020 14:37 Відповісти
Тяжело меняются привычки, очень тяжело. Теперь европейцам нужно спрашивать у НАС, как поступать в отношении РФ, а не наоборот.
И если есть кто-то, кто исполняет обязанности посла во Франции, то он должен поднять жопу с кресла и работать, рыть и рыхлить с утра и до вечера. А не фуагрой обжираться и улыбаться на приёмах. Я не вижу, что у Украины есть дипломатия во Франции. В Германии вижу, а во Франции - НЕТ.
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10.06.2020 15:10 Відповісти
11.06.2020 : Izvinenia ot Danone, mne kak otvet prislali:

Vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der ich Ihnen nach Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen des Danone *********** in Paris folgendes mitteilen kann:

Seit der Firmengründung 1919 ist Danone stets bemüht, in allen Ländern, in denen wir tätig sind, im besten Interesse und nach den Präferenzen unserer Konsumentinnen und Konsumenten zu handeln. Wir bedauern daher zutiefst und aufrichtig, dass eine unserer russischen Werbeanzeigen, die bis zu dieser Woche ausgestrahlt wurde, von einigen ukrainischen Konsumenten als unangemessen empfunden worden ist. Wir sind ständig bestrebt, unsere Aktivitäten darauf auszurichten, unsere Konsumenten mit den besten, gesündesten und hochwertigsten Lebensmitteln zu versorgen.

Corporate Affairs Manager
General Secretary | Danone Schweiz
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11.06.2020 17:01 Відповісти
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