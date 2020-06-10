Посольство України у Франції обурене рекламою Danone з Пореченковим, який стріляв по українцях: Комерційна доцільність - не привід забувати про моральність
Українські дипломати нагадали представництву французької компанії Danone Russia, що актор Михайло Пореченков, якого залучили до реклами йогурту, є "прислужником кремлівських терористів".
Про це йдеться в повідомленні посольства України у Франції у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про моральність. Danone Russia запрошує 🇷🇺посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує?", - зазначили українські дипломати у Франції.
Як повідомлялося, російське представництво французької компанії Danone залучило актора Пореченкова, який в 2014 році обстрілював українських військових з великокаліберного кулемета в донецькому аеропорту, в рекламу йогурту. Пореченков переслідується Україною за терористичну діяльність.
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не путайте корпорацию danone с франшизой данон-раша
Список товаров и брендов, под которыми которые Danone продается в Украине:
"Активиа», «Актимель», «Живинка», «Простоквашино», «Простоквашино для малышей», «Растишка», «Актуаль», «YoPro», «Даниссимо», «Paw Patrol» , «Frozen», «Avengers», «Alpro».
Детское питание: «Nutrilon», «Milupa»
Продукты клинического питания: «Nutrison», «Nutridrink», «Cubitan», «Infatrini», «Nutrini», «Lophlex», «Nutri», «Anamix», «KetoCal»
https://mobile.twitter.com/77__ruslan
https://mobile.twitter.com/77__ruslan 𝑹𝒖𝒔𝒍𝒂𝒏 @77__ruslan
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Подняли твит, в котором писал, что "Чумак" продали раховцам.
На днях по невнимательности купил их соус. Если раньше продукция ориентировалась на несколько рынков, сейчас надписи только на двух языках и упомянуто недоразумение под названием "Таежный союз"
Реклама украинского МЧС
на їх фоні зажурений Аваков.
"Ми ж пропонували свою допомогу !"
Реклама українського МВС.
Ролики стали транслироваться в России с 2016 года.
Украина спохватилась только в 2020 году.
У кого проблемы с реакцией?
Данон использует в своей рекламе преступника.
военные преступления не имеют сроков давности.
Некоторых нацистких преступников судили и спустя 50 лет.
Уж кому об этом не знать, как французам.
У багатьох Є знайомі власники магазинів..Котрих також можна просто попросити більше не закуповувати товари Данон для магазинів..Є ж ВИБІР !!!
абсолютно пофік ,коли було знято.
Важливо,що зауважили.
П.С. Из этого гуана Данона иногда брал кефир Простоквашино, теперь в ЧС.
https://www.youtube.com/watch?v=SUvQDIkeQ44&hd=1
И если есть кто-то, кто исполняет обязанности посла во Франции, то он должен поднять жопу с кресла и работать, рыть и рыхлить с утра и до вечера. А не фуагрой обжираться и улыбаться на приёмах. Я не вижу, что у Украины есть дипломатия во Франции. В Германии вижу, а во Франции - НЕТ.
Vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der ich Ihnen nach Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen des Danone *********** in Paris folgendes mitteilen kann:
Seit der Firmengründung 1919 ist Danone stets bemüht, in allen Ländern, in denen wir tätig sind, im besten Interesse und nach den Präferenzen unserer Konsumentinnen und Konsumenten zu handeln. Wir bedauern daher zutiefst und aufrichtig, dass eine unserer russischen Werbeanzeigen, die bis zu dieser Woche ausgestrahlt wurde, von einigen ukrainischen Konsumenten als unangemessen empfunden worden ist. Wir sind ständig bestrebt, unsere Aktivitäten darauf auszurichten, unsere Konsumenten mit den besten, gesündesten und hochwertigsten Lebensmitteln zu versorgen.
Corporate Affairs Manager
General Secretary | Danone Schweiz