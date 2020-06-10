У ЗСУ за добу зафіксовано 3 випадки COVID-19, хворіє 138 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10 червня в Збройних Силах України хворіє 138 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом за час пандемії одужали - 154 особи, летальних випадків - 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 598 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 123 особи.

За минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на стаціонарному лікуванні перебуває 1 військовослужбовець (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону). На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 2 людини (Київська область ˗ 1 військовослужбовець і Чернівецька ˗ 1 працівник ЗС України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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