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Фракція "ЄС" закликає нардепів долучитися до збору підписів за відставку Кабміну: Діяльність цього уряду лише посилила кризу

Фракція

Критична ситуація в державі, помножена на повну нездатність уряду і монобільшості протистояти сьогоднішнім викликам, потребують невідкладної консолідації опозиційних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це йдеться у зверненні політсили до парламентських фракцій.

"Три місяці діяльності другого уряду Зеленського лише поглибили кризу, яку породив перший уряд Зеленського. Вітчизняна промисловість падає рекордними темпами, зростає безробіття, діра в бюджеті вже сягнула 300 мільярдів, з початку року не виконується бюджет, відверто нищиться атомна енергетика, руйнується енергетична незалежність країни. Влада втратила контроль над криміногенною і безпековою ситуацією в державі і не може його відновити. Нинішній Кабінет міністрів не зумів забезпечити ані належного соціального захисту, ані засобів індивідуального захисту для медичних працівників у розпал епідемії, попри виділені 65 мільярдів гривень в спецфонд для боротьби з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Солідарність" зазначає, що уряд не розуміє, що завершення карантину не завершить економічна криза в Україні - тому що криза викликана не коронавірусом, а некомпетентністю влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський

Тому, щоб запобігти наближенню катастрофи, у Верховній Раді ініційована процедура відставки уряду.

"Перший крок зроблено – вже одержані підписні листи для висловлення недовіри нинішньому Кабінету міністрів. Другий крок – ми спільно маємо зібрати 150 підписів, щоб звільнити Уряд, який тягне країну на дно. Вже понад 70 депутатів поставили свої підписи під документом про відставку", - зазначили в політсилі.

"Європейська Солідарність" звертається до колег із фракції Політичної Партії "ГОЛОС", фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", депутатських груп "Партії "За майбутнє" і "ДОВІРА" із закликом долучитись до збору підписів та разом висловити недовіру Кабінету міністрів.

"Чим швидше цей Кабмін піде у відставку – тим меншої шкоди він завдасть вітчизняній економіці і тим менш руйнівними будуть наслідки їхньої діяльності! Друзі, час виправляти помилки!" - підсумували в "Європейській Солідарності".

Автор: 

ВР (14971) Кабмін (14085) відставка (1462) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+15
зе нівіноіват. То все миші.
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10.06.2020 10:51
+13
Яценюк, будучи прем'єром, поклав на Єдиний казначейський рахунок 90 млрд гривень. Гройсман- 40 млрд гривень.
Скільки грошей поклали на ЄКР Гончарук і Шмигаль?
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10.06.2020 10:45
+11
Т.е. смена Зелемойским первого, своего-же, 100%-го правительства у тебя не вызывала "политического" беспокойства? А смена Гетмана на клоуна во время войны у тебя вызывала "политическое" беспокойство?
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10.06.2020 10:50
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За показателями ВВП разных стран наблюдают, оценивают его и внешние наблюдатели, таки как всемирный банк, например.
Поэтому показывать всякую ересь не получится.
Сегодня на ЦН была новость о прогнозе ВВП то ли от МВФ, то ли от Всемирного банка.
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10.06.2020 20:42 Відповісти
Слушайте, ну у нас прямо скажем, значительная часть экономики находится "в тени" (я чуть выше уже ответил на этот счёт Лалала). Ну вот как эти сторонние наблюдатели могут более-менее объективно судить?Это же суть Жванецкий: в магазинах нет ничего, дома в холодильнике есть всё.
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10.06.2020 20:46 Відповісти
Могут, потому что не глупее наших.
Поэтому их прогнозы и сбыааются.
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10.06.2020 20:48 Відповісти
Ну, и в чём же они сбылись?Сколько рост экономики они прогнозировали во времена каденции того же Порошенко и сколько было по факту?
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10.06.2020 20:51 Відповісти
Поищите и сравните сами, все есть в открытом доступе.
На том же ЦН. Не справитесь, позже помогу, а я пока займусь своими делами.
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10.06.2020 20:55 Відповісти
Прогнозы дело, в сущности, неблагодарное: сбылось-хорошо, не сбылось-ну шо, бывает. Рост экономки осуществляется за счёт чего?За счёт открытия новых предприятий и их успешной работы. А провести корреляцию между действиями правительства и инициативой граждан, желающих открыть те предприятия?Только косвенно, создав например соответствующее законодательство. Не Зеленский же буквально заставляет открывать/закрывать новые фирм. Да и не Порошенко тоже
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10.06.2020 21:15 Відповісти
И Зеленский, и его монобольшинство в Раде, и его силовые и контролирующие органы.
Он много чего обещал-свистел представителям среднего и малого бизнеса перед выборами, от снижения налогов до отсутствия масок-шоу и рейдерства.
Оказалось, что это был чисто художественный свист, а не заявления человека, умеющего отвечать за свои слова.
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10.06.2020 22:06 Відповісти
А кто НЕ обещал?Взять любого политика за все годы нашей независимости-они и не такие перлы выдавали. Я не ждал слишком многого, поэтому не разочарован.
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10.06.2020 22:12 Відповісти
А я тем более, не разочарована, потому что предвидела подобное развитие событий.
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10.06.2020 22:19 Відповісти
Вот и чудненько. Значит продолжаю наблюдать дальше, колесо истории неторопливо, и поворот его всё равно рано или поздно свершится. Ну, а главный вопрос, что меня интересует, я уже озвучил. Ну, есть, конечно и второстепенные, но задавать их тут особо некому.
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10.06.2020 22:30 Відповісти
Можно ещё и Петицию написать.
Не помешает.
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10.06.2020 10:58 Відповісти
Бумага всё стерпит. Хай пишут.
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10.06.2020 11:09 Відповісти
Фракція "ЄС" закликає нардепів долучитися до збору підписів за відставку Кабміну: Діяльність цього уряду лише посилила кризу - Цензор.НЕТ 6984
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10.06.2020 11:12 Відповісти
Фрикция пЕС учуяла нюхом запах "зеленьіх"?А главсвину (76-ть компаний в Украине и 28-м за бугром)их проспонсировать слабо?
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10.06.2020 11:22 Відповісти
зеля і петя вигадують дурнуваті відмазки, тільки щоб
не знімати акаківа
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10.06.2020 11:29 Відповісти
Фракція "ЄС" закликає нардепів долучитися до збору підписів за відставку Кабміну: Діяльність цього уряду лише посилила кризу - Цензор.НЕТ 5373
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10.06.2020 11:52 Відповісти
обратите внимание на интерестный факт, что люди критикующие порошенко и голосующие за петушариев, дубинских, мертведчуков и бойко - это одни и те же люди.
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10.06.2020 12:17 Відповісти
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