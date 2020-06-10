Фракція "ЄС" закликає нардепів долучитися до збору підписів за відставку Кабміну: Діяльність цього уряду лише посилила кризу

Критична ситуація в державі, помножена на повну нездатність уряду і монобільшості протистояти сьогоднішнім викликам, потребують невідкладної консолідації опозиційних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це йдеться у зверненні політсили до парламентських фракцій.

"Три місяці діяльності другого уряду Зеленського лише поглибили кризу, яку породив перший уряд Зеленського. Вітчизняна промисловість падає рекордними темпами, зростає безробіття, діра в бюджеті вже сягнула 300 мільярдів, з початку року не виконується бюджет, відверто нищиться атомна енергетика, руйнується енергетична незалежність країни. Влада втратила контроль над криміногенною і безпековою ситуацією в державі і не може його відновити. Нинішній Кабінет міністрів не зумів забезпечити ані належного соціального захисту, ані засобів індивідуального захисту для медичних працівників у розпал епідемії, попри виділені 65 мільярдів гривень в спецфонд для боротьби з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Солідарність" зазначає, що уряд не розуміє, що завершення карантину не завершить економічна криза в Україні - тому що криза викликана не коронавірусом, а некомпетентністю влади.

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Тому, щоб запобігти наближенню катастрофи, у Верховній Раді ініційована процедура відставки уряду.

"Перший крок зроблено – вже одержані підписні листи для висловлення недовіри нинішньому Кабінету міністрів. Другий крок – ми спільно маємо зібрати 150 підписів, щоб звільнити Уряд, який тягне країну на дно. Вже понад 70 депутатів поставили свої підписи під документом про відставку", - зазначили в політсилі.

"Європейська Солідарність" звертається до колег із фракції Політичної Партії "ГОЛОС", фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", депутатських груп "Партії "За майбутнє" і "ДОВІРА" із закликом долучитись до збору підписів та разом висловити недовіру Кабінету міністрів.

"Чим швидше цей Кабмін піде у відставку – тим меншої шкоди він завдасть вітчизняній економіці і тим менш руйнівними будуть наслідки їхньої діяльності! Друзі, час виправляти помилки!" - підсумували в "Європейській Солідарності".