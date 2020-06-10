Контррозвідка СБУ викрила гендиректора одного з підприємств "Укроборонпрому" на розголошенні держтаємниці
Контррозвідники Служби безпеки України викрили генерального директора одного з державних підприємств концерну "Укроборонпром", який залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідчі та оперативники спецслужби встановили, що директор знав про відсутність допуску до державної таємниці у свого заступника з питань режиму. Проте продовжував надавати розпорядження та накладати резолюції для безпосереднього ознайомлення та роботи підлеглого з документами. Вони, зокрема, стосувались розробки та виробництва засобів захисту інформації для використання військовими у зоні операції Об’єднаних сил.
У межах кримінального провадження за ч. 1. ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України посадовцю повідомлено про підозру. Триває досудове слідство.
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Но бумагожеватели и жопотрясы в СБУ, проверяют очевидные факты до 3-х месяцев.
Работу работы показывают.
Чем ещё объяснить такую сложную оперативную комбинацию?
Это либо директор новый нужен, либо баканов показатели требовать жёстко стал - и нашли!!!
Формально - преступление, реально - зама по режиму наказать в дисциплинарном порядке, снять с посады, к примеру.
Насколько я знаю, для некоторых сбу делает допуск 3 месяца. А ради показателя можно и затянуть сроки. Одни - затягивают с допуском, другие - документируют пополам. А премии пропивают вместе.