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Контррозвідка СБУ викрила гендиректора одного з підприємств "Укроборонпрому" на розголошенні держтаємниці

Контррозвідка СБУ викрила гендиректора одного з підприємств

Контррозвідники Служби безпеки України викрили генерального директора одного з державних підприємств концерну "Укроборонпром", який залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі та оперативники спецслужби встановили, що директор знав про відсутність допуску до державної таємниці у свого заступника з питань режиму. Проте продовжував надавати розпорядження та накладати резолюції для безпосереднього ознайомлення та роботи підлеглого з документами. Вони, зокрема, стосувались розробки та виробництва засобів захисту інформації для використання військовими у зоні операції Об’єднаних сил.

У межах кримінального провадження за ч. 1. ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України посадовцю повідомлено про підозру. Триває досудове слідство.

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Автор: 

держтаємниця (41) контррозвідка (470) оборона (4779) СБУ (12809) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+5
Ото подвиг контрразведчиков!
Это либо директор новый нужен, либо баканов показатели требовать жёстко стал - и нашли!!!
Формально - преступление, реально - зама по режиму наказать в дисциплинарном порядке, снять с посады, к примеру.
Насколько я знаю, для некоторых сбу делает допуск 3 месяца. А ради показателя можно и затянуть сроки. Одни - затягивают с допуском, другие - документируют пополам. А премии пропивают вместе.
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10.06.2020 11:06
+4
Шаурму и Мендель с орденом " герой рашии"
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10.06.2020 10:52
+3
Может документы на продление доступа и были поданы вовремя, но...
Но бумагожеватели и жопотрясы в СБУ, проверяют очевидные факты до 3-х месяцев.
Работу работы показывают.
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10.06.2020 10:58
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Шаурму и Мендель с орденом " герой рашии"
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10.06.2020 10:52 Відповісти
Ну так проверьте человека ещё раз и дайте допуск. Или цель обилетить директора?
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10.06.2020 10:54 Відповісти
И показать статистику!😁
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10.06.2020 10:56 Відповісти
Звучит как тупое цепляние за бумажки.
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10.06.2020 10:56 Відповісти
Наши тоже гиперзвуковое оружие разрабатывают?
Контрразведка СБУ уличила гендиректора одного из предприятий "Укроборонпрома" на разглашении гостайны - Цензор.НЕТ 8644
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10.06.2020 10:56 Відповісти
Что там? Не видно
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10.06.2020 10:57 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3200961/**************************************************************************************
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10.06.2020 11:04 Відповісти
Сомневаюсь, что это гостайна. Возможно даже намеренный вброс для заглатывания предполагаемым противником. Гостайны под объективы фотокамер не выставляют, да и Трамп уже этим хвастает на всю страну.
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10.06.2020 11:25 Відповісти
То, что он сказал о бубочке - давно не тайна.
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10.06.2020 10:56 Відповісти
Генпрокурор Луценко - с потрорхами сдал совсекретного агента Катерину и ниче...
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10.06.2020 10:57 Відповісти
Может документы на продление доступа и были поданы вовремя, но...
Но бумагожеватели и жопотрясы в СБУ, проверяют очевидные факты до 3-х месяцев.
Работу работы показывают.
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10.06.2020 10:58 Відповісти
"ускорителя" ожидают
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10.06.2020 11:07 Відповісти
💰 ?
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10.06.2020 11:26 Відповісти
Ну да, не ракетного же)))
Чем ещё объяснить такую сложную оперативную комбинацию?
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10.06.2020 12:27 Відповісти
Ото подвиг контрразведчиков!
Это либо директор новый нужен, либо баканов показатели требовать жёстко стал - и нашли!!!
Формально - преступление, реально - зама по режиму наказать в дисциплинарном порядке, снять с посады, к примеру.
Насколько я знаю, для некоторых сбу делает допуск 3 месяца. А ради показателя можно и затянуть сроки. Одни - затягивают с допуском, другие - документируют пополам. А премии пропивают вместе.
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10.06.2020 11:06 Відповісти
привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился / Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М" для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. Дело намечается очень серьезное и масштабное, - рассказали журналистам. /Коломойский гражданин Израиля, военного союзника РФ.
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10.06.2020 11:13 Відповісти
)))
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10.06.2020 12:28 Відповісти
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10.06.2020 11:22 Відповісти
Мрак, сепары толпами на свободе, они просроченные допуски ищут.....
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10.06.2020 11:39 Відповісти
нічого не міняється з роками - коли служив в арміі. я рядовий щовечора п'ятниці шльопав в штаб полку в секретку перенабирати ключі шифрованого зв'язку - бо через розвіздяйство КГБ в роті зв'язку тільки я один мав допуск - навіть командир взводу (мол. лейтенант срочник після інституту) допуску не мав
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10.06.2020 12:13 Відповісти
И шо? Тю, а не новость... Вон в Николаеве на БТЗ целого директора лишили допуска. И ничего. Продолжает воровать...
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10.06.2020 13:45 Відповісти
Мало того, он судится с Управлением СБУ из-за лишения допуска. А шо ж СБ предприятия и концерна? А нишо...
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10.06.2020 13:49 Відповісти
 
 