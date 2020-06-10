В Україні кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину, - головний санлікар Ляшко
Кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Послаблення карантину - це вимушений крок, на який йде наша країна з урахуванням стабілізації епідемічної ситуації та запуском економіки. Тому розробляючи етапи послаблення або виходу з карантину ми шукаємо баланс, щоб не було різкого зростання випадків коронавірусної хвороби. Динаміка, яку ми відзначаємо, залишається в нашій стратегії стримування, тобто кількість випадків не перевищує середню визначену нами кількість, що дозволяє нам переходити до наступних етапів послаблення", - сказав він.
"Водночас ми відзначаємо скорочення кількості госпіталізацій, скорочення кількості людей, які потрапляють до відділень інтенсивної терапії. Це може свідчити, що впроваджені заходи працюють, а також є припущення, що вірус у літній період може втрачати свою агресивність. Але такі випадки є і зараз майже 3,2 тис. ліжок зайняті пацієнтами з коронавірусною хворобою, 98 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - додав Ляшко.
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что оно скажет при 1000+ в сутки - "вирус поборото"?
він показує ,що деякі області України ЗАСЛУЖИЛИ послаблення Карантину.
АЛЕ НЕ РІВНЕНСЬКА,ЛЬВІВСЬКА,ЧЕРНІВЕЦЬКА І М.КИЇВ.
"СТАТИСТИКУ" КРАЇН
1)КНДР,ТУРКМЕНИСТАН Ю,де короновірус заборонений
2)Індія,Бразилія,африканські країни.. де просто замало роблять тестів
3)росія,китай,Білорусь ...Авторитарні країни...