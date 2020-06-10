В Україні кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину, - головний санлікар Ляшко

Кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Послаблення карантину - це вимушений крок, на який йде наша країна з урахуванням стабілізації епідемічної ситуації та запуском економіки. Тому розробляючи етапи послаблення або виходу з карантину ми шукаємо баланс, щоб не було різкого зростання випадків коронавірусної хвороби. Динаміка, яку ми відзначаємо, залишається в нашій стратегії стримування, тобто кількість випадків не перевищує середню визначену нами кількість, що дозволяє нам переходити до наступних етапів послаблення", - сказав він.

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"Водночас ми відзначаємо скорочення кількості госпіталізацій, скорочення кількості людей, які потрапляють до відділень інтенсивної терапії. Це може свідчити, що впроваджені заходи працюють, а також є припущення, що вірус у літній період може втрачати свою агресивність. Але такі випадки є і зараз майже 3,2 тис. ліжок зайняті пацієнтами з коронавірусною хворобою, 98 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - додав Ляшко.