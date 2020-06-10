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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину, - головний санлікар Ляшко

В Україні кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину, - головний санлікар Ляшко

Кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Послаблення карантину - це вимушений крок, на який йде наша країна з урахуванням стабілізації епідемічної ситуації та запуском економіки. Тому розробляючи етапи послаблення або виходу з карантину ми шукаємо баланс, щоб не було різкого зростання випадків коронавірусної хвороби. Динаміка, яку ми відзначаємо, залишається в нашій стратегії стримування, тобто кількість випадків не перевищує середню визначену нами кількість, що дозволяє нам переходити до наступних етапів послаблення", - сказав він.

Читайте: МОЗ змінив правила виписки пацієнтів із COVID-19, кількість осіб, які видужали, може збільшитися, - Ляшко. ВIДЕО

"Водночас ми відзначаємо скорочення кількості госпіталізацій, скорочення кількості людей, які потрапляють до відділень інтенсивної терапії. Це може свідчити, що впроваджені заходи працюють, а також є припущення, що вірус у літній період може втрачати свою агресивність. Але такі випадки є і зараз майже 3,2 тис. ліжок зайняті пацієнтами з коронавірусною хворобою, 98 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - додав Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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...и это оно говорит при 525 заболевших в сутки.
что оно скажет при 1000+ в сутки - "вирус поборото"?
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10.06.2020 11:06 Відповісти
Шо, тесты заканчиваются, ...ы!
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10.06.2020 11:12 Відповісти
Итак данные на утро. Украина побила свой рекорд по смертности от короновируса - 23 человека до этого рекорд был 21 погибший от 19,05. Количество заболевших за сутки +525 ( это редкий для нас показатель, когда превышает 500 ( можно вспомнить только данные за несколько таких дней - 6,5,4 июня все остальное время было меньше., т.е тоже последние дни, " результат" ослаблений. Количество активных больных тоже не блещет 14779 (+145) когда до этого у нас бывали дни результаты по которым шли со знаком "-".. Правда мы в своих радужных реляциях не далеко ушли от северного соседа.. Там хоть сколько умрет и заразится, но линия партии поменялась и все стало "хорошо". ( как там пукин говорит " мы один народ", за народ не скажу ( не похоже), а вот элита да, "братья по крови" при чем не зависимо от цвета партийного флага.
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10.06.2020 11:19 Відповісти
більш показовий параметр - "на мільйон населення"В Україні кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3734
він показує ,що деякі області України ЗАСЛУЖИЛИ послаблення Карантину.
АЛЕ НЕ РІВНЕНСЬКА,ЛЬВІВСЬКА,ЧЕРНІВЕЦЬКА І М.КИЇВ.
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10.06.2020 12:17 Відповісти
ЗАБУДЬТЕ .
"СТАТИСТИКУ" КРАЇН

1)КНДР,ТУРКМЕНИСТАН Ю,де короновірус заборонений

2)Індія,Бразилія,африканські країни.. де просто замало роблять тестів

3)росія,китай,Білорусь ...Авторитарні країни...
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10.06.2020 12:24 Відповісти
Мне вот интересно, а что тогда мешало выходить из карантина ещё в апреле, если оценка ситуации делается по количеству новых случаев.
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10.06.2020 11:23 Відповісти
В Україні кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9434
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10.06.2020 11:54 Відповісти
Смешно
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10.06.2020 13:19 Відповісти
 
 