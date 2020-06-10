Російський дипломат в ООН опублікував фотографію вбитої в 2013 році в Уссурійську дівчинки, назвавши її жертвою "обстрілів українських сил"

Заступник постпреда Росії при ООН у Женеві Олександр Алімов розмістив у мережі повідомлення про те, як гинуть діти на Донбасі від "обстрілів українських сил", додавши фотографію дівчинки з російського Уссурійська, яка була вбита в 2013 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

У своєму тексті Алімов називає загиблу дівчинку 6-річною Поліною Солодкою, яка нібито однією з перших загинула в центрі Слов'янська в 2014 році.

"Хочете знати, як народжуються російські фейки? Ось, будь ласка. Російський дипломат у Женеві розмістив фотографію дівчинки, яка, за його твердженням, загинула на Донбасі від обстрілів української армії. Насправді ця дівчинка на ім'я Анастасія родом з Уссурійська, Росія, яку вбив таксист у 2013 році", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія відмовилася надати суду вихідні знімки, на яких нібито були українські "Буки", - авіаційний експерт Лукашевич. ФОТО





