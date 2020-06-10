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Новини Будні поліції
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Держреєстратор на Закарпатті відібрав у 4 фірм нерухомість на 10 млн грн, - поліція

Держреєстратор на Закарпатті відібрав у 4 фірм нерухомість на 10 млн грн, - поліція

Чоловік незаконно перереєстрував право власності на нерухомість юридичних осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Кіберполіція встановила, що до таких дій причетний місцевий мешканець 1991 року народження, який працював державним реєстратором. Фігурант, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив незаконну перереєстрацію прав власності на нерухоме майно юридичних осіб. Наразі встановлено четверо потерпілих осіб, яким, за попередніми даними, спричинено збитків на суму близько 10 000 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові висунули підозру за трьома статтями Кримінального кодексу (підробка документів, несанкціоновані дії з інформацією і зловживання повноваженнями).

Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

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Автор: 

Нацполіція (15163) держреєстрація (8) кіберполіція (412) Закарпатська область (2048)


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от сучий сын
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10.06.2020 11:06 Відповісти
Вот пример работы эффективного государственного менеджера. Учитесь !!! Турбо-отжим ☝️☝️☝️☝️
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10.06.2020 11:18 Відповісти
И какие меры будут предприняты для недопущения такого в дальнейшем?
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10.06.2020 13:20 Відповісти
Тягомотина с возвратом только начинается
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10.06.2020 16:16 Відповісти
 
 