59-річний чоловік погрожував підірвати фірму в Солом'янському районі Києва. "Жартівника" затримали, - поліція. ФОТО

Поліцейські затримали в Києві чоловіка, який погрожував підірвати фірму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що чоловік подзвонив у поліцію і розповів, що збирається підірвати фірму, яка розташована в його будинку на вулиці Молодогвардійській. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції, фахівці вибухово-технічної служби та кінолог зі службовою собакою.

Поліцейські провели ретельну перевірку приміщення та прилеглої території: ніяких підозрілих предметів і речовин не виявили.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили псевдомінера і затримали його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 59-річний місцевий житель, який був у нетверезому стані. Чоловік пояснив, що йому заважав шум від автомобілів цього підприємства, тому він вирішив так "пожартувати".

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Фото: сайт поліції

Слідчим Солом'янського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.