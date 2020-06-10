УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8171 відвідувач онлайн
Новини Силовики
1 679 7

59-річний чоловік погрожував підірвати фірму в Солом'янському районі Києва. "Жартівника" затримали, - поліція. ФОТО

Поліцейські затримали в Києві чоловіка, який погрожував підірвати фірму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що чоловік подзвонив у поліцію і розповів, що збирається підірвати фірму, яка розташована в його будинку на вулиці Молодогвардійській. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції, фахівці вибухово-технічної служби та кінолог зі службовою собакою.

Поліцейські провели ретельну перевірку приміщення та прилеглої території: ніяких підозрілих предметів і речовин не виявили.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили псевдомінера і затримали його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 59-річний місцевий житель, який був у нетверезому стані. Чоловік пояснив, що йому заважав шум від автомобілів цього підприємства, тому він вирішив так "пожартувати".

Читайте також: "Мінера" моста Метро Ткаленка помістили до психіатричної лікарні через ризик суїциду

59-річний чоловік погрожував підірвати фірму в Соломянському районі Києва. Жартівника затримали, - поліція 01

Фото: сайт поліції

Слідчим Солом'янського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19457) мінування (1218) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Херня...
показати весь коментар
10.06.2020 11:08 Відповісти
Если эта фирма имеет хоть какое нибудь отношение к Франции, то этого патриота надо отпустить для продолжения им начатого.
показати весь коментар
10.06.2020 11:11 Відповісти
шутник однако...
показати весь коментар
10.06.2020 11:12 Відповісти
Какой смысл выкладывать фото, если лица всё равно не видно?
показати весь коментар
10.06.2020 11:28 Відповісти
Опознай по рубашке.
показати весь коментар
10.06.2020 11:30 Відповісти
Клетчатый!
показати весь коментар
10.06.2020 11:34 Відповісти
век прожил ума не нажил
показати весь коментар
10.06.2020 11:41 Відповісти
 
 