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Новини Коронавірус і карантин
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Український прикордонник, у якого раніше діагностували COVID-19, помер у госпіталі, - Держприкордонслужба

Український прикордонник, у якого раніше діагностували COVID-19, помер у госпіталі, - Держприкордонслужба

Співробітник Держприкордонслужби України 1956 року народження, якому клінічно поставлено діагноз COVID-19, помер у госпіталі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Чоловік з двосторонньою пневмонією у тяжкому стані 5 червня був госпіталізований до відомчого шпиталю.

Стан хворого погіршувався 6 червня, тому його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Через загострення стану та наявність супутніх хронічних захворювань врятувати життя пацієнту не вдалося.

"Висловлюємо співчуття родині померлого", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні кількість нових випадків COVID-19 дозволяє поступово виходити з карантину, - головний санлікар Ляшко

У Держприкордонслужбі повідомляють, що станом на 10 червня у Держприкордонслужбі України зафіксовано 58 працівників та військовослужбовців, хворих на COVID-19. З них 36 одужали, 21 – проходять лікування. Серед тих, хто лікуються, немає осіб у тяжкому стані.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) карантин (18172) прикордонники (1097) смерть (6746) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Царство небесное.
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10.06.2020 11:10
+3
64. Царство небесное, поражают начальники, такой возраст самый уязвимый, интересно услышать для чего вы подвергли опасности сотрудника и в итоге он скончался.
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10.06.2020 11:44
+2
народ, реально, не чекайте температури в 40. Нежить, втрата запахів бігом в лікарню. Цю дрянь можна побороти тільки вчасною госпіталізацією.
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10.06.2020 11:14
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Царство небесное.
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10.06.2020 11:10 Відповісти
народ, реально, не чекайте температури в 40. Нежить, втрата запахів бігом в лікарню. Цю дрянь можна побороти тільки вчасною госпіталізацією.
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10.06.2020 11:14 Відповісти
Не буде госпіталізації без температури 40 і важкого дихання. Лікуватиме сімейний лікар по телефону.
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10.06.2020 11:28 Відповісти
Нет высокой температуры или кашля и одышки то никто не госпитализирует, даже тест не сделают. Семейный врач и телефон, все.
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10.06.2020 12:05 Відповісти
RIP
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10.06.2020 11:28 Відповісти
66-ть років? Прикордонник?..
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10.06.2020 11:29 Відповісти
64. Царство небесное, поражают начальники, такой возраст самый уязвимый, интересно услышать для чего вы подвергли опасности сотрудника и в итоге он скончался.
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10.06.2020 11:44 Відповісти
ну в таком возрасте это полковник . так что он сам начальник и не горел желанием уходить до предельных 65 .
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10.06.2020 12:33 Відповісти
Глава МВД https://ru.slovoidilo.ua/persony/avakov-arsen-borisovich Арсен Аваков попросил у Кабмин выделить 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина. Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медучреждениях Министерства внутренних дел.
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10.06.2020 11:31 Відповісти
Ну, в 64 з половиною років це, середня тривалість життя для міських чоловіків в Україні.
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10.06.2020 13:08 Відповісти
на жаль
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10.06.2020 16:14 Відповісти
 
 