Український прикордонник, у якого раніше діагностували COVID-19, помер у госпіталі, - Держприкордонслужба

Співробітник Держприкордонслужби України 1956 року народження, якому клінічно поставлено діагноз COVID-19, помер у госпіталі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Чоловік з двосторонньою пневмонією у тяжкому стані 5 червня був госпіталізований до відомчого шпиталю.

Стан хворого погіршувався 6 червня, тому його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Через загострення стану та наявність супутніх хронічних захворювань врятувати життя пацієнту не вдалося.

"Висловлюємо співчуття родині померлого", - йдеться в повідомленні.

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У Держприкордонслужбі повідомляють, що станом на 10 червня у Держприкордонслужбі України зафіксовано 58 працівників та військовослужбовців, хворих на COVID-19. З них 36 одужали, 21 – проходять лікування. Серед тих, хто лікуються, немає осіб у тяжкому стані.