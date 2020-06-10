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Новини Коронавірус і карантин
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У РФ за добу понад 8,4 тис. випадків COVID-19, померли 216 осіб, загалом 493,6 тис. інфікованих

У РФ за добу понад 8,4 тис. випадків COVID-19, померли 216 осіб, загалом 493,6 тис. інфікованих

Добовий приріст інфікованих коронавірусом у Росії становить 8404 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Загалом у Росії кількість заражених коронавірусом зросла за добу на 8404.

Всього в країні вже 493 657 хворих. Росія залишається на третьому місці у світі після США (1,97 млн) та Бразилії (739,5 тис.). На четвертому місці Велика Британія з 289 тис. хворих.

За добу в Росії померли від коронавірусу ще 216 осіб, це другий за величиною показник за весь період коронавірусу в країні (антирекорд у 232 смерті був зафіксований 29 травня).

Повністю одужали за останні 24 годині 10 386 осіб. За весь період одужали 252 783 особи.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що низькі показники смертності від коронавірусу в Росії обумовлені не маніпуляціями зі статистикою, а ефективністю російської системи охорони здоров'я.

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Автор: 

карантин (18172) росія (65122) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кацапи брешуть як дихають...
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10.06.2020 11:26 Відповісти
...умерли 216
Умирают люди, а эти издохли.
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10.06.2020 11:28 Відповісти
Чому це називається антирекордом? Просто - рекорд. 250 кацапів на день - файно, але мало!
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10.06.2020 11:52 Відповісти
Мало, очень мало. Сдохните все - мир вздохнет с облегчением!
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10.06.2020 11:55 Відповісти
Ничего. В России через 2 недели парад и очередной приступ победобесия. Потом пойдет поживее.

У нас тоже дела не очень хорошие. Только что проехался в метро. Народу полно, в притирочку. Никаких расстояний никто не выдерживает. Маски у большинства на рту или на подбордке. Носы торчат над масками. Поэтому пики заболевания еще впереди. Пока все эти бараны с носами над масками не повыздыхают, погасить эпидемию не удастся.
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10.06.2020 12:26 Відповісти
Мелочь, а прииииииииияяяяяятнооооооооо!
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10.06.2020 12:51 Відповісти
 
 