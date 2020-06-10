У РФ за добу понад 8,4 тис. випадків COVID-19, померли 216 осіб, загалом 493,6 тис. інфікованих

Добовий приріст інфікованих коронавірусом у Росії становить 8404 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Загалом у Росії кількість заражених коронавірусом зросла за добу на 8404.

Всього в країні вже 493 657 хворих. Росія залишається на третьому місці у світі після США (1,97 млн) та Бразилії (739,5 тис.). На четвертому місці Велика Британія з 289 тис. хворих.

За добу в Росії померли від коронавірусу ще 216 осіб, це другий за величиною показник за весь період коронавірусу в країні (антирекорд у 232 смерті був зафіксований 29 травня).

Повністю одужали за останні 24 годині 10 386 осіб. За весь період одужали 252 783 особи.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що низькі показники смертності від коронавірусу в Росії обумовлені не маніпуляціями зі статистикою, а ефективністю російської системи охорони здоров'я.

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