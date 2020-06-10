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Полковника, який 25 років шпигував для Росії, засудили в Австрії до 3 років в'язниці та відпустили

Полковника, який 25 років шпигував для Росії, засудили в Австрії до 3 років в'язниці та відпустили

71-річний полковник Мартін М. провів у в'язниці півтора року, поки тривав процес. Він не становить небезпеки для суспільства, вирішив суд.

Таких висновків дійшов суд у Зальцбурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Слухання відбувалися за закритими дверима, прізвище полковника не називають з міркувань безпеки. Відомо, що його звуть Мартін М., і що йому 71 рік.

За версією слідства, полковник щонайменше з 1987 року шпигував на користь Росії й отримав за свої послуги сотні тисяч євро. Сам військовослужбовець стверджує, що передавав росіянам лише інформацію, яка і так була в відкритому доступі - в інтернеті або в газетах. Адвокат назвав свого клієнта "патріотом" і заявив, що той, хоч і підтримував зв'язок із "певними особами за кордоном", ніколи не порушував закон.

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Мартіна М. визнали винним у розголошенні військової таємниці та роботі на іноземну розвідку. Максимальне покарання за такий злочин в Австрії - 10 років позбавлення волі. Але полковника засудили лише до 3 років і звільнили з огляду на те, що за час процесу він уже відсидів половину цього терміну.

"Суд прийняв до уваги визнання фактів, поважний вік відповідача і відсутність попередніх судимостей як пом'якшувальний чинник. Суд дійшов висновку, що відповідач більше не становить загрози", - зазначив представник суду.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який збирав відомості про військові розробки в ракетобудівній галузі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Австрія (962) росія (65122) шпигунство (990)


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Топ коментарі
+12
Почтенный возраст? Тоесть не престарелый и не гнусный а почтенный? Еще минет ему сделайте, придурки. Хотя с Австрией все понятно. Она живет за счет денег росийских олигархов.
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10.06.2020 11:24
+10
Гуманісти пришурупані...
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10.06.2020 11:21
+7
Ну недаром же Пукин ездил на свадьбу к тамошней австриячке министру МИД, и в жгучем танце тискал ее ниже талии. а она ж страшная.. страшней "атомной войны".. Вот теперь Россия получает за это дивиденты. Шпионов вот выпускают просто так.. У всего своя цена в этом мире. ( шутка)
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10.06.2020 11:25
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Гуманісти пришурупані...
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10.06.2020 11:21 Відповісти
За полтора года проведённых в тюрьме ему выплатят 1,5 млн. евро в качестве компенсации за моральный ущерб
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10.06.2020 11:45 Відповісти
НЕ ДАРОМ АДОЛЬФ ГИТЛЕР родился в австрии,мля БУДЕТЕ ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ СВОЕГО идиотства,кол вам в дупу !!!!!!
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10.06.2020 12:43 Відповісти
Гитлера ты напрасно к этой истории приплел, он не причастен к этому, по крайней мере нужно отдать ему должное - он был идейным, честным и принципиальным, а не продажным мелочным мещанином!
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10.06.2020 16:41 Відповісти
Почтенный возраст? Тоесть не престарелый и не гнусный а почтенный? Еще минет ему сделайте, придурки. Хотя с Австрией все понятно. Она живет за счет денег росийских олигархов.
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10.06.2020 11:24 Відповісти
КАК ДЕТИ, ЕЙ БОГУ!!!
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10.06.2020 11:25 Відповісти
палковніка ніхто нє пєжит...
палковніка ніхто нє гньо-о-т...
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10.06.2020 11:25 Відповісти
Ну недаром же Пукин ездил на свадьбу к тамошней австриячке министру МИД, и в жгучем танце тискал ее ниже талии. а она ж страшная.. страшней "атомной войны".. Вот теперь Россия получает за это дивиденты. Шпионов вот выпускают просто так.. У всего своя цена в этом мире. ( шутка)
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10.06.2020 11:25 Відповісти
)) присутствие свадебного ***** на свадьбе. плохая примета. кнайсль с месяц тому развелась со своим "молодым мужом". не вынесла совместной самоизоляции и дошло до мордобоя. плюс финансовые проблемы. ***** то её засветил, больше не министра и поступления видно обрезались ))) но и кроме неё, в нулевые раша сколько себе консервов наскупала, сверху донизу. в нижнем эшелоне, под тем же видом "чеченских беженцев", которые по её указке всегда готовы выйти на улицу, как давече в омерике или во франции.
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10.06.2020 11:38 Відповісти
да и Меркель туда же(любит Путина) - ну как лидер страны, которую обгавкивают ватники(но покупают машины) может терпеть дидобесия, да еще и ездить бесноваться в логово подлого врага? бесноваться в "честь" "победы" над своей страной, зная правду о деяниях скрепных обезьян. и ниче - ее не повесили, как и тов. Шредера.
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10.06.2020 11:47 Відповісти
это норма, сегодня они отпустят шпиона рф, завтра рф отпустит их шпиона, тк его разоблачили - он уже безвредный, а подставлять своих под тюрьмы рф это негуманно, в тюрьме же австрии полковник был бы почти как на курорте
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10.06.2020 11:26 Відповісти
Послали как-то первобытного человека шпионить в NASA, ну украл он чертежи марсохода, принес к своим первобытным дружкам. Те глянули на чертежи и расплакались.
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10.06.2020 11:27 Відповісти
ніхто не плакав
навпаки - зраділи, бо було у шо рибу загорнути
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10.06.2020 11:29 Відповісти
фЮРЕР-БЫ повесил 100% не те уже австрияки
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10.06.2020 11:28 Відповісти
прям, как у нас.....
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10.06.2020 11:28 Відповісти
Сколько в Австрии евро-ватных чиновников на зарплате у )(уйла 🤔🤔🤔..
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10.06.2020 11:36 Відповісти
А чому не нагородили та персональну посилену пенсію не призначили ??
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10.06.2020 11:41 Відповісти
ну да, он же просто укреплял дружбу между народами
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10.06.2020 12:00 Відповісти
Хорошо, что орден не вручили и на том "спасибо"! Если судить по степени купленных с потрохами еврочинуш на деньги ГАЗПРОМа, то Австрия на первом месте, затем Хермания и Франция с Бельгией!
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10.06.2020 11:54 Відповісти
Сдаётся мне ты напрасно Херманею обидел. Первое место её по праву.
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10.06.2020 15:34 Відповісти
они там "нос к носу" почти в ровен, немцы одним словом!
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10.06.2020 16:25 Відповісти
Что на Себастиана, что на Анжелку у Вольдемара в одной руке чемодан с компроматом, а в другой чемодан с баблом и акциями ГАЗПРОМа, выбор за ними (кнут или пряник)!
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10.06.2020 16:35 Відповісти
перевірте може у нього і квартира в мордовії вже є)
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10.06.2020 12:04 Відповісти
Всякий гэбэшник представляет опасность пока он не лежит бездыханный, как и тот мороженный, что в мавзолее.
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10.06.2020 12:40 Відповісти
Ню-ню. Каждый росийский КГБист и агент мечтает перед пенсией служить в Австрии. Даже если поймают то старость будет обеспечена на порядок лучше чем на *********
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10.06.2020 13:21 Відповісти
 
 