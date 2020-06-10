Полковника, який 25 років шпигував для Росії, засудили в Австрії до 3 років в'язниці та відпустили
71-річний полковник Мартін М. провів у в'язниці півтора року, поки тривав процес. Він не становить небезпеки для суспільства, вирішив суд.
Таких висновків дійшов суд у Зальцбурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Слухання відбувалися за закритими дверима, прізвище полковника не називають з міркувань безпеки. Відомо, що його звуть Мартін М., і що йому 71 рік.
За версією слідства, полковник щонайменше з 1987 року шпигував на користь Росії й отримав за свої послуги сотні тисяч євро. Сам військовослужбовець стверджує, що передавав росіянам лише інформацію, яка і так була в відкритому доступі - в інтернеті або в газетах. Адвокат назвав свого клієнта "патріотом" і заявив, що той, хоч і підтримував зв'язок із "певними особами за кордоном", ніколи не порушував закон.
Мартіна М. визнали винним у розголошенні військової таємниці та роботі на іноземну розвідку. Максимальне покарання за такий злочин в Австрії - 10 років позбавлення волі. Але полковника засудили лише до 3 років і звільнили з огляду на те, що за час процесу він уже відсидів половину цього терміну.
"Суд прийняв до уваги визнання фактів, поважний вік відповідача і відсутність попередніх судимостей як пом'якшувальний чинник. Суд дійшов висновку, що відповідач більше не становить загрози", - зазначив представник суду.
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палковніка ніхто нє гньо-о-т...
навпаки - зраділи, бо було у шо рибу загорнути