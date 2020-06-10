"Укравтодор" анонсував поліпшення дорожньої навігації: знаки уніфікують і зроблять зручними
З ініціативи Державного агентства автомобільних доріг України громадська організація "Агенти змін", що займається поліпшенням публічного простору, працює над проєктом розвитку маршрутної навігації.
Як пояснив "Укравтодор" у Facebook у вівторок ввечері наявність цього проєкту, нині в країні немає уніфікованої системи навігації, в зв'язку з цим дорожні знаки зазвичай не виконують свою основну функцію - допомагати водіям.
"Часто проєктувальники роблять знаки на власний розсуд, а у безпосередніх замовників (служб автомобільних доріг) немає інструменту перевірки якості їх розробки. Різний формат знаків, різні кольори, шрифти і розміри дорожніх знаків — це значна проблема. Щоб вийти з цього замкнутого кола, було прийнято рішення про запуск проєкту покращення дорожньої навігації в Україні. Офіс підтримки реформ при Укравтодорі запросив Агентів змін долучитися до цього", - йдеться в повідомленні.
"Укравтодор" зазначив, що в ході проєкту буде вивчатися досвід водіїв - дорожні знаки будуть розроблені з орієнтацією на зручність тих, для кого вони створені. Зміни будуть внесені в стандарти, буде написано зрозуміле керівництво до дій.
Очікується, що спочатку проєкт запуститься на пілотних ділянках, потім він масштабується на всю мережу автодоріг України.
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навпаки у нас дороговказів має бути якамога більше і бажано з назвами "проспект Степана Бандери", "вулиця героїв УПА" і т.д., щоб у кацапів і місцевої вати рвало пердаки, щоб якамога далі ментально дистанціюватися від совка
Воно хоч раз тримало в руках ПДР або хоча б знає про їх існування? Там є все: і знаки, і вимоги до їх розміщення...
Я честно говоря проблему с унификации знаков ни наблюдал от слова ВООБЩЕ! Знаки у нас в 99,9 случаев соответствуют ПДД и европейским.
Единственная проблема - это унификация их размещения - зачастую их размещают нелогично и противоречиво
Кстати под красивым требованием "унификация" может таиться проталкивание новой монополии на изготовление знаков (а то мол делают все кому не лень и бабло в чужие карматы течет)
Тут самое главное , что этим будет заниматься "ГРОМАДСЬКА організація" - а теперь представляем , какой будет уход от налогов и суммы заказов с учетом для всей страны ! ( сейчас так важны дорожные знаки ... - шикарный распил ).
Надо ещё новые улучшенные номерные знаки на машины разработать, что кстати можно делать каждый год!
вот ваще не проблема, ни разу не вызвало затруднений
занялись бы вы чем-то полезным...
Источник: https://censor.net/n3201055