"Укравтодор" анонсував поліпшення дорожньої навігації: знаки уніфікують і зроблять зручними

З ініціативи Державного агентства автомобільних доріг України громадська організація "Агенти змін", що займається поліпшенням публічного простору, працює над проєктом розвитку маршрутної навігації.

Як пояснив "Укравтодор" у Facebook у вівторок ввечері наявність цього проєкту, нині в країні немає уніфікованої системи навігації, в зв'язку з цим дорожні знаки зазвичай не виконують свою основну функцію - допомагати водіям.

"Часто проєктувальники роблять знаки на власний розсуд, а у безпосередніх замовників (служб автомобільних доріг) немає інструменту перевірки якості їх розробки. Різний формат знаків, різні кольори, шрифти і розміри дорожніх знаків — це значна проблема. Щоб вийти з цього замкнутого кола, було прийнято рішення про запуск проєкту покращення дорожньої навігації в Україні. Офіс підтримки реформ при Укравтодорі запросив Агентів змін долучитися до цього", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Понтонний міст на Дніпропетровщині, який "відкрив" глава ОДА, так і не запрацював: "Люди приїжджають і з матом розвертаються назад"

"Укравтодор" зазначив, що в ході проєкту буде вивчатися досвід водіїв - дорожні знаки будуть розроблені з орієнтацією на зручність тих, для кого вони створені. Зміни будуть внесені в стандарти, буде написано зрозуміле керівництво до дій.

Очікується, що спочатку проєкт запуститься на пілотних ділянках, потім він масштабується на всю мережу автодоріг України.



