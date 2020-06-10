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Новини
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"Укравтодор" анонсував поліпшення дорожньої навігації: знаки уніфікують і зроблять зручними

З ініціативи Державного агентства автомобільних доріг України громадська організація "Агенти змін", що займається поліпшенням публічного простору, працює над проєктом розвитку маршрутної навігації.

Як пояснив "Укравтодор" у Facebook у вівторок ввечері наявність цього проєкту, нині в країні немає уніфікованої системи навігації, в зв'язку з цим дорожні знаки зазвичай не виконують свою основну функцію - допомагати водіям.

"Часто проєктувальники роблять знаки на власний розсуд, а у безпосередніх замовників (служб автомобільних доріг) немає інструменту перевірки якості їх розробки. Різний формат знаків, різні кольори, шрифти і розміри дорожніх знаків — це значна проблема. Щоб вийти з цього замкнутого кола, було прийнято рішення про запуск проєкту покращення дорожньої навігації в Україні. Офіс підтримки реформ при Укравтодорі запросив Агентів змін долучитися до цього", - йдеться в повідомленні.

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"Укравтодор" зазначив, що в ході проєкту буде вивчатися досвід водіїв - дорожні знаки будуть розроблені з орієнтацією на зручність тих, для кого вони створені. Зміни будуть внесені в стандарти, буде написано зрозуміле керівництво до дій.

Очікується, що спочатку проєкт запуститься на пілотних ділянках, потім він масштабується на всю мережу автодоріг України.

Укравтодор анонсував поліпшення дорожньої навігації: знаки уніфікують і зроблять зручними 01
Укравтодор анонсував поліпшення дорожньої навігації: знаки уніфікують і зроблять зручними 02

Автор: 

Укравтодор (1200) дорожні знаки (17)


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Топ коментарі
+5
А давайте спочатку дороги, а потім знаки. А не навпаки.
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10.06.2020 11:34
+4
Знаки дешевле. Поставил знак "пагорби" и дорогу можно не ремонтировать ...
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10.06.2020 11:36
+4
Що воно меле? Як це "на разі в Україні не існує уніфікованої системи навігації"????
Воно хоч раз тримало в руках ПДР або хоча б знає про їх існування? Там є все: і знаки, і вимоги до їх розміщення...
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10.06.2020 11:46
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Перше що зробила Англія коли чекала вторгнення від Гітлера, зняла всі дороговкази і вивіски з назвами вулиць і географічні показники.
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10.06.2020 11:32 Відповісти
не ті зараз часи. тоді не було gps навігаторів, супутникових карт, дронів і т.д.
навпаки у нас дороговказів має бути якамога більше і бажано з назвами "проспект Степана Бандери", "вулиця героїв УПА" і т.д., щоб у кацапів і місцевої вати рвало пердаки, щоб якамога далі ментально дистанціюватися від совка
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10.06.2020 11:39 Відповісти
Та кацапи і з ГЛОНАСОМ блудили в 2014-му...
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10.06.2020 11:43 Відповісти
А давайте спочатку дороги, а потім знаки. А не навпаки.
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10.06.2020 11:34 Відповісти
Знаки дешевле. Поставил знак "пагорби" и дорогу можно не ремонтировать ...
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10.06.2020 11:36 Відповісти
"Укравтодор" анонсировал улучшение дорожной навигации: знаки унифицируют и сделают удобными - Цензор.НЕТ 9933Найпопулярніший в Україні знак: "Цицьки"
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10.06.2020 11:45 Відповісти
Скоріше *опа.
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10.06.2020 11:47 Відповісти
Участок магистрали М-13 Полтава-Кишинев в 30 км (на территории Николаевской области) водители преодолевают за 2 часа. Какой знак там поставить?
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10.06.2020 11:45 Відповісти
"Укравтодор" анонсировал улучшение дорожной навигации: знаки унифицируют и сделают удобными - Цензор.НЕТ 7178
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10.06.2020 11:47 Відповісти
"Укравтодор" анонсував поліпшення дорожньої навігації: знаки уніфікують і зроблять зручними - Цензор.НЕТ 5660
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10.06.2020 11:55 Відповісти
Эти слова на знаках писать запрещено !
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10.06.2020 12:47 Відповісти
))))))))))))
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10.06.2020 15:26 Відповісти
та і те і те треба. а ще дуже важливо робити розмітку. буває і дорога нормальна, а розмітка стерлася і відновлювати її не поспішають, а з точки зору безпеки руху яскрава розмітка дуже важлива, особливо вночі
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10.06.2020 11:41 Відповісти
Такі як на трасі Київ-Чоп? Котрі вигоріли і вночі нічого не розбереш?
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10.06.2020 11:36 Відповісти
Очередной распил
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10.06.2020 11:36 Відповісти
лучше б расширили дороги
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10.06.2020 11:38 Відповісти
Або подовжили.
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10.06.2020 11:46 Відповісти
Натомість поглиблюють.
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10.06.2020 11:48 Відповісти
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10.06.2020 11:52 Відповісти
Що воно меле? Як це "на разі в Україні не існує уніфікованої системи навігації"????
Воно хоч раз тримало в руках ПДР або хоча б знає про їх існування? Там є все: і знаки, і вимоги до їх розміщення...
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10.06.2020 11:46 Відповісти
А бабло распилить?!
Я честно говоря проблему с унификации знаков ни наблюдал от слова ВООБЩЕ! Знаки у нас в 99,9 случаев соответствуют ПДД и европейским.
Единственная проблема - это унификация их размещения - зачастую их размещают нелогично и противоречиво
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10.06.2020 12:11 Відповісти
А часто просто в кустах
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10.06.2020 13:30 Відповісти
Нужно заметить, что это инициатива Укравтодора, что уже само по себе, пахнет распило.

Кстати под красивым требованием "унификация" может таиться проталкивание новой монополии на изготовление знаков (а то мол делают все кому не лень и бабло в чужие карматы течет)
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10.06.2020 12:15 Відповісти
"З ініціативи Державного агентства автомобільних доріг України громадська організація "Агенти змін", що займається поліпшенням публічного простору, працює над проєктом розвитку маршрутної навігаці."

Тут самое главное , что этим будет заниматься "ГРОМАДСЬКА організація" - а теперь представляем , какой будет уход от налогов и суммы заказов с учетом для всей страны ! ( сейчас так важны дорожные знаки ... - шикарный распил ).
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10.06.2020 12:52 Відповісти
в бучачі немає автодору. прошу донести до відома і розібратися чому діректор є а автодору немає. напишіть ссилки куди жадітися
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10.06.2020 12:26 Відповісти
Этож сколько бабла поднимут изготовители знаков при замене по всей Украине!
Надо ещё новые улучшенные номерные знаки на машины разработать, что кстати можно делать каждый год!
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10.06.2020 12:58 Відповісти
>Разный формат знаков, разные цвета, шрифты и размеры дорожных знаков - значительная проблема.

вот ваще не проблема, ни разу не вызвало затруднений
занялись бы вы чем-то полезным...

Источник: https://censor.net/n3201055
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10.06.2020 13:11 Відповісти
а толку? половины знаков в Житомире не видно из-за веток.
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10.06.2020 14:03 Відповісти
 
 