Коронавірус не становить небезпеки для плода в першому триместрі вагітності, - вчені
На відміну від багатьох інших вірусних інфекцій, SARS-CoV-2 не призводить до втрати вагітності і не становить небезпеки для плода.
Такого висновку дійшла група вчених із Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга".
Деякі вірусні інфекції шкідливі для плода на цьому етапі вагітності (1-13 тижнів) і можуть призвести до її втрати.
"Материнська інфекція SARS-CoV-2 не видавалася шкідливою в першому триместрі вагітності. Інфекція не впливала на показники пренатального скринінгу, а жінки з антитілами до SARS-CoV-2 не були надмірно представлені серед жінок з втратою вагітності", - пишуть медики. Наявність COVID-19 у матерів, імовірно, не впливає негативно на перебіг вагітності на цьому етапі, зазначили автори.
У дослідженні взяли участь 1019 вагітних жінок з подвійним ПЛР-тестом на SARS-CoV-2 і 36 жінок з втратою вагітності. Дослідження проводили з 17 лютого по 23 квітня 2020 року під час піку епідемії в Данії у відділенні акушерства та гінекології при Копенгагенській університетській клініці Відовре. Це найбільше акушерське відділення в Данії, воно обслуговує близько 12% пологів у країні.
Автори пишуть, що потрібні більш ретельні дослідження, які вивчають вплив SARS-CoV-2 на пізніх стадіях вагітності.
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