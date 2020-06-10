Коронавірус не становить небезпеки для плода в першому триместрі вагітності, - вчені

На відміну від багатьох інших вірусних інфекцій, SARS-CoV-2 не призводить до втрати вагітності і не становить небезпеки для плода.

Такого висновку дійшла група вчених із Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга".

Деякі вірусні інфекції шкідливі для плода на цьому етапі вагітності (1-13 тижнів) і можуть призвести до її втрати.

"Материнська інфекція SARS-CoV-2 не видавалася шкідливою в першому триместрі вагітності. Інфекція не впливала на показники пренатального скринінгу, а жінки з антитілами до SARS-CoV-2 не були надмірно представлені серед жінок з втратою вагітності", - пишуть медики. Наявність COVID-19 у матерів, імовірно, не впливає негативно на перебіг вагітності на цьому етапі, зазначили автори.

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У дослідженні взяли участь 1019 вагітних жінок з подвійним ПЛР-тестом на SARS-CoV-2 і 36 жінок з втратою вагітності. Дослідження проводили з 17 лютого по 23 квітня 2020 року під час піку епідемії в Данії у відділенні акушерства та гінекології при Копенгагенській університетській клініці Відовре. Це найбільше акушерське відділення в Данії, воно обслуговує близько 12% пологів у країні.

Автори пишуть, що потрібні більш ретельні дослідження, які вивчають вплив SARS-CoV-2 на пізніх стадіях вагітності.

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