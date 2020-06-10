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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус не становить небезпеки для плода в першому триместрі вагітності, - вчені

Коронавірус не становить небезпеки для плода в першому триместрі вагітності, - вчені

На відміну від багатьох інших вірусних інфекцій, SARS-CoV-2 не призводить до втрати вагітності і не становить небезпеки для плода.

Такого висновку дійшла група вчених із Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга".

Деякі вірусні інфекції шкідливі для плода на цьому етапі вагітності (1-13 тижнів) і можуть призвести до її втрати.

"Материнська інфекція SARS-CoV-2 не видавалася шкідливою в першому триместрі вагітності. Інфекція не впливала на показники пренатального скринінгу, а жінки з антитілами до SARS-CoV-2 не були надмірно представлені серед жінок з втратою вагітності", - пишуть медики. Наявність COVID-19 у матерів, імовірно, не впливає негативно на перебіг вагітності на цьому етапі, зазначили автори.

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У дослідженні взяли участь 1019 вагітних жінок з подвійним ПЛР-тестом на SARS-CoV-2 і 36 жінок з втратою вагітності. Дослідження проводили з 17 лютого по 23 квітня 2020 року під час піку епідемії в Данії у відділенні акушерства та гінекології при Копенгагенській університетській клініці Відовре. Це найбільше акушерське відділення в Данії, воно обслуговує близько 12% пологів у країні.

Автори пишуть, що потрібні більш ретельні дослідження, які вивчають вплив SARS-CoV-2 на пізніх стадіях вагітності.

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карантин (18172) вагітність (70) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вместо того что бы лекарство найти или вакцыну эти "учоные" какойто херней занимаются, по моему
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10.06.2020 11:49 Відповісти
Скоро за байки про макароно-вирус будут просто давать в морду.
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10.06.2020 11:51 Відповісти
ладно в первом триместре, а что происходит во втором семестре и третьей четверти?
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10.06.2020 11:53 Відповісти
Умер известный российский писатель-сатирик, сценарист и юморист Анатолий Трушкин.
Ему было 78 лет. Ранее у Трушкина был диагностирован коронавирус. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
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10.06.2020 11:57 Відповісти
Ще навіть немає дев"яти місяців,як короновірус з"вився...Як можна говорити про вплив на перебіг вагітності,тим паче на здоров"я плоду і далі на здоров"я новонародженого?..Адже відомо,що звичайний грип може дати незворотні ускладнення,а тут маємо грип комбінований,зліплений з десятків вірусів,що безперервно мутують...Тому найкраща порада - почекати з вагітністю поки не пройде епідемія або не буде якась ясність...
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10.06.2020 12:56 Відповісти
 
 