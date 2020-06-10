Євросоюз продовжить на рік "кримський пакет" санкцій проти РФ, - постпред України Точицький
Європейський Союз продовжить ще на один рік заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в окупований Росією Крим та імпортувати товари з півострова.
Про це повідомив постійний представник України при Європейському Союзі Микола Точицький у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Єдність і солідарність ЄС знищили відчайдушні зусилля Росії використати COVID-19 для скасування санкцій, запроваджених щодо РФ за триваючу агресію проти України. "Кримський пакет" санкцій буде продовжено ще на один рік. Вдячні нашим партнерам із ЄС за їхню непохитну підтримку України", - наголосив Точицький.
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