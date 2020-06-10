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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз продовжить на рік "кримський пакет" санкцій проти РФ, - постпред України Точицький

Євросоюз продовжить на рік

Європейський Союз продовжить ще на один рік заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в окупований Росією Крим та імпортувати товари з півострова.

Про це повідомив постійний представник України при Європейському Союзі Микола Точицький у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Єдність і солідарність ЄС знищили відчайдушні зусилля Росії використати COVID-19 для скасування санкцій, запроваджених щодо РФ за триваючу агресію проти України. "Кримський пакет" санкцій буде продовжено ще на один рік. Вдячні нашим партнерам із ЄС за їхню непохитну підтримку України", - наголосив Точицький.

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Євросоюз продовжить на рік кримський пакет санкцій проти РФ, - постпред України Точицький 01

Автор: 

Крим (14139) росія (65122) санкції (11819) Євросоюз (13398) Точицький Микола (75)


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УРА-а-а-а-а!!!
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10.06.2020 11:48 Відповісти
Добре
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10.06.2020 12:22 Відповісти
На жаль наша влада робить все що б їх скасували,осоливо по Донбасу ,намагаются за будь яку ціну провести вибори ,не думаючи про наслідки .
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10.06.2020 12:38 Відповісти
Я собі уявляю, що то коїлось, коли у нас про це дізнались. Мабуть уся файта Зеленських із горя ридала. І мама і "папа", а Володя години три стоячи на колінах, по телефону у ***** пробачення просив?
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10.06.2020 13:01 Відповісти
так уже точно за этот год рашка развалится ??
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10.06.2020 19:16 Відповісти
 
 