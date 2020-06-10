Журналіст Гармаш про реакцію росіян і ОБСЄ на появу переселенців у ТКГ: "Вони ще не адаптувалися"

Поява чотирьох переселенців з Донбасу на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) здивувала представників Росії і ОБСЄ. У той же час вчорашнє засідання було беззмістовним.

Про це РБК-Україна розповів журналіст Сергій Гармаш, який з 9 червня бере участь у цих переговорах як представник ОРДЛО, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поява переселенців у політичній підгрупі стала несподіванкою і для Росії і для ОБСЄ.

"Вони ще не адаптувалися до того, що зі вчорашнього дня "представники від ОРДЛО" це вже не представники окупаційних адміністрацій, а ми. Навіть у бюрократичному плані - це буде складно. Я буду наполягати, щоб тепер усі документи, які ОБСЄ чомусь розсилає "представникам ОРДЛО", висилались і нам. Щоб у зведених таблицях було не три, а чотири графи. Мені навіть цікаво, як ОБСЄ буде позначати в них представників ОРДЛО від Росії і нас", - зазначив Гармаш.

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Він також підкреслив, що вчорашнє засідання політичної підгрупи, в якому він брав участь, було беззмістовним.

"Оскільки Росія не має наміру вирішувати проблему, а лише заговорює її, то це було схоже на дипломатичну гру, хто розумніше і гостріше скаже", - уточнив журналіст.

Зазначимо, відучора до роботи Контактної групи залучені відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, лікар Костянтин Лібстер і голова громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

Нагадаємо, 9 червня пройшли перші переговори в Контактній групі за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.

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