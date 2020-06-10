Журналіст Гармаш про реакцію росіян і ОБСЄ на появу переселенців у ТКГ: "Вони ще не адаптувалися"
Поява чотирьох переселенців з Донбасу на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) здивувала представників Росії і ОБСЄ. У той же час вчорашнє засідання було беззмістовним.
Про це РБК-Україна розповів журналіст Сергій Гармаш, який з 9 червня бере участь у цих переговорах як представник ОРДЛО, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, поява переселенців у політичній підгрупі стала несподіванкою і для Росії і для ОБСЄ.
"Вони ще не адаптувалися до того, що зі вчорашнього дня "представники від ОРДЛО" це вже не представники окупаційних адміністрацій, а ми. Навіть у бюрократичному плані - це буде складно. Я буду наполягати, щоб тепер усі документи, які ОБСЄ чомусь розсилає "представникам ОРДЛО", висилались і нам. Щоб у зведених таблицях було не три, а чотири графи. Мені навіть цікаво, як ОБСЄ буде позначати в них представників ОРДЛО від Росії і нас", - зазначив Гармаш.
Він також підкреслив, що вчорашнє засідання політичної підгрупи, в якому він брав участь, було беззмістовним.
"Оскільки Росія не має наміру вирішувати проблему, а лише заговорює її, то це було схоже на дипломатичну гру, хто розумніше і гостріше скаже", - уточнив журналіст.
Зазначимо, відучора до роботи Контактної групи залучені відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, лікар Костянтин Лібстер і голова громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.
Нагадаємо, 9 червня пройшли перші переговори в Контактній групі за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.
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Это хороший ход.
А кому відома позиція нібито українських представників ОРДЛО ?
Хто обирав цих людей для участі в переговорах ? Для когось секрет,що участь і прізвища в групі затверджуються в Україні однією людиною-головою ОПи Єрмаком ?
А що нам відомо про цих чотирьох учасників,крім того,що це упороті антипорошенківці ?
Наприклад,у лікаря Лібстера тато співпрацює з окупантами(ось він в Миротворці:https://myrotvorets.center/criminal/libster-sergej-borisovich/ ),а "Луганскоє зємлячєство" запрошеного Горана-взагалі проросійська організація.https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/3406383352729821
Вообще то Казанского все знают, и статьи его регулярно на Цензоре.Но опасность есть.
іронія долі у тому, що окрім муйні воно ні на шо не здатне
Вроде бы как ввели в переговоры "представителей ордло"-но никакого эффекта от этого,а по прежнему-средний палец кацапам.
Посмотрим,что будет...