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Новини Агресія Росії проти України
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Журналіст Гармаш про реакцію росіян і ОБСЄ на появу переселенців у ТКГ: "Вони ще не адаптувалися"

Журналіст Гармаш про реакцію росіян і ОБСЄ на появу переселенців у ТКГ:

Поява чотирьох переселенців з Донбасу на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) здивувала представників Росії і ОБСЄ. У той же час вчорашнє засідання було беззмістовним.

Про це РБК-Україна розповів журналіст Сергій Гармаш, який з 9 червня бере участь у цих переговорах як представник ОРДЛО, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поява переселенців у політичній підгрупі стала несподіванкою і для Росії і для ОБСЄ.

"Вони ще не адаптувалися до того, що зі вчорашнього дня "представники від ОРДЛО" це вже не представники окупаційних адміністрацій, а ми. Навіть у бюрократичному плані - це буде складно. Я буду наполягати, щоб тепер усі документи, які ОБСЄ чомусь розсилає "представникам ОРДЛО", висилались і нам. Щоб у зведених таблицях було не три, а чотири графи. Мені навіть цікаво, як ОБСЄ буде позначати в них представників ОРДЛО від Росії і нас", - зазначив Гармаш.

Читайте також: Перше онлайн-засідання Тристоронньої групи з питань Донбасу за участю запрошених Києвом представників ОРДЛО відбудеться 10 червня

Він також підкреслив, що вчорашнє засідання політичної підгрупи, в якому він брав участь, було беззмістовним.

"Оскільки Росія не має наміру вирішувати проблему, а лише заговорює її, то це було схоже на дипломатичну гру, хто розумніше і гостріше скаже", - уточнив журналіст.

Зазначимо, відучора до роботи Контактної групи залучені відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, лікар Костянтин Лібстер і голова громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

Нагадаємо, 9 червня пройшли перші переговори в Контактній групі за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.

Також читайте: Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський

Автор: 

ОБСЄ (3504) перемовини (2871) росія (65122) Донбас (22355) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+13
На Цензору нет. есть интерью Гармаша и Казанского.Они,как представители ОРДЛО (с проукраинской позицией)-также представляют "народ" и "интересы Добасса",а не только гнилозубые орки.Ведь не все жители Донбасса согласны с оккупацией и их мнение также должно учитываться
Это хороший ход.
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10.06.2020 12:11
+10
Респект Гармашу!
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10.06.2020 12:06
+4
Журналіст Гармаш про реакцію росіян і ОБСЄ на появу переселенців у ТКГ: "Вони ще не адаптувалися" - Цензор.НЕТ 3863
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10.06.2020 12:36
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Респект Гармашу!
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10.06.2020 12:06 Відповісти
На Цензору нет. есть интерью Гармаша и Казанского.Они,как представители ОРДЛО (с проукраинской позицией)-также представляют "народ" и "интересы Добасса",а не только гнилозубые орки.Ведь не все жители Донбасса согласны с оккупацией и их мнение также должно учитываться
Это хороший ход.
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10.06.2020 12:11 Відповісти
Хороший хід. З боку нового смотрящого по Україні Козака.Тепер ні в кого не виникне питань по представниках терористів в Мінську.
А кому відома позиція нібито українських представників ОРДЛО ?
Хто обирав цих людей для участі в переговорах ? Для когось секрет,що участь і прізвища в групі затверджуються в Україні однією людиною-головою ОПи Єрмаком ?
А що нам відомо про цих чотирьох учасників,крім того,що це упороті антипорошенківці ?
Наприклад,у лікаря Лібстера тато співпрацює з окупантами(ось він в Миротворці:https://myrotvorets.center/criminal/libster-sergej-borisovich/ ),а "Луганскоє зємлячєство" запрошеного Горана-взагалі проросійська організація.https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/3406383352729821
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10.06.2020 13:05 Відповісти
Согласна,есть опасность ,что переведут это в разряд "внутренний конфликт","гражданская война".А Кацапию выведут за скобки конфликта.А ребят,проукраинских,заменят более сговорчивыми.Главное-начать...
Вообще то Казанского все знают, и статьи его регулярно на Цензоре.Но опасность есть.
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10.06.2020 13:59 Відповісти
Там есть ещё младший Либстер,родной брат,сначала папаша в Луганске пристроил в мусарку ,ну а потом и в судьи Ленинского суда в Луганске .Это тот судья который дал 3года поселения Георгию Осипову(Осипян),который въехал в толпу людей находившихся на ёлке в центре Луганска .Тогда погибла девушка и более 10людей были травмированы,Осипов находился под бутератом.А ещё папаше было мало шо сынок в Ленинском судейничает так пристроил его ещё Украинскую премьер лигу судить(Футбол ),хотя человек ни какого отношения к профессиональному футболу ни когда не имел!
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10.06.2020 14:38 Відповісти
як же ж багато муйні встигло наробити сране клованське чмо за рік!
іронія долі у тому, що окрім муйні воно ні на шо не здатне
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10.06.2020 12:12 Відповісти
А если бы ети все переговоры с кацапами транслировались в онлайн режиме на всю Украину чтобы все украинцы слышали чего требует кремль то кацапы и украинские колаборанты были бы в еще большем шоке. Они же мечтали втихаря договориться о капитуляции Украины.
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10.06.2020 12:12 Відповісти
Сивохо уже вставив свої пять копійок
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10.06.2020 12:19 Відповісти
Я Вас дополню для понимания другими .В Facebook он написал:"Мы все дальше от мира... Опять непонятные телодвижения и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит"
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10.06.2020 12:26 Відповісти
Отличный ход! Чего раньше не додумались?
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10.06.2020 12:23 Відповісти
Гармаш и Казанский пишут,что если будут проталкивать капитуляцию или условия кремля-они будут тормозить это или выйдут с переговорного процесса
Вроде бы как ввели в переговоры "представителей ордло"-но никакого эффекта от этого,а по прежнему-средний палец кацапам.
Посмотрим,что будет...
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10.06.2020 12:25 Відповісти
Не хвилюйтеся. Дуже скоро і непомітно переселенці будуть замінені бойовиками ОРДЛО.
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10.06.2020 12:29 Відповісти
Журналіст Гармаш про реакцію росіян і ОБСЄ на появу переселенців у ТКГ: "Вони ще не адаптувалися" - Цензор.НЕТ 3863
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10.06.2020 12:36 Відповісти
РЕБЯТА! ВЫДЕРЖКИ ВАМ И ТЕРПЕНИЯ!!!!! РОССИЯ УБИЙЦА,И ГОВОРИТЬ С НЕЙ НАДО ЖЕСТКО.УДАЧИ!!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!
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10.06.2020 12:56 Відповісти
Тот, кто придумал включить С.Гармаша и Д.Казанского в ТКГ - молодчина!
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10.06.2020 12:58 Відповісти
Аякже.Єрмак-маладєц.
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10.06.2020 13:06 Відповісти
через месяц-два, тех кто помог легализовать план кремля и дыру, кышнут, а на их место наберут матарол, все идет к капитуляции, овцы хавают, малоросы рулят.
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10.06.2020 13:49 Відповісти
Кого там представляє Родіон Мірошнік? Ці нові люди не розуміють що своїми руками легітимізують саме внутрішній конфлікт? Що, у добаса таки якийсь окремий голос, який треба " услишать"?Питала в Казанського на ФБ. Звісно не відповів, а коментарі там під цим постом типово совкові, просять щоб пооегшили перетинання лінії.Ім там, та і тим що сюди виїхали байдуже який висітиме в Донецьку првпор, головне щоб зручніше туда-сюда.
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10.06.2020 14:07 Відповісти
 
 