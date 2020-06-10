За добу в Києві 57 нових випадків COVID-19, серед них четверо медиків, одна людина померла, - Кличко. КАРТА

Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 57 осіб. Серед них четверо медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилася на 57 осіб. Серед них четверо медиків. Один випадок за минулу добу – летальний. Усього за період пандемії від коронавірусу в Києві померли 80 людей. На сьогодні в столиці вже 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворів: 30 жінок віком від 26 до 78 рокiв і дівчинка 15 років. А також 23 чоловіки від 18 до 72 рокiв і троє хлопчиків – одному менше місяця, двом іншим – 15 та 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 хворих. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за добу 60 людей. Загалом коронавірус перемогли 985 киян.

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"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Подільському районі - 18. У Деснянському – 10. Та в Дніпровському – 9 випадків", - зазначив Кличко.