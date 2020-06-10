Один столичний дитсадок закрили на карантин, ще два не відкриють через спалах COVID-19 серед персоналу, - Кличко

Столичний дитсадок №668 закрили на карантин, а два садочки у Шевченківському районі не відкриють через спалах коронавірусу серед персоналу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ході онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в столиці відкрилися 500 садочків. Їх наразі відвідують понад 19,5 тисяч дітей. До карантину до садків ходили щодня в середньому 55 тисяч вихованців, - сказав мер. - Повідомлю, що в садочку № 668 в Солом’янському районі виявили помічницю вихователя (няню) однієї з груп садка, що контактувала з хворим на коронавірус. Тест у працівниці садка - негативний. Але її відправили на самоізоляцію. Іншим співробітникам садочка та дітям (за згодою батьків) теж зроблять тести на коронавірус. Садок місто закрило на карантин", - повідомив Кличко.

Також, за словами мера, місто не відкриє два садки в Шевченківському районі, що готувалися до роботи.

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"В результаті перевірки персоналу, в одному із садочків виявили 14 інфікованих працівників. У другому – одного. Ці садки не працювали і поки працювати не будуть! Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей", - наголосив Віталій Кличко.