На сьогодні в лікарнях Києва з COVID-19 перебувають 223 пацієнти, з них 56 - у важкому стані, - Кличко
Сьогодні в лікарнях столиці з діагнозом коронавірус перебувають 223 пацієнти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Це - найбільша кількість госпіталізованих хворих за весь період пандемії. З них 9 дітей. 56 осіб - у важкому стані. П'ятеро - на апаратах штучної вентиляції легень. Також у лікарнях - 84 хворих з підозрою на коронавірус. Зокрема, 8 дітей", - наголосив Кличко.
За його словами, в столиці також велика кількість хворих з пневмоніями.
"408 пацієнтів лікуються сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів. Тільки за минулу добу госпіталізували 63 людини із захворюванням на пневмонію", - зазначив Кличко.
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Подохли не только лишь все, мало кто смог поп.равиться?(хотя толстым "мущинам" в платьях вроде бы уже поправляться некуда - колобками станут)))