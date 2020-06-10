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Новини Коронавірус і карантин
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На сьогодні в лікарнях Києва з COVID-19 перебувають 223 пацієнти, з них 56 - у важкому стані, - Кличко

На сьогодні в лікарнях Києва з COVID-19 перебувають 223 пацієнти, з них 56 - у важкому стані, - Кличко

Сьогодні в лікарнях столиці з діагнозом коронавірус перебувають 223 пацієнти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Це - найбільша кількість госпіталізованих хворих за весь період пандемії. З них 9 дітей. 56 осіб - у важкому стані. П'ятеро - на апаратах штучної вентиляції легень. Також у лікарнях - 84 хворих з підозрою на коронавірус. Зокрема, 8 дітей", - наголосив Кличко.

За його словами, в столиці також велика кількість хворих з пневмоніями.

"408 пацієнтів лікуються сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів. Тільки за минулу добу госпіталізували 63 людини із захворюванням на пневмонію", - зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 57 нових випадків COVID-19, серед них четверо медиків, одна людина померла, - Кличко. КАРТА

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кстати, Бокс, а че там за попов?
Подохли не только лишь все, мало кто смог поп.равиться?(хотя толстым "мущинам" в платьях вроде бы уже поправляться некуда - колобками станут)))
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10.06.2020 12:26 Відповісти
Короче делаю вывод - У эпидемии идет стабильный рост... И что делать дальше никто не знает.. Правда можно ваще отменить тесты на Ковид - и эпидемия тогда уйдет у нас в минус..
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10.06.2020 12:34 Відповісти
 
 