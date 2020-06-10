На сьогодні в лікарнях Києва з COVID-19 перебувають 223 пацієнти, з них 56 - у важкому стані, - Кличко

Сьогодні в лікарнях столиці з діагнозом коронавірус перебувають 223 пацієнти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Це - найбільша кількість госпіталізованих хворих за весь період пандемії. З них 9 дітей. 56 осіб - у важкому стані. П'ятеро - на апаратах штучної вентиляції легень. Також у лікарнях - 84 хворих з підозрою на коронавірус. Зокрема, 8 дітей", - наголосив Кличко.

За його словами, в столиці також велика кількість хворих з пневмоніями.

"408 пацієнтів лікуються сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів. Тільки за минулу добу госпіталізували 63 людини із захворюванням на пневмонію", - зазначив Кличко.

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