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Новини Коронавірус і карантин
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Медсестра, інфікована COVID-19, порушила режим самоізоляції і торгувала на ринку Чернігівщини

Медсестра, інфікована COVID-19, порушила режим самоізоляції і торгувала на ринку Чернігівщини

У Чернігівській області складено адмінпротокол на хвору на COVID-19 медсестру, яка працює в столичній клініці і порушила режим самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила секретарка Лосинівської селищної ради Наталія Кошарна, 46-річна мешканка села Леонідівка (входить до складу громади) працює в столичній клініці.

"Там інфікувалися чимало медпрацівників, і жителька Леонідівки, її тест на коронавірус теж був позитивним. Вона приїхала додому на самоізоляцію і нікому не повідомила, що інфікована", - зазначила Кошарна.

За її словами, хвора медсестра відвідувала місцеву лікарню, а також, як повідомляють місцеві жителі, навіть торгувала на місцевому ринку. Порушення режиму самоізоляції виявили поліцейські: медпрацівниця порушила режим самоізоляції на другий день після підписання зобов’язання.

За інформацією сектору комунікацій ГУ НП у Чернігівській області, 6 червня на мешканку с. Леонідівка Ніжинського району складено протокол за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

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"Чи заразила інфікована жінка когось іще – тепер необхідно перевірити новими тестами для широкого кола осіб. Значна кількість медперсоналу лікарні, після контакту з цією пацієнткою, відтепер теж на самоізоляції. Маючи безпосередній стосунок до системи охорони здоров’я, жінка свідомо поставила під загрозу життя та здоров’я своїх же колег", - наголосили у секторі комунікацій ГУНП в області.

За цей вчинок жінці доведеться відповідати перед судом. Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч – 34 тисячі грн).

Як уточнила Кошарна, зараз інфікована жінка перебуває за місцем свого проживання у селі Леонідівка; режиму самоізоляції не порушує. Щодо трьох медпрацівників, з якими вона контактувала, то їхні результати тестів виявилися негативними. Контактні сільські жителі також зараз перебувають на самоізоляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов нагадав всім громадянам, які приїжджають з-за кордону, про необхідність самоізоляції: "Це обов'язкове правило"

Автор: 

карантин (18172) Чернігівщина (1584) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+11
Чего им не хватает?
3000% надбавки бубочка платит, а им все мало
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10.06.2020 12:30
+7
4000 €
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10.06.2020 12:32
+6
и это медсестра, которая имеет хоть какое-то представление о состоянии нашей медицины и опасности этой заразы... а что тогда говорить о простых путешественниках и туристах, застрявших за кордоном в очагах инфекции и в спешке драпающих домой, неся свои родным и близким (и попутно всем рядомпроходившим) теоретическую возможность заразиться...
капец с подскоком...
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10.06.2020 12:35
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Чего им не хватает?
3000% надбавки бубочка платит, а им все мало
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10.06.2020 12:30 Відповісти
4000 €
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10.06.2020 12:32 Відповісти
А что, недотягивает?
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10.06.2020 12:45 Відповісти
то учителям.
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10.06.2020 12:47 Відповісти
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10.06.2020 12:54 Відповісти
то-то я смотрю учителя жируюр падлы на ферари и мерсах ездят да черную жрут
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10.06.2020 12:55 Відповісти
А со скольки коллегами она имела чисто товарищеские доверительные отношения?
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10.06.2020 12:34 Відповісти
и это медсестра, которая имеет хоть какое-то представление о состоянии нашей медицины и опасности этой заразы... а что тогда говорить о простых путешественниках и туристах, застрявших за кордоном в очагах инфекции и в спешке драпающих домой, неся свои родным и близким (и попутно всем рядомпроходившим) теоретическую возможность заразиться...
капец с подскоком...
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10.06.2020 12:35 Відповісти
а по сути коммента?
или только серануть? или на ставке?)))) адын высер - 25 копеек? )))))
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10.06.2020 13:41 Відповісти
Ну, вот для таких и нужен штраф - 17000
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10.06.2020 12:38 Відповісти
один я, как идиот, сижу на даче в самоизоляции 11-й день)). ещё кто-то её соблюдает?
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10.06.2020 12:41 Відповісти
Были бы деньги, я бы самоизолировался лет на 30
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10.06.2020 12:45 Відповісти
ще ніхто з голоду в Україні на самоізоляції не помер..Та й не зима зараз...

Цк справді,скоріше питання совісті кожного...


ну а медсестрі штраф.. тільки н е 17 000,а 34 000.
"ЧТОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БИЛО".
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10.06.2020 12:58 Відповісти
Пане Павло, згодна з Вами на 100%!
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10.06.2020 14:04 Відповісти
Коли людина шанує інших та шанується сама,це викликає повагу. Дякую Вам.
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10.06.2020 12:47 Відповісти
Добрый день, мастер. Как вернулись, не расскажете?
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10.06.2020 13:09 Відповісти
Через Минск?
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10.06.2020 13:10 Відповісти
День добрый. Скандал, ITF.....3 пересадки - 2 дня - из Белфаста в Минск)). Переход родной границы - полный трэш. Как-то так.
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10.06.2020 13:34 Відповісти
Жесть
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10.06.2020 13:38 Відповісти
Почем опиум вирус для народа?
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10.06.2020 12:42 Відповісти
Торговала зерном с госрезерва?
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10.06.2020 12:45 Відповісти
а потом бегают дыбилы по форуму и рассказывают "вот видите - каранти не помогает, это всё массонский заговор билагейтса!"
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10.06.2020 12:48 Відповісти
Сволочи, а как ей кормить детей, если при ее зарплате в 4000 гривен, половину нужно отдать за коммуналку, а вторую за собственное лечение?! А если она - одиночка? Около тридцати лет назад, а точнее в 1983 году, "Золотую Каннскую ветвь" получил японский фильм "Легенда о Нароями", советую посмотреть. Фильм неординарный, но в нем меня поразил один момент - в неурожайный год сход сельской общины решает убить многодетную семью. Основание - им не хватит продуктов, значит, будут воровать. Всю семью, включая малолетних детей, связывают и закапывают живыми. Украинцы, обращаюсь не только к этническим, поэтому и пишу на русском, не становитесь такими. Будьте людьми. Не вижу возмущения, желания что-то изменить, один стеб над властью. Для справки, органически не переношу Зебобика, поэтому спекулировать над толерантностью не стоит.
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10.06.2020 12:51 Відповісти
НЕ ПЛАТИ У ТАКОМУ ВИПАДКУ ЗА КОМУНАЛКУ.
І обов"язково зберегти всі чеки.

об був доказ у суді.
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10.06.2020 12:59 Відповісти
Вона мешкає у селі, а працює у місті, тобто, арендує житло. Як Ви думаєте, господар житла буде чекати до закінчення пандемії? Вибачаюсь перед всіма за "сволочей", я два місяці лукував двусторонню пневмонію, хоча жодного разу не знехтував засобами захисту. Я особисто знаю, скільки отримують медсестри і скільки треба на лікування. Меня 60 років і жах, не за себе, а за дітей, мене досі паралізує.
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10.06.2020 13:09 Відповісти
1) якщо вам 60+ -то ви в зоні ризику...за дітей боятись можна менше,і лише з тієї позиції ,що вони безсимптомні рознощики...
2) на рахунок заробітчан,що арендують квартири в місті,на жаль,це проблема під час карантину загальносвітова.. і проблема у тому,що наперед НЕ БУЛО ВІДОМО СКІЛЬКИ ТРИВАТИМЕ КАРАНТИН..
можу вас "потішити," ,що в Індії було ще гірше..
Карантин вимагав "місцевої прописки" , транспорт зупинили -і народ без їжі сотнями тисяч почухав за 100-150 км додому.Пішки..
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10.06.2020 19:21 Відповісти
Кошмарный фильм. Посмотрел его в подростковом возрасте--- до сих пор психоэмоциональная контузия. По поводу, никто не умер на самоизоляции, так это еще как сказать. Меня с семьей в конце апреля неделю кормил знакомый доктор, что позволило мне не влезть в кредиты. И это та ситуация, когда человека поминать добром будешь всю жизнь. Реально плохо было. А ведь не у всех есть возможность обратиться за помощью, когда вокруг люди в таком же бедственном положении были.
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10.06.2020 13:08 Відповісти
теперь зеленский со своей женой и охметовым поживятся из зарплаты медсестры,
членограй сможет ещё разок на оман смотаться
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10.06.2020 12:58 Відповісти
нахрена она сдавала тесты и подписывала бумаги ?
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10.06.2020 13:00 Відповісти
Бабцям в атб вже копійок не вистачає, майже щодня доплачую, бо шкода((( ти ох..уїв гімно зелене???
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10.06.2020 13:07 Відповісти
Які нахрін офіси преза та гпу? Ліквідувати негайно! КПК в частині проц керівництва скасувати і нахер гпу за **********
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10.06.2020 13:11 Відповісти
Прийдется опять на том же рынке на штраф зарабатывать.
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10.06.2020 13:12 Відповісти
10.06.20 12:31 Зеленский поехал в Черниговскую область, чтобы встретиться с врачами, аграриями и коллективом университета, - ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это не страшно". Об этом заявил президент в интервью "https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/9/7254917/ Украинской правде ".
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, меня сразу изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя пропущу, покажу", - рассказал Зеленский.
Мечта́ - заветное https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 желание , исполнение которого часто сулит https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5 счастье . Мечта также является идеологическим клише, используемым в пропаганде, например, «мечта о свободе», «мечта о светлом будущем». Во многих языках тождественны понятия мечта, https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F фантазия , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 воображение , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 желание , грёза, https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 сновидение , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB идеал , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C цель .
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10.06.2020 13:16 Відповісти
Якщо тест на присутність ковід 19 був правдивий, то цікаво буде почитати продовження історії: скільки заразиллося в лікарні, скільки на ринку клієнтів тієї медсестри. Бо торгувала вона напевно ж у масці і рукавичках. От і побачимо: чи допомагає маска і рукавички. Як я розумію, то симпотомів у цієї людини не було. Окрім позитивного тесту вона ніяким чином не відчувала себе хворою.
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10.06.2020 15:41 Відповісти
 
 