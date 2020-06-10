Медсестра, інфікована COVID-19, порушила режим самоізоляції і торгувала на ринку Чернігівщини
У Чернігівській області складено адмінпротокол на хвору на COVID-19 медсестру, яка працює в столичній клініці і порушила режим самоізоляції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила секретарка Лосинівської селищної ради Наталія Кошарна, 46-річна мешканка села Леонідівка (входить до складу громади) працює в столичній клініці.
"Там інфікувалися чимало медпрацівників, і жителька Леонідівки, її тест на коронавірус теж був позитивним. Вона приїхала додому на самоізоляцію і нікому не повідомила, що інфікована", - зазначила Кошарна.
За її словами, хвора медсестра відвідувала місцеву лікарню, а також, як повідомляють місцеві жителі, навіть торгувала на місцевому ринку. Порушення режиму самоізоляції виявили поліцейські: медпрацівниця порушила режим самоізоляції на другий день після підписання зобов’язання.
За інформацією сектору комунікацій ГУ НП у Чернігівській області, 6 червня на мешканку с. Леонідівка Ніжинського району складено протокол за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).
"Чи заразила інфікована жінка когось іще – тепер необхідно перевірити новими тестами для широкого кола осіб. Значна кількість медперсоналу лікарні, після контакту з цією пацієнткою, відтепер теж на самоізоляції. Маючи безпосередній стосунок до системи охорони здоров’я, жінка свідомо поставила під загрозу життя та здоров’я своїх же колег", - наголосили у секторі комунікацій ГУНП в області.
За цей вчинок жінці доведеться відповідати перед судом. Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч – 34 тисячі грн).
Як уточнила Кошарна, зараз інфікована жінка перебуває за місцем свого проживання у селі Леонідівка; режиму самоізоляції не порушує. Щодо трьох медпрацівників, з якими вона контактувала, то їхні результати тестів виявилися негативними. Контактні сільські жителі також зараз перебувають на самоізоляції.
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3000% надбавки бубочка платит, а им все мало
капец с подскоком...
или только серануть? или на ставке?)))) адын высер - 25 копеек? )))))
Цк справді,скоріше питання совісті кожного...
ну а медсестрі штраф.. тільки н е 17 000,а 34 000.
"ЧТОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БИЛО".
опиумвирус для народа?
І обов"язково зберегти всі чеки.
об був доказ у суді.
2) на рахунок заробітчан,що арендують квартири в місті,на жаль,це проблема під час карантину загальносвітова.. і проблема у тому,що наперед НЕ БУЛО ВІДОМО СКІЛЬКИ ТРИВАТИМЕ КАРАНТИН..
можу вас "потішити," ,що в Індії було ще гірше..
Карантин вимагав "місцевої прописки" , транспорт зупинили -і народ без їжі сотнями тисяч почухав за 100-150 км додому.Пішки..
членограй сможет ещё разок на оман смотаться
Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это не страшно". Об этом заявил президент в интервью "https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/9/7254917/ Украинской правде ".
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, меня сразу изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя пропущу, покажу", - рассказал Зеленский.
Мечта́ - заветное https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 желание , исполнение которого часто сулит https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5 счастье . Мечта также является идеологическим клише, используемым в пропаганде, например, «мечта о свободе», «мечта о светлом будущем». Во многих языках тождественны понятия мечта, https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F фантазия , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 воображение , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 желание , грёза, https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 сновидение , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB идеал , https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C цель .