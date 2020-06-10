Медсестра, інфікована COVID-19, порушила режим самоізоляції і торгувала на ринку Чернігівщини

У Чернігівській області складено адмінпротокол на хвору на COVID-19 медсестру, яка працює в столичній клініці і порушила режим самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила секретарка Лосинівської селищної ради Наталія Кошарна, 46-річна мешканка села Леонідівка (входить до складу громади) працює в столичній клініці.

"Там інфікувалися чимало медпрацівників, і жителька Леонідівки, її тест на коронавірус теж був позитивним. Вона приїхала додому на самоізоляцію і нікому не повідомила, що інфікована", - зазначила Кошарна.

За її словами, хвора медсестра відвідувала місцеву лікарню, а також, як повідомляють місцеві жителі, навіть торгувала на місцевому ринку. Порушення режиму самоізоляції виявили поліцейські: медпрацівниця порушила режим самоізоляції на другий день після підписання зобов’язання.

За інформацією сектору комунікацій ГУ НП у Чернігівській області, 6 червня на мешканку с. Леонідівка Ніжинського району складено протокол за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

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"Чи заразила інфікована жінка когось іще – тепер необхідно перевірити новими тестами для широкого кола осіб. Значна кількість медперсоналу лікарні, після контакту з цією пацієнткою, відтепер теж на самоізоляції. Маючи безпосередній стосунок до системи охорони здоров’я, жінка свідомо поставила під загрозу життя та здоров’я своїх же колег", - наголосили у секторі комунікацій ГУНП в області.

За цей вчинок жінці доведеться відповідати перед судом. Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч – 34 тисячі грн).

Як уточнила Кошарна, зараз інфікована жінка перебуває за місцем свого проживання у селі Леонідівка; режиму самоізоляції не порушує. Щодо трьох медпрацівників, з якими вона контактувала, то їхні результати тестів виявилися негативними. Контактні сільські жителі також зараз перебувають на самоізоляції.

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