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Новини
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Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов

Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-

В Україні комфортно вбивати, якщо ти "регіонал" і відкритий прихильник Росії.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, кажучи про повну свавілля судову систему на прикладі справи про вбивство бізнесмена Старицького.

"Справа про вбивство бізнесмена Старицького стала просто символом повного свавілля судової системи, і максимального комфорту для вбивці - міністра закордонних справ часів Януковича, одного з ключових діячів проросійської політики Леоніда Кожари. Не часто навіть в наш час побачиш таке відверту наругу над справедливістю, яку, звичайно, і президент, і судова влада вдають, що не помічають", - зазначає Бутусов.

Він нагадує, що Кожара підозрюється в умисному вбивстві Старицького, яке сталося в будинку Кожари з особистого пістолета Кожари.

Також читайте: Апеляційний суд 11 червня розгляне скаргу на рішення судді, що дозволило ексміністру Кожарі вийти під заставу

"Як підозрюваний у тяжкому злочині, який, тим більше, не побіг здаватися в поліцію, Кожара мав перебувати в ізоляторі без права застави на період слідства.

Однак Шевченківський суд встановив для Кожари спочатку заставу в 14 мільйонів гривень. І перебував під вартою Кожара зовсім недовго. Дуже скоро під час чергового засідання з продовження термінів слідства суддя раптово знизив заставу з 14 до 2 мільйонів гривень, а потім .... звільнив Кожару з-під варти!

Йому було призначено носити електронний браслет, але оскільки в Україні ці браслети вже давно не закуповують, то довелося Кожарі жити на своїй заміській віллі, де він убив Старицького, без всяких обмежень", - пише головний редактор Цензор.НЕТ.

"Порівняйте це зі справою Антоненка - де немає прямих доказів, але підозрювані під вартою вже більш як пів року. А тут чоловік, який може в будь-який момент втекти до Росії, навіть без браслета спокійно собі живе, "вирішує питання", і після вбивства йому дозволено спокійно жити приватним життям, ну подумаєш, це ж надійна людина, такій можна, ну, подумаєш, ну вбили людину, ну з ким не буває", - зазначає Бутусов.

Також читайте: Ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Старицького, вийшов під заставу

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

Автор: 

Кожара Леонід (47) Бутусов Юрій (3589) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+37
Юля - это та, которая с Плешивым победителем половцев и печенегов обнималась и улыбалась и за газ по 450 долларов договорилась?
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10.06.2020 12:38
+24
Зеленський і слуги олігархів, які себе чомусь називають "слугами народу" обслуговують олігархів і вбивць... Що тут дивного?
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10.06.2020 12:50
+21
Вот здесь непоспоришь! Именно в таких ситуациях и открывается настоящее лицо власти и судебной системы.
Как говорится "Своим понятия,остальным закон!"
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10.06.2020 13:12
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Зеленський і слуги олігархів, які себе чомусь називають "слугами народу" обслуговують олігархів і вбивць... Що тут дивного?
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10.06.2020 12:50 Відповісти
Это позор, товарисчи...неудивлюсь, если этого петуха, по имени кожара, путлеровский режим включит в списки на следующий обмен пленными
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10.06.2020 13:07 Відповісти
Выскажу своё абсолютно субъективное мнение.Кожара убил собутыльника.Это так характерно для ватников.Но тут политикой и не пахнет.Во втором случае заколотом сильно воняет.Группа по интересам решила таким образом под руководством Плешфюрерского шайтана создать революционную ситуацию,типа поджога Рейстага.Предстоит длительное следствие.И я буду искренне рад,что ребята с чистой совестью. выйдут на свободу.
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10.06.2020 13:08 Відповісти
Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2011
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10.06.2020 13:43 Відповісти
Цей чудік не з 95-го кварталу? Когось нагадує.
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10.06.2020 14:40 Відповісти
Ні, просто тварюка здивована тим, що хтось вірить у аваківську теорію "групи по інтересам", "розхитування ситуації в Україні вбивством журналіста" та "підпал Рейхстагу". Таким Михайлам номерним хотілося побажати щоб вони самі нізащо-ніпрощо попали під "справедливе" тягнучке слідство.
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10.06.2020 18:08 Відповісти
Оцей Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4510
каже, що оці
Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6925

розхитують політичну ситуацію в Україні, а оці
Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4480

не розхитують.
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10.06.2020 18:46 Відповісти
Вот здесь непоспоришь! Именно в таких ситуациях и открывается настоящее лицо власти и судебной системы.
Как говорится "Своим понятия,остальным закон!"
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10.06.2020 13:12 Відповісти
"Не часто даже в наше время увидишь такое откровенное надругательство над справедливостью, которое, конечно, и президент и судебные власти делают вид, что не замечают." © Бутусов
+!
Причина - преЗЕдент виконує забаганки *****, а сам є просто в неадекваті...

Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3250
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10.06.2020 13:26 Відповісти
щось у того поца(який не патріот України бо єврей) янгольських крильцев НІХТО НЕ БАЧИВ. юґік як маєшь ОБГРУНТОВАНІ претензії подай в СУД а не тринди
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10.06.2020 13:28 Відповісти
кожару подселить к антоненку или наоборот
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10.06.2020 13:35 Відповісти
А в яких боях приймав участь ветеран АТО Антоненко?
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10.06.2020 13:38 Відповісти
Украина в состоянии цуцванга ...Зеленский и клоуны это капитуляция... новый майдан это "зеленый" свет для армии путена...как выйти из этой ситуации? Настало время для "личности в истории Украины"..однозначно Порошенко !
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10.06.2020 14:04 Відповісти
Все що, Порошенко міг запропонувати він вже показав.
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10.06.2020 14:30 Відповісти
За "Томос" промолчу, следующие поколения будут делать выводы, но остановить на Донбассе армию РФ -- это "результат"..когда цеха бывших заводов напичканы под завязку бронетехникой РФ , а школы, общаги в ОРДЛО переделаны под казармы, поверьте переломить ход военных действий, собрать антироссийскую коалицию это очень "КРУТО"..при потере 20 % ВВП страны на окупированных территориях удержать экономику, выплачивать пенсии и пособия, не вести и речи о дефолте это круто!
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10.06.2020 14:50 Відповісти
все страны борятся за свой язык (венгры , русские-там где русский там россия ит.д.) и за свою церковь,только хохлам "какая разница"
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10.06.2020 14:59 Відповісти
Ну, коли хорвати зіткнулися з тим що, у них не 20% ВВП, а 30% території було окуповано то, армією, мовою, вірою вони не обмежилися. До речі, всім іноземним добровольцям вони одразу запропонували громадянство і державний захист від переслідувань. Мирне врегулювання по-хорватські це, не те що запропонував Порошенко, а армія, яка розбила основні сили ворога в двох кампаніях, які тривали п'ять днів і три дні, а потім запропонувала маленькому анклавчику, який залишився від могутнього ворога мирно інтегруватися або бути розгромленим за лічені години.
Я вже мовчу про Ізраїль, який у 1967 взалі не мав не тільки міжнародної підтримки, а Франція наклала ембарго на поставку вже купленої зброї. Ізраїль взагалі від початку до 70-х років мав великі проблеми з озброєнням. Навіть коли отримував зброю від СРСР то, возили її контрабандою і немало добровольців-контрабандистів було заарештовано за контрабанду зброї.
Але, головне що, ці держави робили це, державу для народу, за яку згодні були помирати всі громадяни. А не кидали кістки у вигляді ефімерних слоганів. Жоден президент цих країн ніколи не сказав що, обійшовся б без добровольців і волонтерів.
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10.06.2020 15:50 Відповісти
Ни Хорваты не Израильтяне наши границы и наше ВВП отстаивать не будут. На досрочных выборах президента Украины в 2014 г.первое место Порошенко , второе Ляшко... Очередные выборы 2019г. первое Зеленский , второе Порошенко...очень "ограниченный "ресурс личностей"....выбирать приходится из того что есть...здравый выбор--Порошенко! Два остальных просто "Мастера Разговорного Жанра"...
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10.06.2020 17:50 Відповісти
Юля реально перемогла всі три останні президентські, але російські шпигуни Янек, Пєця і Зєля в неї нагло перемогу вкрали.
Юля - наш президент
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10.06.2020 19:13 Відповісти
Мене взагалі не цікавлять пропозиції осіб, які розбудовують та укріплюють феодальну державу. Порошенко, Ляшко, Зеленський це, ваші проблеми. Для мене різниці між ними нема і вони мені не цікаві. Це, не ті люди, які здатні побудувати державу за яку варто помирати. Якщо Україна і вистоїть то, не завдяки їм, а на перекір. Якщо тут і побудується нормальна держава то, в боротьбі з ними.
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11.06.2020 08:55 Відповісти
100 точно! Для мене операції славетних хорватських воїнів на чолі з генералом Анте Готовиною є взірцем спротиву та перемоги над більш чисельним супротивником.
Хорватія досі дуже чтить своїх героїв, на місцях боїв досі проводять заходи, на яких згадують події 25 річної давнини.
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11.06.2020 10:17 Відповісти
Стосовно "Томоса" то, це мабуть важливо для православних. Особисто мені його наявність чи відсутність проблем не створювала. Це, питання нішевої групи віруючих, яка надіюсь буде йому вдячна. Але, якщо він хотів цим допекти кацапам то, протестантизм був би сильнішою зброєю. По-перше, це зв'язок з Західною Європою та Америкою. По-друге, більш прогресивна форма християнства, яка мала б глибший вплив на суспільство. По-третє, дуже вже моцкалота не любить протестантів. Але знову таки, це питання нішове і держава у нас відділена від релігії.
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10.06.2020 16:10 Відповісти
він би і далі вів проєвропейську політику, якби його не обгадили і на цьому прийшли до влади, а народ головою думать не хоче
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10.06.2020 15:01 Відповісти
А в чому була європейськість його політики? Які зміни відбулися в соціально-економічній сфері? Де результати 144+ рехворм?
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10.06.2020 15:55 Відповісти
Результати є - от хоча б отакі "суди" і прокурватура.
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11.06.2020 07:50 Відповісти
Та, вани такі самі були і за Євнуховича та Чучми.
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11.06.2020 08:56 Відповісти
Тю - сравнил кошелек атовца с кошельком чиновника...
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10.06.2020 14:10 Відповісти
Питання навіть не в гаманці, а в соціальному статусі. "Вельмишановні" можуть взагалі не платити це, зветься круговою порукою. Такі послуги надаються безкоштовно, виключно для осіб рівного статусу.
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10.06.2020 14:29 Відповісти
Ну, так що ви хотіли від феодальної держави? З однієї сторони "вельмишановний" пан-бюрократ, а з іншої бунтівний холоп. Хіба вам не відомі традиції "руSSкого міра"?
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10.06.2020 14:27 Відповісти
Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Вот якби по Кожарі був брифінг, або якби він був на місці Антоненка ....
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10.06.2020 14:45 Відповісти
Так а що ви хотіли, до влади прийшли рєгіанали. Тільки ці вже вивчили досвід своїх папєрєдніков і діють тихо і скритно, нахабно і протизаконно, тобто в очі говорять те що хочуть чути а роблять те що їм потрібно, а правда випадково вспливає в результаті витоків з різних джерел.
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10.06.2020 14:48 Відповісти
убийце Кожаре можно все и даже убивать...он в авторитете, за ним маза сверху.
Залог внес, баблом поделился и на свободе. Беззаконие и справедливость в Украине отсутствует полностью и это норма в стране, когда правит мафия страной и коррупция.
Кто следующий к Кожаре в гости?
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10.06.2020 14:59 Відповісти
Усі громадяни перед законом рівні. А кожари - рівніші.
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10.06.2020 15:17 Відповісти
По дачах і будуть шукати і старих і дубінських і шухричей .
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10.06.2020 15:28 Відповісти
Интересно за кого голосовал мистер бутусов ,разве не за зеленого вислюка оманского? Скоро и ткаченки с ермаками и сайт прикроют,если вопросы такие для них глупые будешь дальше задавать.Это тебе не порох со своей демократией,всякому дерьму разрешал себя грязью поливать.
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10.06.2020 15:42 Відповісти
Хуже не будет, да пан Редактор?
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10.06.2020 15:45 Відповісти
Якщо врахувати що, при цій владі ув'язнили тільки трьох то, гірше і нема. При Порошенко було ув'язнено на багато більше.
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10.06.2020 15:57 Відповісти
Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2247
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10.06.2020 17:07 Відповісти
Так "ХУЖЭЖНЕБУДЕТ"!, Лишь бы "не Порошенко". За это же нас агитировали?
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10.06.2020 21:36 Відповісти
А що змінилося за рік? Тільки те що, Порошенко голосує разом з Зеленським. В чому погіршення?
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11.06.2020 08:59 Відповісти
Коняко, не прикидывайся. Во первых голосует по закону против передачи Привата Коломойскому и по земле. И все нормальные люди за это голосовали бы.
Во вторых,Коняко, шо экономика от роста с лета 19 перешла в пике. Ежемесячное падение пром производства в 3-7 процентов. И ежемесячное невыполнение бюджета по 20 %. Таким образом,Коняко,изменилось то,шо к осени пензии будут выплачивать билетамии в Квартал.
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11.06.2020 09:43 Відповісти
От і результат фарширування прокурватури і "судів" сєпарською мразотою у 2014-2019 роках.
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11.06.2020 07:47 Відповісти
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