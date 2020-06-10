Підозрюваний у вбивстві Старицького ексміністр-"регіонал" і прихильник РФ Кожара живе на віллі, а ветеран АТО Антоненко без прямих доказів у справі вже понад 6 місяців - у СІЗО, - Бутусов

В Україні комфортно вбивати, якщо ти "регіонал" і відкритий прихильник Росії.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, кажучи про повну свавілля судову систему на прикладі справи про вбивство бізнесмена Старицького.

"Справа про вбивство бізнесмена Старицького стала просто символом повного свавілля судової системи, і максимального комфорту для вбивці - міністра закордонних справ часів Януковича, одного з ключових діячів проросійської політики Леоніда Кожари. Не часто навіть в наш час побачиш таке відверту наругу над справедливістю, яку, звичайно, і президент, і судова влада вдають, що не помічають", - зазначає Бутусов.

Він нагадує, що Кожара підозрюється в умисному вбивстві Старицького, яке сталося в будинку Кожари з особистого пістолета Кожари.

Також читайте: Апеляційний суд 11 червня розгляне скаргу на рішення судді, що дозволило ексміністру Кожарі вийти під заставу

"Як підозрюваний у тяжкому злочині, який, тим більше, не побіг здаватися в поліцію, Кожара мав перебувати в ізоляторі без права застави на період слідства.

Однак Шевченківський суд встановив для Кожари спочатку заставу в 14 мільйонів гривень. І перебував під вартою Кожара зовсім недовго. Дуже скоро під час чергового засідання з продовження термінів слідства суддя раптово знизив заставу з 14 до 2 мільйонів гривень, а потім .... звільнив Кожару з-під варти!

Йому було призначено носити електронний браслет, але оскільки в Україні ці браслети вже давно не закуповують, то довелося Кожарі жити на своїй заміській віллі, де він убив Старицького, без всяких обмежень", - пише головний редактор Цензор.НЕТ.

"Порівняйте це зі справою Антоненка - де немає прямих доказів, але підозрювані під вартою вже більш як пів року. А тут чоловік, який може в будь-який момент втекти до Росії, навіть без браслета спокійно собі живе, "вирішує питання", і після вбивства йому дозволено спокійно жити приватним життям, ну подумаєш, це ж надійна людина, такій можна, ну, подумаєш, ну вбили людину, ну з ким не буває", - зазначає Бутусов.

Також читайте: Ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Старицького, вийшов під заставу

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.