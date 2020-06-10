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Зеленський поїхав до Чернігівської області, щоб зустрітися з лікарями, аграріями та колективом університету, - ОП

Зеленський поїхав до Чернігівської області, щоб зустрітися з лікарями, аграріями та колективом університету, - ОП

Президент України Володимир Зеленський поїхав з робочою поїздкою до Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зазначається, що Зеленський в області перевірить реалізацію національної програми "Велике будівництво".

Згідно з повідомленням, також Зеленський ознайомиться з роботою лікарів області під час епідемії коронавірусу, зустрінеться з підприємцями аграрного сектору області.

Крім того, президент планує поспілкуватися з колективом одного з чернігівських університетів.

Дивіться також: Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчиться політичне переслідування опозиції, - Порошенко. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+12
Замечу словами преЗЕдента:
Зеленский поехал в Черниговскую область, чтобы встретиться с врачами, аграриями и коллективом университета, - ОП - Цензор.НЕТ 3484
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10.06.2020 12:37
+9
о, "Великий" лІдер знову сьогодні наговорить Перли ...
Зеленский поехал в Черниговскую область, чтобы встретиться с врачами, аграриями и коллективом университета, - ОП - Цензор.НЕТ 3711
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10.06.2020 12:35
+7
...его встретили врачи в халатах последней летней колекции от порошенко!
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10.06.2020 12:37
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о, "Великий" лІдер знову сьогодні наговорить Перли ...
Зеленский поехал в Черниговскую область, чтобы встретиться с врачами, аграриями и коллективом университета, - ОП - Цензор.НЕТ 3711
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10.06.2020 12:35 Відповісти
почітателі вУма зЄлі
Зеленский поехал в Черниговскую область, чтобы встретиться с врачами, аграриями и коллективом университета, - ОП - Цензор.НЕТ 6318
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10.06.2020 12:37 Відповісти
МВФ дал Украине кредит.
13 условий, под которыми ради этого подписались Зеленский и Шмыгаль
Правда, подписав документ, власти его никому не показали.

1. Запрет возврата Привата Коломойскому
2. Открытие продажи земли
3. Усиление налогового давления на бизнес и украинцев
4. Аудит расходов по борьбе с коронавирусом
5. Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсии
6. Продолжение реформы Супрун
7. Закрытие "лишних" школ и увольнение "лишних" учителей
8. Суды в ручном режиме
9. Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июля
10. Тарифы на отопление для украинцев (снять ограничения по тарифам на отопление)
11. Долги за коммуналку будут выбивать усиленно
12. Приватизация Центрэнерго и других
13. "Независимые" от государства госкомпании
https://strana.ua/news/271999-mvf-dala-kredit-ukraine-kakie-uslovija-zapisany-v-memorandume.html
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10.06.2020 12:36 Відповісти
ссылка на страна.ua это клеймо.
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10.06.2020 12:38 Відповісти
Это диагноз и стигматы Бузины...
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10.06.2020 12:41 Відповісти
Вам шашечки или вам ехать? Докажите, что все вышеизложенное не так?
Начиная с того, что ни Зюзя ни Шмыга ничего с МВФ не подписали
А если подписали, то что?
Давайте, жгите!
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10.06.2020 12:55 Відповісти
ты уже зашкварился, меняй ник!
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10.06.2020 13:01 Відповісти
Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.
Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
Тарифи на газ та опалення визначить "невидима рука ринку"
(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)
Зарплати в держкомпаніях: від кожного за здібностями, кожному за потребами

Гарантований мінімальний дохід
Подробиць щодо ГМД поки нема, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення їх адресності.
Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, у тексті меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.

Ціни зростатимуть повільно
Не допустити нового "банкопаду"
Криза 2014-2015 років привела до очищення банківської системи від фінустанов, не здатних працювати на ринку.

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.
Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку

Продовжити справу Уляни Супрун

Приватизація повернеться
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
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10.06.2020 13:10 Відповісти
Сильно отличается от от провластной УП?
Каквам зюзикам Продовжити справу Уляни Супрун?
Вы ж ее чуть ли не судить собрались, а тут собственноручно подписали "Продовжити справу"
Боюсь, что нас ждут и другие сюрпрайзы, о которых народ никто не предупреждал.
Предвыборные обицялки Зюзи были другими
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10.06.2020 13:15 Відповісти
И не подумаю. С чего бы мне его менять ежели зашквариласть влада и особисто брехун Зюзя со всеми его обицянками?
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10.06.2020 13:24 Відповісти
я с тобой не спорю, просто страна.ua и подобные инфопомойки и привели ******* к власти.
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10.06.2020 13:28 Відповісти
И я не с кем не спорю, просто выкладываю то, о чем договорились Зюзя со Шмыгалем с МВФ.
А кто об этом написал первым и как отретушировал неприятные сюрпрайзы, то вже таке.
Просто страна это изложила конкретнее, а УП с зализыванием.

А насчет того, что "страна.ua и подобные инфопомойки и привели ******* к власти" согласен на 100%!
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10.06.2020 13:39 Відповісти
уп из той же дырки
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10.06.2020 13:45 Відповісти
Тоже согласен.
Но хотелось бы обсудить то, что нынешняя власть подписала с МВФ, а не на каком сайте это обнародовано
И я прекрасно понимаю, что сейчас зюзики все то, за что чморили папиредников, будут называть достижениями нынешней власти. И уже начали.
Только кому от этого будет легче?
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10.06.2020 13:54 Відповісти
у меня к мвф вопросов несравнимо меньше чем к формуле швайнмаера.
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10.06.2020 14:01 Відповісти
Секрет, ты уходишь из темы.
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10.06.2020 14:03 Відповісти
тогда я обобщу, меня раздражает ВСЕ что там подписывает зекодло за спинами украинцев, а не только договоренности с мвф.
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10.06.2020 14:05 Відповісти
Присоединяюсь
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10.06.2020 14:07 Відповісти
Не сплетничай, ты же вроде дед! Или замаскированная бабка с лавочки возле подъезда...
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10.06.2020 12:40 Відповісти
он замаскированный под девочку мальчик из под лавочки
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10.06.2020 12:45 Відповісти
Замаскированая у нас брехливая власть, которая втихаря подписывает черти что с МВФ, полностью просравши экономику
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10.06.2020 13:40 Відповісти
Читай

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
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10.06.2020 13:16 Відповісти
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.
Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
П'ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ 2020
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що медична реформа створена колишньою командою на чолі із в.о. міністра Уляною Супрун "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров'я пацієнтів".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/8/7250888/

Так кому там чего менять? Или КОГО менять? Степанова или Зюзю со Шмыгалем?
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10.06.2020 13:34 Відповісти
Замечу словами преЗЕдента:
Зеленский поехал в Черниговскую область, чтобы встретиться с врачами, аграриями и коллективом университета, - ОП - Цензор.НЕТ 3484
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10.06.2020 12:37 Відповісти
антирезультат -тоже результат
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10.06.2020 12:42 Відповісти
...его встретили врачи в халатах последней летней колекции от порошенко!
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10.06.2020 12:37 Відповісти
ну-ну...в столовке больничной пирожок с какао проглотит???
(ой...он же так мечтал подзаразиться, чтоб быть ближе с нариду)))) или точно уверен, что зараза к заразе...))))
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10.06.2020 12:38 Відповісти
А врачи, аграрии и учителя уже прошли 14-дневный карантин в барокамере после анализов? Или план по самозаражению в действии? (скрестил пальцы)
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10.06.2020 12:38 Відповісти
Зараза к заразе не липнет.
Исключение - слуги народа
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10.06.2020 12:43 Відповісти
пусть встретится с https://censor.net/news/3201075/medsestra_infitsirovannaya_covid19_narushila_rejim_samoizolyatsii_i_torgovala_na_rynke_chernigovschiny и спросит чего ей еще не хватает каких надбавок - и она ему обьяснит
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10.06.2020 12:41 Відповісти
Зеленский поехал в Черниговскую область, чтобы встретиться с врачами, аграриями и коллективом университета, - ОП - Цензор.НЕТ 7967
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10.06.2020 12:41 Відповісти
з лука буде стріляти? чи якась нова клоунська забавка?
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10.06.2020 12:41 Відповісти
Судя по всему - попрётся в Черниговский технологический... Там "свой пацан".... От него "рыгами" прёт, как из "сортира"... Недаром его пёрли на министра... (правда, вовремя "всплыл" плагиат в диссертации...).
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10.06.2020 12:44 Відповісти
Ну вот, теперь и там наступит армагеддон.
Докладаю. Я не напрасно опасался приезда бубочки в Хмельницкую область.
Теперь там наступил хаос, дороги и мосты разрушены
Пранспорт движется по очереди.
Полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую
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10.06.2020 12:47 Відповісти
😀нова анна ахметова.
"Зеленський переплутав прізвище Степана Бандери" Президент України Володимир Зеленський назвав Степана Бандеру «Степаном Бендерою».

Про це він заявив під час інтерв'ю "Українській правді".

Під час інтерв'ю Зеленський неодноразово назвав Бандеру Бендерою.
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10.06.2020 12:49 Відповісти
Зеленський поїхав до Чернігівської області, щоб зустрітися з лікарями, аграріями та колективом університету, - ОП - Цензор.НЕТ 8627
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10.06.2020 12:59 Відповісти
поднимет свое то, что висит
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10.06.2020 12:58 Відповісти
Издун,ты функции президента выполнять вообще собираешься? Или до конца каденции намерен инспектировать генделыки со свитой пуесосов?
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10.06.2020 14:09 Відповісти
Недавно в Хмельницком ездил ниачем, теперь собирается ниачем в Чернигов...с толпой охраны, свитой, кучей автомобилей, тремя вертолетами и самолетом... Как-то дороговато выходит, обходится нам этот турЫст
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10.06.2020 14:53 Відповісти
Первая ледя за все заплатит
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10.06.2020 15:01 Відповісти
представляю какая суматоха по поводу прибытия первого лица государства, врачи запрограмированы на "все у нас есть и все харашо", а терпилы учителя попрутся в тридцатиградусную жару на презика поглазеть шобы толпу почитателей сформировать, вобщем страна запуганых идиотов.
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10.06.2020 15:27 Відповісти
Результаты поездки: пожрал, пофоткался, пожрал, поспал, сделал зарядку , пожрал, пофоткался, кого-то пожурил, пожрал, пофоткался...
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10.06.2020 22:40 Відповісти
 
 