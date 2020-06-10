Зеленський поїхав до Чернігівської області, щоб зустрітися з лікарями, аграріями та колективом університету, - ОП

Президент України Володимир Зеленський поїхав з робочою поїздкою до Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зазначається, що Зеленський в області перевірить реалізацію національної програми "Велике будівництво".

Згідно з повідомленням, також Зеленський ознайомиться з роботою лікарів області під час епідемії коронавірусу, зустрінеться з підприємцями аграрного сектору області.

Крім того, президент планує поспілкуватися з колективом одного з чернігівських університетів.

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