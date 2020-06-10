ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба"

Співробітники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Насправді був план вручити Порошенку повідомлення про підозру. Щойно ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як розпочався допит, до нас підійшов співробітник Офісу генпрокурора, до речі, не назвавши свої повноваження... і спробував вручити підозру. Оскільки це не було згідно із законом і процедурою, ми відмовилися спілкуватися з цією людиною, і зараз Петро Порошенко залишив приміщення ДБР", - сказав Новіков на виході з ДБР.

Адвокат наголосив, що повноваження на вручення підозри має лише генеральний прокурор.

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"Вона (генпрокурор Ірина Венедіктова. - Ред.) розуміє, що підписання такої підозри означає реальну перспективу для неї самої бути притягнутою до кримінальної відповідальності", - сказав Новіков.

Він додав: "Це перша за цей рік серйозна спроба здійснення політичного тиску на опозицію. Це політичне переслідування Петра Порошенка як політичного опонента президента Зеленського і лідера опозиції".

Тим часом в соцмережах ДБР повідомило: "Об 11:40 прокурори Офісу генерального прокурора за дорученням генерального прокурора повідомили про підозру п'ятому президенту України".

У ОГП факт вручення підозри також підтвердили.

"За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи Президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – Голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.



Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.", - йдеться в повідомленні.

Раніше Порошенко прийшов в середу на допит в ДБР у справі про незаконне переміщення картин через державний кордон та висловив надію, що в ДБР закриють справу і вибачаться перед ним за історію з музеєм і картинами.