ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба"
Співробітники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.
Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Насправді був план вручити Порошенку повідомлення про підозру. Щойно ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як розпочався допит, до нас підійшов співробітник Офісу генпрокурора, до речі, не назвавши свої повноваження... і спробував вручити підозру. Оскільки це не було згідно із законом і процедурою, ми відмовилися спілкуватися з цією людиною, і зараз Петро Порошенко залишив приміщення ДБР", - сказав Новіков на виході з ДБР.
Адвокат наголосив, що повноваження на вручення підозри має лише генеральний прокурор.
"Вона (генпрокурор Ірина Венедіктова. - Ред.) розуміє, що підписання такої підозри означає реальну перспективу для неї самої бути притягнутою до кримінальної відповідальності", - сказав Новіков.
Він додав: "Це перша за цей рік серйозна спроба здійснення політичного тиску на опозицію. Це політичне переслідування Петра Порошенка як політичного опонента президента Зеленського і лідера опозиції".
Тим часом в соцмережах ДБР повідомило: "Об 11:40 прокурори Офісу генерального прокурора за дорученням генерального прокурора повідомили про підозру п'ятому президенту України".
У ОГП факт вручення підозри також підтвердили.
"За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи Президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – Голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.", - йдеться в повідомленні.
Раніше Порошенко прийшов в середу на допит в ДБР у справі про незаконне переміщення картин через державний кордон та висловив надію, що в ДБР закриють справу і вибачаться перед ним за історію з музеєм і картинами.
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По его словам, Порошенко отказался получать подозрение, что зафиксировано на видео."В помещении центрального аппарата ГБР Петру Порошенко следователи ГБР вручили письменное уведомление о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий", - рассказал Приймачок.
Стаття 278. Вручення письмового повідомлення про підозру
1. Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Прокурори трактують це як право підписати і дати вручати слідчому, а захист вважає, що якщо підозра слідчого узгоджена із прокурором, тоді так, а якщо особисто підписана прокурором, без слідчого, тоді тільки прокурор має підписати.
Це не важливо. Важлива підстава. Зелені покидьки знову знайшли злочин у обороні країни від ворога. Це доказ того, що підозра писалась у Москві, бо для кацапів, це дійсно злочин.
Нормальну підозру (по економічному злочину) вони підписати просто нездатні. Бо нічого на Пецю не мають.
Бо НЕДОРОБЛЕНА Вєнєдіктова НЕ ЗНАЄ ,що тепер просто для звичайного вручення підозр будь-якому депутату ВР вона змушена стати "процесуальним керівником справи".І вручати підозру ОСОБИСТО
АБО "ЙО..нуті люди"
"команда Зе" у турборежимі прийняла нові закони,чим надала повноваження щодо надання дозволу на перслідування депутатів виключно Генпрокурором,а тепер Порошенко по цьому "б"є",вимагаючи щоб подання оформила Венєдіктова..Котра за посадою не може бути"слідчим прокурором".
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Адвокат наголосив, що повноваження на вручення підозри має лише генеральний прокурор.
може В кацапії,звідки Новіков,це так,а у нас інакше :
Виходячи з наведених положень ст. 276, 278 КПК України, можна зробити висновок, що процесуальні дії щодо складення та вручення повідомлення про підозру може вчинити виключно одна й та сама службова особа: слідчий або прокурор - процесуальний керівник, який у випадку повідомлення про підозру окремим категоріям осіб повинен займати певну адміністративну посаду. Цілком логічно, що особи, які не складали повідомлення про підозру, позбавлені процесуальної можливості її вручати. Такої позиції дотримуються багато науковців і фахівців кримінального права та процесу.
https://radako.com.ua/news/povidomlennya-pro-pidozru-vidsutnist-peredbachuvanosti
Єдине,на чому могла проколотись недороблена Венедиктова -що "підозру" вручав не "процесуальний керівник справи"...
ждите заявление послов ЕС и США.....
смертники...
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ДБР
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·https://twitter.com/dbr_gov_ua/status/1270641642089992194 1 ч
11:40 прокурори, за дорученням Генпрокурора, повідомили про підозру Порошенку П.О.
а на "силовий привід" клоуни і шоумени "зе" не "сподвигнуться"..
Замкнуте коло ?
І що, що Генпрокурор? Я сто разів писав чому на таких посадах не можуть бути ідіоти Луценки, Рябошапки, Венедиктови. Це не міністр, який виконує декоративну функцію, це процесуальна особа наділена виключними повноваженням. Простіше кажучи, це звичайний прокурор, просто головний. Він так само, як і звичайним прокурор, повинен вміти провести огляд місця події, слідчий експеримент, огляд трупу (або хоча би мати уявлення як це робити) особисто призначити експертизу у провадженні, скласти проц.документ (ту ж підозру чи обвинувальний акт). Так, можливо йому не доведеться усе це робити, але він повинен це знати і вміти! (Це як генерал в армії має знати будову автомата!)
Юла проскочив, Рябошапка відмазався, а ця дура, постала перед вибором. Не підписати підозру вона не може, бо це плата за призначення її Кловуном на посаду, а доказів реального складу злочину в діях Пеці, вони не мають.
А далі усе просто, підписання підозри, це перша стадія притягнення особи до кримінальної відповідальності, а незаконне притягнення = злочин і за це, коли влада зміниться доведеться сісти. А КПК, так невдало для неї написаний, що підписати має особисто вона! І навіть сховатись у відпустці та довірите це В.О., вона не має права...
Ми зараз спостерігаємо не за початком посадки Пеці, це початок посадки Венедиктової.
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ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВОГЕНПРОКУРОР ВЕНЕДІКТОВА РЕАЛІЗУЄ СВІЙ "ЮРИДИЧНИЙ ТРЕШ", ВИКОНУЮЧИ ЗАМОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО НА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПОРОШЕНКА, - АДВОКАТ НОВІКОВ
Генпрокурор Венедіктова реалізує свій "юридичний треш", виконуючи замовлення Зеленського на переслідування Порошенка, - адвокат Новіков. Генпрокурор Ірина Венедіктова вирішила реалізувати свій "юридичний треш" проти п'ятого президента Петра Порошенка, щоб виконати політичне замовлення від Зеленського
Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков під стінами ДБР, пише пресслужба партії "ЄС".
Він також повідомив, що ДБР спеціально інспірувало так звану "справу про картини", щоб під її прикриттям вручити Порошенку незаконну підозру.
"Допит не відбувся, бо такого плану - здійснювати допит - не було взагалі. Насправді був план спробувати вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру. І щойно ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як почався допит, до нас прийшов працівник Офісу Генпрокурора, до речі, не представивши повноваження. Бо лише пані Венедіктова уповноважена згідно закону повідомляти про підозру у таких випадках. І спробував вручити повідомлення. Оскільки це не було згідно закону і згідно процедури, ми відмовилися спілкуватися із цією людиною", - наголосив адвокат Новіков.
"Відразу зрозуміло, що вся ця справа про картини насправді була фейковою. І це був тільки привід, щоб оголосити підозру сьогодні. Я вважаю, дуже важливо, щоб усе суспільство розуміло, що відбувається. Згідно з позицією, яку вже висловив президент Зеленський, Офіс Генерального прокурора, пані Венедіктова та ДБР фактично скоюють злочин. Вони фактично намагаються притягти до кримінальної відповідальності Петра Порошенка без жодних підстав", - зазначив Ілля Новіков.
Справа про яку йдеться - це справа про призначення пана Семочка заступником голови служби зовнішньої розвідки. Це абсурд. Колишній Генпрокурор пан Рябошапка говорив, що це юридичний треш. І так воно є насправді - це юридичний треш", - наголошує адвокат Порошенка.
"У Венедіктової забрало майже три місяці, щоб прийняти це рішення і щоб підписати проект цієї підозри. Вона могла підписати його з першого дня після свого призначення Генеральним прокурором. Вона не мала волі все це робити. Вона розуміє - я впевнений, - що підписання такої безпідставної підозри означає реальну перспективу для неї самої бути притягнутою до кримінальної відповідальності", - переконаний Ілля Новіков.
Всі розуміють, наскільки це важливо. Це перша за цей рік серйозна спроба здійснення політичного тиску на опозицію. Це політичне переслідування Петра Порошенка як політичного опонента президента Зеленського і як лідера опозиції", - наголошує адвокат п'ятого президента України.
https://espreso.tv/news/2020/06/10/genprokuror_venediktova_realizuye_sviy_quotyurydychnyy_treshquot_vykonuyuchy_zamovlennya_zelenskogo_na_peresliduvannya_poroshenka_advokat_novikov
така кваліфікація вимагає істотної майнової шкоди, ці дебіли що в неї порахувати, отриману зарплату? Хоча від цих ідіотів, можно очікувати усе, що завгодно.
Замінили "людинуПорошенко " РЯбошапку трійочницею Вєнєдіктовою.
Шило на мило..
В результаті "Пшик"..
ОСОБИСТО МЕНЕ МАЛО Ї*Е падіння рейтингу Зеленського внаслідок неспроможності посадити ПОРОШЕНКО(і навіть будь-кого з ублюдочних дерибанщиків БПП) ЙОГО ЛЮДИНОЮ -ГЕНПРОКУРОРОМ вже другий рік.
Чи ти це заметодичився пригожинськими інструкціями?
Я думаю, що перше, ну не можуть же Зелні бути реально настільки тупими довб.бами? але...
Якщо останнє, то негайно беріть цю тупу бурятку під варту, разом із злочинцями, які підписали замість неї підозру. Це реально службовий злочин.
Если верить словам Новикова, то не подписала.
Чи я помиляюсь ?
Підозру за одним законом може вручити лише "уповноважений прокурор".
За новим законом -лише Генпрокурор..
але за ще одним Генпрокурор не може провадити слідчі дії..
П.дєц закони..
Хоча вручення підозри, це не слідча, а процесуальна дія.
За границу не бежит, а тратить свое время на следователя, который выполняет указание дебилов зачем?
Второй сто процентов свой в доску генеральный, дерьмо на вентилятор с картинами бросают, и хоть что-то. Свершилось. Пидозру вручили на половину. Это как на половину беременна. Вызвав через другой суд по территориальности, по другому делу.
Плюсов от этого два:
Бальзам зебилу на ранку, может рейтинг малость на короткое время...
Таксист, не разбираясь в нюансах, будет счастлив.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом смешно рассказывать дружкам, как она кричала и плакала, когда принимала со всех сторон, главное, что у тебя все хорошо, а у нее - какая разница.
де хоч слово було сказано про "недстатні юридичні підстави " ?
тут йдеться про формальні ознаки неврученн підозри....
з своєю судовою НЕДОРЕФОРМОЮ..
Порошенку повідомили про підозру за дорученням Генпрокурора Ірини Венедіктової.
За наявною інформацією, справа стосується призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52995970?fbclid=IwAR37QfiIcBhOmtUJTnSo4HV312OF7UxW7hvtP2liHlfwapriIl-KXW3WCA0 https://www.bbc.com/ukrainian/features-52995970
Сергій Семочко працював в структурах Служби безпеки з часу її заснування. В тому числі в Криму. Після анексії півострова Росією очолив одне з управлінь СБУ в Києві.
За даними журналістів програми, попри відсутність значних доходів в останні роки, сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю близько 8 млн доларів.
У розслідуванні також ішлося про те, що дружина розвідника, Тетяна Лисенко, має російський паспорт.
Сам Сергій Семочко заявив, що інформація у розслідуванні - неправдива, а всі його статки та статки родини "копійка до копійки" внесені до декларації.
Семочко також твердив, що і він, і дружина мають лише українські паспорти. Проте у грудні 2019 контррозвідка підтвердила інформацію про наявність російського громадянства у дружини та двох її дітей.
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Тобто ПОРОШЕНКО як справжній волюнтарист ввів посаду ще одного першого заступника власним указом, і поставив на цю посаду людину З ДОПУСКОМ ДО ДЕРЖТАЄМНИЦІ ,у якої дружина в двти -громадчни країни-ВОРОГА.
Це підстава для справи ПРО ДЕРЖЗРАДУ.
Но, похоже, Порошенко скоро начнет от прокуроров по крышам сайгачить.
А уж если, как того требуют адвокаты, этим займется Венедиктова - то цирк будет знатный.
Представляете картину - Пеца уже на крыше, а Венедиктова к нему по пожарной лестнице карабкается.