УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8162 відвідувача онлайн
Новини
10 202 186

ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба"

ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера

Співробітники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Насправді був план вручити Порошенку повідомлення про підозру. Щойно ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як розпочався допит, до нас підійшов співробітник Офісу генпрокурора, до речі, не назвавши свої повноваження... і спробував вручити підозру. Оскільки це не було згідно із законом і процедурою, ми відмовилися спілкуватися з цією людиною, і зараз Петро Порошенко залишив приміщення ДБР", - сказав Новіков на виході з ДБР.

Адвокат наголосив, що повноваження на вручення підозри має лише генеральний прокурор.

Також читайте: "Слуга народу" Лерос про справи проти Порошенка: Доведіть або вибачтеся перед людиною і розпишіться у своїй нікчемності

"Вона (генпрокурор Ірина Венедіктова. - Ред.) розуміє, що підписання такої підозри означає реальну перспективу для неї самої бути притягнутою до кримінальної відповідальності", - сказав Новіков.

Він додав: "Це перша за цей рік серйозна спроба здійснення політичного тиску на опозицію. Це політичне переслідування Петра Порошенка як політичного опонента президента Зеленського і лідера опозиції".

Тим часом в соцмережах ДБР повідомило: "Об 11:40 прокурори Офісу генерального прокурора за дорученням генерального прокурора повідомили про підозру п'ятому президенту України".

У ОГП факт вручення підозри також підтвердили.

"За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи Президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – Голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.", - йдеться в повідомленні.

Раніше Порошенко прийшов в середу на допит в ДБР у справі про незаконне переміщення картин через державний кордон та висловив надію, що в ДБР закриють справу і вибачаться перед ним за історію з музеєм і картинами.

ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера ЄС говорить, що була лише спроба 01

Автор: 

Новіков (167) Порошенко Петро (15171) ДБР (3488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
Зебил, а зачем сажать Пороха? Потому что в Кремле очень просят?
показати весь коментар
10.06.2020 12:49
+31
Зебилы, а вы зачем играете на руку Кремлю? ГБР заявило о вручении подозрения Порошенко. Адвокат лидера "ЕС" говорит, что была лишь "попытка" - Цензор.НЕТ 2261
показати весь коментар
10.06.2020 12:45
+27
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 8211
показати весь коментар
10.06.2020 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 364
показати весь коментар
10.06.2020 13:19 Відповісти
Зелена наволоч на лайно сходить від того, що ***** триколор на Києвом не підняло. Ох як їх це бісить. Що не "підозра", то знову за захист України!
показати весь коментар
10.06.2020 13:20 Відповісти
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 3666
показати весь коментар
10.06.2020 13:22 Відповісти
Госбюро расследований направит в Печерский райсуд Киева ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту, нардепу от Евросолидарности Петру Порошенко. Об этом сообщил в среду, 10 июня, начальник второго отдела ГБР Вадим Приймачок.
По его словам, Порошенко отказался получать подозрение, что зафиксировано на видео."В помещении центрального аппарата ГБР Петру Порошенко следователи ГБР вручили письменное уведомление о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий", - рассказал Приймачок.
показати весь коментар
10.06.2020 13:23 Відповісти
кто вручал - ты баран учи мат часть
показати весь коментар
10.06.2020 13:25 Відповісти
ну там теж не усе так просто. Це ж КПК Портнова ! його можно як завгодно трактувати.

Стаття 278. Вручення письмового повідомлення про підозру
1. Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Прокурори трактують це як право підписати і дати вручати слідчому, а захист вважає, що якщо підозра слідчого узгоджена із прокурором, тоді так, а якщо особисто підписана прокурором, без слідчого, тоді тільки прокурор має підписати.

Це не важливо. Важлива підстава. Зелені покидьки знову знайшли злочин у обороні країни від ворога. Це доказ того, що підозра писалась у Москві, бо для кацапів, це дійсно злочин.
Нормальну підозру (по економічному злочину) вони підписати просто нездатні. Бо нічого на Пецю не мають.
показати весь коментар
10.06.2020 13:36 Відповісти
та цей кацап тут бігає з щенячою радістю кричить "пороха посадять", "підозру вручили", а те що це буде оскаржено воно невтямить.
показати весь коментар
10.06.2020 13:44 Відповісти
Згідно цього Порошенко скористався цією ДЕБІЛЬНОЮ зміною Законодавства Монобільшістю і послав (і буде посилати) Генпрокуратуру і далі.

Бо НЕДОРОБЛЕНА Вєнєдіктова НЕ ЗНАЄ ,що тепер просто для звичайного вручення підозр будь-якому депутату ВР вона змушена стати "процесуальним керівником справи".І вручати підозру ОСОБИСТО
показати весь коментар
10.06.2020 13:39 Відповісти
А откуда она может это знать,если она не смогла пройти аттестацию на звание простого судьи???😂🤣🤣
показати весь коментар
11.06.2020 04:03 Відповісти
зебилью пох, зескот обучению и воспитанию не подлежит, только лоботомия
показати весь коментар
10.06.2020 13:41 Відповісти
Кино, клоун и попэрэднык.
показати весь коментар
10.06.2020 13:22 Відповісти
А Петя продолжает бег с препятствиями от повесток в ГБР. Это уже не комедия, это фарс )))
показати весь коментар
10.06.2020 13:26 Відповісти
Яке їхало,таке здибало...

АБО "ЙО..нуті люди"

"команда Зе" у турборежимі прийняла нові закони,чим надала повноваження щодо надання дозволу на перслідування депутатів виключно Генпрокурором,а тепер Порошенко по цьому "б"є",вимагаючи щоб подання оформила Венєдіктова..Котра за посадою не може бути"слідчим прокурором".
показати весь коментар
10.06.2020 13:31 Відповісти
прокурор наділений усіма повноваженнями слідчого, окрім проведення НСРД
показати весь коментар
10.06.2020 13:37 Відповісти
соррі..тут ви праві..Недочитав зміни )
)
показати весь коментар
10.06.2020 13:40 Відповісти
я адвокат, це мій хліб, як я можу бути не правим? Я би тоді із голоду помер
показати весь коментар
10.06.2020 14:04 Відповісти

Адвокат наголосив, що повноваження на вручення підозри має лише генеральний прокурор.


може В кацапії,звідки Новіков,це так,а у нас інакше :


Виходячи з наведених положень ст. 276, 278 КПК України, можна зробити висновок, що процесуальні дії щодо складення та вручення повідомлення про підозру може вчинити виключно одна й та сама службова особа: слідчий або прокурор - процесуальний керівник, який у випадку повідомлення про підозру окремим категоріям осіб повинен займати певну адміністративну посаду. Цілком логічно, що особи, які не складали повідомлення про підозру, позбавлені процесуальної можливості її вручати. Такої позиції дотримуються багато науковців і фахівців кримінального права та процесу.
https://radako.com.ua/news/povidomlennya-pro-pidozru-vidsutnist-peredbachuvanosti

Єдине,на чому могла проколотись недороблена Венедиктова -що "підозру" вручав не "процесуальний керівник справи"...
показати весь коментар
10.06.2020 13:26 Відповісти
верить сим комрадам звеняй лица афелированые в сером рейдерстве мндя
показати весь коментар
10.06.2020 13:29 Відповісти
Порошенко у Венедиктової в кабінеті https://www.facebook.com/pryamiy/videos/566852104223830/ відео
показати весь коментар
10.06.2020 13:26 Відповісти
Петя жёт венидиктову напалмом даже если его посадят то вава влетит в изоляцию и его примут только на москве и всё
показати весь коментар
10.06.2020 13:30 Відповісти
А він на Москву і працює. Знайшли чим налякати кловуна.
показати весь коментар
10.06.2020 13:38 Відповісти
мы его пугам так что в его присутствии у нас изымают на учениях бк дабы нашь мелкий 4ды отказник вава не сдал анализы себе в штанишки
показати весь коментар
10.06.2020 13:40 Відповісти
А оце вже вєньку на слабо беруть! *** - у Пороха реально стальні яйця! Профанацію з підозрою похєрєно остаточно! Знімаю капелюха перед ПП! ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 3233 ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 2020
показати весь коментар
10.06.2020 13:27 Відповісти
Яйца из шоколадной стали?
показати весь коментар
10.06.2020 13:39 Відповісти
да за 30 минут венедиктова убёгла в панике
показати весь коментар
10.06.2020 13:42 Відповісти
акурат тебе на мозжечок хорошо ложатся
показати весь коментар
10.06.2020 13:43 Відповісти
В спам баклан.
показати весь коментар
10.06.2020 14:07 Відповісти
мізки із зеленого лайна?
показати весь коментар
10.06.2020 14:02 Відповісти
хи-хи....
ждите заявление послов ЕС и США.....
смертники...

https://twitter.com/dbr_gov_ua
https://twitter.com/dbr_gov_ua

ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 9743 ДБР

@dbr_gov_ua

·https://twitter.com/dbr_gov_ua/status/1270641642089992194 1 ч

11:40 прокурори, за дорученням Генпрокурора, повідомили про підозру Порошенку П.О.
показати весь коментар
10.06.2020 13:31 Відповісти
ваве тызда не убежит как витя
показати весь коментар
10.06.2020 13:32 Відповісти
в результаті Порошенко може не ходити на цю "справу " взагалі..
а на "силовий привід" клоуни і шоумени "зе" не "сподвигнуться"..
показати весь коментар
10.06.2020 13:42 Відповісти
за дорученням може повідомити тільки слідчий, а не х.р зна який прокурор і то, якщо це підписана цим слідчим підозра і узгоджена з прокурором.
показати весь коментар
10.06.2020 13:47 Відповісти
згідно змін до законодавства -лише Генпрокурор..
Замкнуте коло ?
показати весь коментар
10.06.2020 13:49 Відповісти
Ви не плутайте підписання письмової підозри із процедурою її вручення. Підписану підозру взагалі можуть рекомендованим листом по пошті направити.
І що, що Генпрокурор? Я сто разів писав чому на таких посадах не можуть бути ідіоти Луценки, Рябошапки, Венедиктови. Це не міністр, який виконує декоративну функцію, це процесуальна особа наділена виключними повноваженням. Простіше кажучи, це звичайний прокурор, просто головний. Він так само, як і звичайним прокурор, повинен вміти провести огляд місця події, слідчий експеримент, огляд трупу (або хоча би мати уявлення як це робити) особисто призначити експертизу у провадженні, скласти проц.документ (ту ж підозру чи обвинувальний акт). Так, можливо йому не доведеться усе це робити, але він повинен це знати і вміти! (Це як генерал в армії має знати будову автомата!)
Юла проскочив, Рябошапка відмазався, а ця дура, постала перед вибором. Не підписати підозру вона не може, бо це плата за призначення її Кловуном на посаду, а доказів реального складу злочину в діях Пеці, вони не мають.
А далі усе просто, підписання підозри, це перша стадія притягнення особи до кримінальної відповідальності, а незаконне притягнення = злочин і за це, коли влада зміниться доведеться сісти. А КПК, так невдало для неї написаний, що підписати має особисто вона! І навіть сховатись у відпустці та довірите це В.О., вона не має права...
Ми зараз спостерігаємо не за початком посадки Пеці, це початок посадки Венедиктової.
показати весь коментар
10.06.2020 13:58 Відповісти
Сейчас решается, будет ли Венедиктова всю жизнь отдыхать в Сочи или сможет поехать в места поприличнее.
показати весь коментар
10.06.2020 18:37 Відповісти
Зелену шоблу геть!
показати весь коментар
10.06.2020 13:31 Відповісти
Espreso
LIVE
ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВОГЕНПРОКУРОР ВЕНЕДІКТОВА РЕАЛІЗУЄ СВІЙ "ЮРИДИЧНИЙ ТРЕШ", ВИКОНУЮЧИ ЗАМОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО НА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПОРОШЕНКА, - АДВОКАТ НОВІКОВ
Генпрокурор Венедіктова реалізує свій "юридичний треш", виконуючи замовлення Зеленського на переслідування Порошенка, - адвокат Новіков. Генпрокурор Ірина Венедіктова вирішила реалізувати свій "юридичний треш" проти п'ятого президента Петра Порошенка, щоб виконати політичне замовлення від Зеленського
Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков під стінами ДБР, пише пресслужба партії "ЄС".

Він також повідомив, що ДБР спеціально інспірувало так звану "справу про картини", щоб під її прикриттям вручити Порошенку незаконну підозру.

"Допит не відбувся, бо такого плану - здійснювати допит - не було взагалі. Насправді був план спробувати вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру. І щойно ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як почався допит, до нас прийшов працівник Офісу Генпрокурора, до речі, не представивши повноваження. Бо лише пані Венедіктова уповноважена згідно закону повідомляти про підозру у таких випадках. І спробував вручити повідомлення. Оскільки це не було згідно закону і згідно процедури, ми відмовилися спілкуватися із цією людиною", - наголосив адвокат Новіков.

"Відразу зрозуміло, що вся ця справа про картини насправді була фейковою. І це був тільки привід, щоб оголосити підозру сьогодні. Я вважаю, дуже важливо, щоб усе суспільство розуміло, що відбувається. Згідно з позицією, яку вже висловив президент Зеленський, Офіс Генерального прокурора, пані Венедіктова та ДБР фактично скоюють злочин. Вони фактично намагаються притягти до кримінальної відповідальності Петра Порошенка без жодних підстав", - зазначив Ілля Новіков.

Справа про яку йдеться - це справа про призначення пана Семочка заступником голови служби зовнішньої розвідки. Це абсурд. Колишній Генпрокурор пан Рябошапка говорив, що це юридичний треш. І так воно є насправді - це юридичний треш", - наголошує адвокат Порошенка.

"У Венедіктової забрало майже три місяці, щоб прийняти це рішення і щоб підписати проект цієї підозри. Вона могла підписати його з першого дня після свого призначення Генеральним прокурором. Вона не мала волі все це робити. Вона розуміє - я впевнений, - що підписання такої безпідставної підозри означає реальну перспективу для неї самої бути притягнутою до кримінальної відповідальності", - переконаний Ілля Новіков.

Всі розуміють, наскільки це важливо. Це перша за цей рік серйозна спроба здійснення політичного тиску на опозицію. Це політичне переслідування Петра Порошенка як політичного опонента президента Зеленського і як лідера опозиції", - наголошує адвокат п'ятого президента України.
https://espreso.tv/news/2020/06/10/genprokuror_venediktova_realizuye_sviy_quotyurydychnyy_treshquot_vykonuyuchy_zamovlennya_zelenskogo_na_peresliduvannya_poroshenka_advokat_novikov
показати весь коментар
10.06.2020 13:39 Відповісти
це справа про призначення пана Семочка заступником голови служби зовнішньої розвідки

така кваліфікація вимагає істотної майнової шкоди, ці дебіли що в неї порахувати, отриману зарплату? Хоча від цих ідіотів, можно очікувати усе, що завгодно.
показати весь коментар
10.06.2020 13:45 Відповісти
Саме цікаво, що цією справою про незаконність призначення Семочко відкривається ящик Пандори. Незаконно призначених, чи звільнених від Зеленського тут до чорта. Як то призначення ДБРівських конкурсів, голови СБУ Баканова, в ОП людей без вищої освіти і т.і.
показати весь коментар
10.06.2020 13:58 Відповісти
Зеля має сидіти тільки за розпуск ВРУ і втручання в дії КСУ. У нього, що не день, то новий епізод і нова стаття
показати весь коментар
10.06.2020 13:59 Відповісти
От і я думаю, що другий термін йому знадобився щоб не сісти.
показати весь коментар
10.06.2020 14:07 Відповісти
Мені пох.ру, я противних Зеленої наволочі, а не прихильник Пеці. Просто в порівнянні із кловуном, навіть Пеця виглядає Месією.
показати весь коментар
10.06.2020 16:36 Відповісти
Порох, дави этих идиотов! Успехов!
показати весь коментар
10.06.2020 13:44 Відповісти
"У Венедіктової забрало майже три місяці, щоб прийняти це рішення і щоб підписати проект цієї підозри. Вона могла підписати його з першого дня після свого призначення Генеральним прокурором. Вона не мала волі все це робити. Вона розуміє - я впевнений, - що підписання такої безпідставної підозри означає реальну перспективу для неї самої бути притягнутою до кримінальної відповідальності", - переконаний Ілля Новіков.

Замінили "людинуПорошенко " РЯбошапку трійочницею Вєнєдіктовою.
Шило на мило..
В результаті "Пшик"..


ОСОБИСТО МЕНЕ МАЛО Ї*Е падіння рейтингу Зеленського внаслідок неспроможності посадити ПОРОШЕНКО(і навіть будь-кого з ублюдочних дерибанщиків БПП) ЙОГО ЛЮДИНОЮ -ГЕНПРОКУРОРОМ вже другий рік.
показати весь коментар
10.06.2020 13:47 Відповісти
https://censor.net/user/31269 - ти, як і кожен 73/43%зебіл - справжній дебіл. Навіть, коли шкрабаєш розумні пости - дебілізм з тебе так і пре. Як-не-як - але проскакує.

Чи ти це заметодичився пригожинськими інструкціями?
показати весь коментар
10.06.2020 15:12 Відповісти
рівень примітива -оцінювати не суть, а хто написав чи сказав..
показати весь коментар
10.06.2020 16:32 Відповісти
Это вы избрали двоечников))) Для них двуходовки это крутая схема))) Схемы посложнее они не способны просчитать и обьяснить их))) Но если вы мечтаете о посадках по беспределу, то не удивляйтесь, что вас одним из первых посадят)))
показати весь коментар
11.06.2020 20:57 Відповісти
А можно уточнення. Венедиктова підписала підозру і доручила її вручити, чи вона доручила іншим підписати підозру?
Я думаю, що перше, ну не можуть же Зелні бути реально настільки тупими довб.бами? але...
Якщо останнє, то негайно беріть цю тупу бурятку під варту, разом із злочинцями, які підписали замість неї підозру. Це реально службовий злочин.
показати весь коментар
10.06.2020 13:49 Відповісти
можуть .. ви Малюську,міністра Юстиції в рожевому костюмі бачили ?
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 1075
показати весь коментар
10.06.2020 13:56 Відповісти
це що за пітар? (с)
показати весь коментар
10.06.2020 13:59 Відповісти
"...Она (генпрокурор Ирина Венедиктова. - Ред.) понимает, что подписание такого подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности..."
Если верить словам Новикова, то не подписала.
показати весь коментар
10.06.2020 19:01 Відповісти
Так, але слухав по новинам початок зачитуаання і там згадувалась вона?
показати весь коментар
10.06.2020 21:49 Відповісти
Это он в полдень говорил, Венедиктова могла за это время решить, что Сочи ей милее.
показати весь коментар
10.06.2020 21:59 Відповісти
чомусь виглядає все на "замкнуте коло"..
Чи я помиляюсь ?

Підозру за одним законом може вручити лише "уповноважений прокурор".
За новим законом -лише Генпрокурор..
але за ще одним Генпрокурор не може провадити слідчі дії..

П.дєц закони..
показати весь коментар
10.06.2020 13:53 Відповісти
Генпрокурор має право проводити любу слідчу дію, окрім НСРД.
Хоча вручення підозри, це не слідча, а процесуальна дія.
показати весь коментар
10.06.2020 14:01 Відповісти
Вот интересно, если "Рафик ни у чем ни уинават", то чего ж он так трусливо бегает от прокурорских? Пусть смело идёт на допрос - ему же нечего боятся! А вот если реально давал незаконные указания на слежку за оппонентами за кордоном, то должен ответить!
показати весь коментар
10.06.2020 14:10 Відповісти
А почему бегает?
За границу не бежит, а тратить свое время на следователя, который выполняет указание дебилов зачем?
Второй сто процентов свой в доску генеральный, дерьмо на вентилятор с картинами бросают, и хоть что-то. Свершилось. Пидозру вручили на половину. Это как на половину беременна. Вызвав через другой суд по территориальности, по другому делу.

Плюсов от этого два:
Бальзам зебилу на ранку, может рейтинг малость на короткое время...
Таксист, не разбираясь в нюансах, будет счастлив.
показати весь коментар
10.06.2020 14:29 Відповісти
Ну, що як на мене Венедиктова підписала собі вирок. Вічним перебування зеленої шобли у владі не буде. 4 роки мине швидко. Чи до Пшонки?
показати весь коментар
10.06.2020 14:11 Відповісти
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 7205
показати весь коментар
10.06.2020 15:09 Відповісти
Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации. Понимаешь какое ты чмо при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному политику. Ты никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом смешно рассказывать дружкам, как она кричала и плакала, когда принимала со всех сторон, главное, что у тебя все хорошо, а у нее - какая разница.
показати весь коментар
10.06.2020 16:50 Відповісти
оці "виклики свідка" та "вручення підозри" в позазаконий спосіб без достатніх юридичних підстав - не що інше, як намагання пресувати Порошенка і заблокувати його діяльність на посаді п'ятого Президента України, чинного народного депутата, і Голови Центральної ради нині парламентської опозиційної Партії "Європейська Солідарність". І це тягне, як мінімум, на відмову демократичних країн співробітничати з тимчасовою в Україні монозеленою шоблою.
показати весь коментар
10.06.2020 15:09 Відповісти
упороті порохоботи ******* заводити будь-яку дискусію на манівці...)

де хоч слово було сказано про "недстатні юридичні підстави " ?

тут йдеться про формальні ознаки неврученн підозри....
показати весь коментар
10.06.2020 16:29 Відповісти
дебіл, по смислу дивись. Стосовно призначення Семочка (за що саме "підозра") - там може бути максимум адмінка, і те, якщо доведуть "тиск" на колишнього голову СЗР стосовно подання на призначення. До речі: кловану твоєму - аж ціла низка таких претензій нині: аж два кабміни в нього були таким чином призначені.
показати весь коментар
10.06.2020 16:42 Відповісти
недебіле,це взагалі-то справа про Державну Зраду...
показати весь коментар
10.06.2020 17:09 Відповісти
Скоріше б уже Чоколядний Мюнхаузен зайнявся чимось кориснішим. Наприклад, "грою в півника з неголеним убивцей" (с).
показати весь коментар
10.06.2020 15:15 Відповісти
Зеленые дебилы мыльте веревки! За все прийдется ответить, за волотеров, патриотов. за Беню Коломойского с его не померными апетитами. за крышевание сепарни, за дружбу с ху№лом, за церковь, за разграбление экономики! За все мыльте легче будет! Только закончится карантин вам крышка!
показати весь коментар
10.06.2020 15:16 Відповісти
в принципі,за купу посаджених атошників мав би ще відповісти ПЄтя..
з своєю судовою НЕДОРЕФОРМОЮ..
показати весь коментар
10.06.2020 16:30 Відповісти
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 38
показати весь коментар
10.06.2020 15:22 Відповісти
А шо? Так можно петлянуть? Письмо в руки не брал, значит не виновен! Штрафанули за превышение скорости - письмо в руках не держал, идите в жопу.
показати весь коментар
10.06.2020 15:57 Відповісти
за самим цим цирком не було зауважене основне.
Порошенку повідомили про підозру за дорученням Генпрокурора Ірини Венедіктової.

За наявною інформацією, справа стосується призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52995970?fbclid=IwAR37QfiIcBhOmtUJTnSo4HV312OF7UxW7hvtP2liHlfwapriIl-KXW3WCA0 https://www.bbc.com/ukrainian/features-52995970



Сергій Семочко працював в структурах Служби безпеки з часу її заснування. В тому числі в Криму. Після анексії півострова Росією очолив одне з управлінь СБУ в Києві.
За даними журналістів програми, попри відсутність значних доходів в останні роки, сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю близько 8 млн доларів.
У розслідуванні також ішлося про те, що дружина розвідника, Тетяна Лисенко, має російський паспорт.
Сам Сергій Семочко заявив, що інформація у розслідуванні - неправдива, а всі його статки та статки родини "копійка до копійки" внесені до декларації.
Семочко також твердив, що і він, і дружина мають лише українські паспорти. Проте у грудні 2019 контррозвідка підтвердила інформацію про наявність російського громадянства у дружини та двох її дітей.
---------------------------------------------------------------------------------
Тобто ПОРОШЕНКО як справжній волюнтарист ввів посаду ще одного першого заступника власним указом, і поставив на цю посаду людину З ДОПУСКОМ ДО ДЕРЖТАЄМНИЦІ ,у якої дружина в двти -громадчни країни-ВОРОГА.


Це підстава для справи ПРО ДЕРЖЗРАДУ.
показати весь коментар
10.06.2020 17:07 Відповісти
Подозрения, надо полагать, гроша ломаного не стоят.
Но, похоже, Порошенко скоро начнет от прокуроров по крышам сайгачить.
А уж если, как того требуют адвокаты, этим займется Венедиктова - то цирк будет знатный.
Представляете картину - Пеца уже на крыше, а Венедиктова к нему по пожарной лестнице карабкается.
показати весь коментар
10.06.2020 18:06 Відповісти
а ви зауважили(на відео,де Петро ВЛОМИВСЯ в кабінет Венедиктової) що Барига,коли нервує,забуває ,щовін україномовний президент ?
показати весь коментар
10.06.2020 18:44 Відповісти
ДБР заявило про вручення підозри Порошенку. Адвокат лідера "ЄС" говорить, що була лише "спроба" - Цензор.НЕТ 930
показати весь коментар
10.06.2020 22:34 Відповісти
Бесстрашный потужный уклонист от 157 повесток.
показати весь коментар
11.06.2020 17:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 