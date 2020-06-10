УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8037 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
817 4

Ткаченко розповів про вимоги до проведення культурно-мистецьких заходів: без фанзон, у масках і сидячі місця на відстані в 1,5 м

Ткаченко розповів про вимоги до проведення культурно-мистецьких заходів: без фанзон, у масках і сидячі місця на відстані в 1,5 м

В Україні в середу в межах чергового етапу пом'якшення карантину дозволено відкривати заклади культури за умови виконання низки вимог.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Тelegram, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні в Україні – черговий етап пом’якшення карантину. Дозволяється відкривати заклади культури. Культурні заходи можуть відбуватися за кількох умов", - зазначив Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медсестра, інфікована COVID-19, порушила режим самоізоляції і торгувала на ринку Чернігівщини

Так, за його словами, на вході для всіх має бути проведений температурний скринінг та обробка рук антисептиком. Поки що під забороною залишаються фанзони та інші скупчення людей, які не дозволять дотримуватися соціальної дистанції. Контроль квитків на вході має за можливості проходити через сканування штрих-кодів.

"У приміщенні і на відкритому повітрі має перебувати одна особа на 5 кв. м загального приміщення або огородженої території; відвідувачі повинні бути у захисних масках; якщо відвідувачів розміщуватимуть на сидячих місцях, то відстань між ними має бути 1,5 м і по обидва боки від них, а також попереду та позаду не має бути інших відвідувачів", - підкреслив міністр.

Також читайте: На сьогодні в лікарнях Києва з COVID-19 перебувають 223 пацієнти, з них 56 - у важкому стані, - Кличко

Водночас він звернув увагу на те, що не всі області та міста можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину. Зокрема, не можуть перейти до послаблення карантину місто Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Ткаченко розповів про вимоги до проведення культурно-мистецьких заходів: без фанзон, у масках і сидячі місця на відстані в 1,5 м 01

Автор: 

виставка (285) карантин (18172) кіно (961) концерт (234) Ткаченко Олександр (509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ткаченко рассказал о требованиях к проведению культурных мероприятий: без фанзон, в масках и сидячие места на расстоянии в 1,5 м - Цензор.НЕТ 4174
показати весь коментар
10.06.2020 12:51 Відповісти
Это теперь кварталовцам прийдется в день давать не 1 концерт, а сразу 3? Пожалей их, кормилец
показати весь коментар
10.06.2020 12:56 Відповісти
ще один видатний епідеміолог
це він правильно робить що займається протиепідемічними заходами, а не культурою
культура ціліше буде
показати весь коментар
10.06.2020 13:00 Відповісти
Гениально!
показати весь коментар
10.06.2020 13:37 Відповісти
 
 