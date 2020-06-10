Ткаченко розповів про вимоги до проведення культурно-мистецьких заходів: без фанзон, у масках і сидячі місця на відстані в 1,5 м

В Україні в середу в межах чергового етапу пом'якшення карантину дозволено відкривати заклади культури за умови виконання низки вимог.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Тelegram, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні в Україні – черговий етап пом’якшення карантину. Дозволяється відкривати заклади культури. Культурні заходи можуть відбуватися за кількох умов", - зазначив Ткаченко.

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Так, за його словами, на вході для всіх має бути проведений температурний скринінг та обробка рук антисептиком. Поки що під забороною залишаються фанзони та інші скупчення людей, які не дозволять дотримуватися соціальної дистанції. Контроль квитків на вході має за можливості проходити через сканування штрих-кодів.

"У приміщенні і на відкритому повітрі має перебувати одна особа на 5 кв. м загального приміщення або огородженої території; відвідувачі повинні бути у захисних масках; якщо відвідувачів розміщуватимуть на сидячих місцях, то відстань між ними має бути 1,5 м і по обидва боки від них, а також попереду та позаду не має бути інших відвідувачів", - підкреслив міністр.

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Водночас він звернув увагу на те, що не всі області та міста можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину. Зокрема, не можуть перейти до послаблення карантину місто Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.