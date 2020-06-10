УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8037 відвідувачів онлайн
Новини
1 460 5

МОЗ ще не знає, коли і на яких умовах відкриються дитячі табори

МОЗ ще не знає, коли і на яких умовах відкриються дитячі табори

Міністерство охорони здоров'я збирається сформувати рекомендації для відкриття дитячих літніх таборів відпочинку.

Про це глава МОЗ Максим Степанов повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рекомендації про відкриття таборів мають бути сформовані протягом кількох днів. Після цього уряд ухвалить відповідне рішення.

"Ми розуміємо, що коли ми беремо конкретний дитячий табір, то в цьому таборі перебувають діти з різних регіонів України з різним рівнем захворюваності. Персонал у цьому дитячому таборі теж буде з різних регіонів. Звичайно, ризик інфікування збільшується. Тому ми дуже ретельно аналізуємо, як дати рекомендації про відкриття дитячих таборів", - сказав Степанов.

За даними місцевої влади, на відпочинок мають поїхати близько 1 млн 200 тис. дітей, додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні уболівальникам можуть дозволити відвідувати матчі, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

діти (5064) МОЗ (5393) відпочинок (230) Степанов Максим (2196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стесняюсь спросить, неужели детские зеленые концлагеря?
показати весь коментар
10.06.2020 12:50 Відповісти
с таким ЗЕпланом по "спасению" экономики может быть так что закрылись детские, а откроются трудовые...
показати весь коментар
10.06.2020 12:51 Відповісти
а лучше фильтрационные
показати весь коментар
10.06.2020 12:54 Відповісти
Диверсантам все нет покоя...
показати весь коментар
10.06.2020 12:55 Відповісти
Все очень просто, спросите тех кто знает.
показати весь коментар
10.06.2020 13:08 Відповісти
 
 