МОЗ ще не знає, коли і на яких умовах відкриються дитячі табори

Міністерство охорони здоров'я збирається сформувати рекомендації для відкриття дитячих літніх таборів відпочинку.

Про це глава МОЗ Максим Степанов повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рекомендації про відкриття таборів мають бути сформовані протягом кількох днів. Після цього уряд ухвалить відповідне рішення.

"Ми розуміємо, що коли ми беремо конкретний дитячий табір, то в цьому таборі перебувають діти з різних регіонів України з різним рівнем захворюваності. Персонал у цьому дитячому таборі теж буде з різних регіонів. Звичайно, ризик інфікування збільшується. Тому ми дуже ретельно аналізуємо, як дати рекомендації про відкриття дитячих таборів", - сказав Степанов.

За даними місцевої влади, на відпочинок мають поїхати близько 1 млн 200 тис. дітей, додав міністр.

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