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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина продовжила до кінця літа обмеження на поїздки в Україну і ще понад 160 країн

Німеччина продовжила до кінця літа обмеження на поїздки в Україну і ще понад 160 країн

Уряд Німеччини на тлі пандемії коронавірусу рекомендував громадянам до кінця літа відмовитися від поїздок в Україну і ще понад 160 країн за межами Європейського Союзу.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ

Згідно з рішенням, ухваленим кабінетом у Берліні в середу, 10 червня, термін дії відповідного застереження продовжений до 31 серпня.

В ухваленому урядом рішенні наголошується, що можливі винятки для країн, де обмежувальні заходи привели до істотного стримування коронавірусу. При цьому будуть враховуватися статистика щодо інфікованих, ефективність системи охорони здоров'я, правила гігієни, можливості репатріації та заходи безпеки для туристів.

Також читайте: Німеччина не забиратиме своїх туристів із-за кордону в разі інфікування COVID-19

Автор: 

Німеччина (7349) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Цензор не спи. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/10/7255112/ Порошенко в ГБР вручили подозрение, его адвокат отрицает
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10.06.2020 12:58 Відповісти
а что та бОрцунка - дочь мЭнта - как она себя чувствует....
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10.06.2020 13:04 Відповісти
А звідси в Ірманію теж?
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10.06.2020 13:00 Відповісти
Через карантин в обсервационном лагере Бухенвальд с отработкой стоимости проживания и питания на заводах ИГ Фарбен...
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10.06.2020 13:16 Відповісти
Ось обрадую сусідку. Вона хоче туди їхати до дочки в гості.
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10.06.2020 13:18 Відповісти
Країни ЄС - це фактично зараз і є "золотий мільярд"
Ну якщо бути точним, то загальне населення 26 країн ЄС - 446 млн
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10.06.2020 13:22 Відповісти
Добавить штаты, и будет лярд!
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10.06.2020 13:56 Відповісти
Дебіли. ***. Журналюги. Дурналюги.
Где там "ограничила"? Чи "обмежила"?
Новина ДВ українською:
Німеччина подовжила застереження щодо поїздок до третіх країн до кінця літа
.
Специально для кацапов ДВ пишет:
Германия предостерегает от поездок в Россию и Украину до конца августа
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10.06.2020 17:55 Відповісти
 
 