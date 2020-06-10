Німеччина продовжила до кінця літа обмеження на поїздки в Україну і ще понад 160 країн

Уряд Німеччини на тлі пандемії коронавірусу рекомендував громадянам до кінця літа відмовитися від поїздок в Україну і ще понад 160 країн за межами Європейського Союзу.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ

Згідно з рішенням, ухваленим кабінетом у Берліні в середу, 10 червня, термін дії відповідного застереження продовжений до 31 серпня.

В ухваленому урядом рішенні наголошується, що можливі винятки для країн, де обмежувальні заходи привели до істотного стримування коронавірусу. При цьому будуть враховуватися статистика щодо інфікованих, ефективність системи охорони здоров'я, правила гігієни, можливості репатріації та заходи безпеки для туристів.

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