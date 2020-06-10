Главу обчислювального центру "Укрзалізниці" і його колишнього заступника підозрюють у корупції, - НАБУ

За версією слідства, підозрювані намагалися витратити 10,4 млн грн на купівлю програмного забезпечення, яке дублювало вже наявний функціонал.

Детективи НАБУ повідомили про підозру директору філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця" і його ексзаступнику, а також власнику і директору приватної компанії. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За версією слідства, посадовці УЗ в 2018 році закупили програмне забезпечення для продажу електронних квитків на "Бориспільський експрес". Вони сфальсифікували документи та висновки, аби уникнути проведення відкритих торгів, й всупереч закону, організували закупівлю за переговорною процедурою.

Експертиза встановила, що куплене ПЗ фактично дублює функції вже наявного електронного сервісу "Укрзалізниці" з продажу квитків.

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"Розробник зазначеного сервісу запропонував "Укрзалізниці" реалізувати електронний продаж на "Бориспільський експрес" безкоштовно, додавши відповідну опцію до вже функціонуючого сервісу з продажу е-квитків на пасажирські потяги. Натомість, "Укрзалізниця" обрала закупівлю цієї опції за 10,4 млн грн в іншої компанії, ймовірно пов’язаної з колишніми посадовцями держкомпанії", - стверджує НАБУ.

Організатори схеми планували, що новий постачальник в майбутньому повністю витіснить попередню компанію з надання IТ-послуг, вважають у НАБУ.

"Після початку досудового розслідування і проведення низки слідчих дій керівництво "Укрзалізниці" зупинило розрахунок за програмне забезпечення із обраним за переговорною процедурою приватною компанією. Таким чином 10,4 млн грн залишились на рахунках державної компанії", - підкреслили в НАБУ.

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Дії чиновників кваліфіковано за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" в особливо великому розмірі вчинений службовими особами державної компанії шляхом зловживання власним службовим становищем за попередньою змовою групою осіб").

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) встановлюють місцезнаходження інших можливих учасників злочину.