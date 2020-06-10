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Новини Боротьба з корупцією
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Главу обчислювального центру "Укрзалізниці" і його колишнього заступника підозрюють у корупції, - НАБУ

Главу обчислювального центру

За версією слідства, підозрювані намагалися витратити 10,4 млн грн на купівлю програмного забезпечення, яке дублювало вже наявний функціонал.

Детективи НАБУ повідомили про підозру директору філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця" і його ексзаступнику, а також власнику і директору приватної компанії. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За версією слідства, посадовці УЗ в 2018 році закупили програмне забезпечення для продажу електронних квитків на "Бориспільський експрес". Вони сфальсифікували документи та висновки, аби уникнути проведення відкритих торгів, й всупереч закону, організували закупівлю за переговорною процедурою.

Експертиза встановила, що куплене ПЗ фактично дублює функції вже наявного електронного сервісу "Укрзалізниці" з продажу квитків.

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"Розробник зазначеного сервісу запропонував "Укрзалізниці" реалізувати електронний продаж на "Бориспільський експрес" безкоштовно, додавши відповідну опцію до вже функціонуючого сервісу з продажу е-квитків на пасажирські потяги. Натомість, "Укрзалізниця" обрала закупівлю цієї опції за 10,4 млн грн в іншої компанії, ймовірно пов’язаної з колишніми посадовцями держкомпанії", - стверджує НАБУ.

Організатори схеми планували, що новий постачальник в майбутньому повністю витіснить попередню компанію з надання IТ-послуг, вважають у НАБУ.

"Після початку досудового розслідування і проведення низки слідчих дій керівництво "Укрзалізниці" зупинило розрахунок за програмне забезпечення із обраним за переговорною процедурою приватною компанією. Таким чином 10,4 млн грн залишились на рахунках державної компанії", - підкреслили в НАБУ.

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Дії чиновників кваліфіковано за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" в особливо великому розмірі вчинений службовими особами державної компанії шляхом зловживання власним службовим становищем за попередньою змовою групою осіб").

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) встановлюють місцезнаходження інших можливих учасників злочину.

Автор: 

НАБУ (5068) корупція (4683) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Укрзалізниця (6841) програмне забезпечення (235)


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10.06.2020 13:06 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5.html Порошенко разваливал Украину быстрее Путина, а Зеленский быстрее Порошенко - эксперт
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10.06.2020 13:10 Відповісти
Что то нет Веры в Весь этот Сумазброрд.Уже на зелезке не должно Никого Остаться, судя по заявлениям .
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10.06.2020 13:13 Відповісти
 
 