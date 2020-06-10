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"Укравтодор" просить Раду запровадити плату за дороги для іноземних перевізників. ІНФОГРАФІКА

На початку червня "Укравтодор" ініціював обговорення законопроєктів №3544 і №3545, які впроваджують систему справляння плати з іноземних перевізників.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в проєкті закону передбачено, що плату вноситимуть іноземні перевізники, які здійснюють транзитні перевезення через територію України.

"Вартість проїзду буде встановлюватися Кабінетом Міністрів України. У країнах ЄС вартість коливається від 2,2 до 11 грн. Очікується, що вартість проїзду становитиме орієнтовно 3 грн за 1 км", - уточнили в агентстві.

Також наголошується, що плата буде стягуватися виключно за проїзд автомобільними дорогами, які перебувають у нормативному стані. Зараз таких доріг близько 12 тис. км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" анонсував поліпшення дорожньої навігації: знаки уніфікують і зроблять зручними

Гроші підуть виключно до Державного бюджету, а саме в дорожній фонд і будуть використовуватися виключно на розвиток доріг, обіцяють в "Укравтодорі".

Укравтодор просить Раду запровадити плату за дороги для іноземних перевізників 01

Укравтодор просить Раду запровадити плату за дороги для іноземних перевізників 02
Укравтодор просить Раду запровадити плату за дороги для іноземних перевізників 03

Автор: 

ВР (14971) дороги (3060) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+9
Главное не стесняйтесь, влупите так, что бы все через Беларусь поехали...
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10.06.2020 13:15
+7
Мы же богатейшая страна по дебилизму и тупости наріду який обирає цю владу.
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10.06.2020 13:23
+6
Также отмечается, что плата будет взиматься исключительно за проезд по автомобильным дорогам, находящихся в нормативном состоянии. Сейчас таких дорог около 12 тыс. км. Источник: https://censor.net/n3201090
Найкраща реклама Укравтодору!!! Зебіли, як там " стройка века"?
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10.06.2020 13:15
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Также отмечается, что плата будет взиматься исключительно за проезд по автомобильным дорогам, находящихся в нормативном состоянии. Сейчас таких дорог около 12 тыс. км. Источник: https://censor.net/n3201090
Найкраща реклама Укравтодору!!! Зебіли, як там " стройка века"?
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10.06.2020 13:15 Відповісти
Ты жопу от дивана оторви сначала, и прокатись. По всей Украине дороги делают.
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10.06.2020 13:30 Відповісти
Я так розумію твоїй дупі з чеського дивану значно видніше.?
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10.06.2020 13:34 Відповісти
Не чё, что я дальнобойщик, сейчас в Чехии на загрузке стою?
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10.06.2020 13:36 Відповісти
Звідки ти далекобійник, якщо чокаєш? Кацапа, ти така кумедна!
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10.06.2020 13:38 Відповісти
З Ужгорода. А чё словаки говорят, будешь знать. Хоть бы на фамилию глянул, прежде чем кацапом называть, я в отличии от тебя её не скрываю.
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10.06.2020 14:43 Відповісти
Так хто ти якщо не кацап? Пишеш кацапською, на прізвище кажеш фамілія.. Хто ти якщо не кацап?
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10.06.2020 18:05 Відповісти
гнать надо с дорог дальнобоев! Беспредельщики. Права за сало понакупали
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10.06.2020 16:21 Відповісти
Главное не стесняйтесь, влупите так, что бы все через Беларусь поехали...
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10.06.2020 13:15 Відповісти
Так на Беларашке для иностранцев уже лет 10 как дороги платные. Другое дело, что боюсь что скоро плата и для украинцев будет взыматься с дорог, которые же за наш счет построили. Не простаивать же терминалам без работы
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10.06.2020 13:18 Відповісти
Для украинцев взымут, а иностранцев у нас жалеют, все бесплатно.
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10.06.2020 13:21 Відповісти
вы спросите сколько наши за дороги платят в европе..
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10.06.2020 13:24 Відповісти
А с чего это у нас все должно быть бесплатное?
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10.06.2020 13:19 Відповісти
Тарифы на перевалку в морских портах у нас самые высокие например, а что у нас бесплатно то? Знаете сколько литр бензина стоит в США?
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10.06.2020 13:22 Відповісти
Все бесплатно,даже лечение и вызов скорой помощи.
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10.06.2020 13:35 Відповісти
Ну и хорошо, я очень рад.
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10.06.2020 13:35 Відповісти
Иностранец? Или рад что денежки из бюджета Украины идут иностранцам?
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10.06.2020 13:39 Відповісти
Агент госдепа.
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10.06.2020 14:21 Відповісти
У вас уже коммунизм? Вы простите в какой стране живете?
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10.06.2020 15:09 Відповісти
с дуба упал что ли..белорусы умнее наших дебилов...давно берут плату....
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10.06.2020 13:23 Відповісти
Ну так я и говорю, пусть не стесняются, нет такой ситуации которую наши "реформаторы" не довели бы до абсурда...
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10.06.2020 13:25 Відповісти
Ну ты просто гений географии!
Как по твоей карте можно попасть в Киев из Венгрии через Беларусь?
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10.06.2020 15:07 Відповісти
Наши что нибудь придумают. А как можно в богатейшей стране Европы жить как в Сомали?
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10.06.2020 15:18 Відповісти
А это потому, что те кто НАЗНАЧАЕТ себе ЗП из бюджета не знает меры!
И они думают, что тем кто ЗАРАБАТЫВАЕТ себе ЗП - 4100 грн достаточно, а для них (судьи, министры, депутаты, прокуроры ...) 49тыс/мес мало.
И поэтому они берут кредиты у запада, чтобы в бюджете были деньги для их зарплат и содержания ихней прислуги. Мы перестанем жить как с Сомали когда у нас максимальная ЗП будет больше минимальной в 2-3 раза, а не в тысячи раз! Чтобы за взяточничество - расстреливали , за воровство - отрубали руки ...
Тогда мы будем жить не как в Сомали.
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10.06.2020 15:42 Відповісти
приходите к нашей няне, мы с вас денежку сдерем...
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10.06.2020 13:17 Відповісти
А чего плату брать? Мы же богатейшая страна по дебилизму и тупости власти. Мы же не Германия и не Америка ,где все платно. У нас и скорая помощь для иностранцев бесплатная, вызывай хоть каждый день. Деньги ведь в бюджет льются рекой.))
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10.06.2020 13:19 Відповісти
Мы же богатейшая страна по дебилизму и тупости наріду який обирає цю владу.
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10.06.2020 13:23 Відповісти
Нормативное состояние , это когда руль ещё терпимо держать в руках.
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10.06.2020 13:21 Відповісти
я бы продлир эту графсхему:
ви іноземний перевізник?->так->ви їдете по якісній дорозі?->ні-> c#ка, ща до3,14здишься мне тут!!!
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10.06.2020 13:21 Відповісти
пару раз аваковские няни- контролеры изнасилуют прямо на дороге, остальные все будут платить сами
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10.06.2020 13:28 Відповісти
деньги возьмут, груз конфискуют, изнасилуют и обратно отправят, уж лучше в обьезд.
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10.06.2020 13:37 Відповісти
Этот закон никогда не булет введён. Потому что иностранцы не будут платить в Украине за дороги, которых у нас нет. Они могут только выставить иски "Автодору" за поломанную технику.
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10.06.2020 13:23 Відповісти
В январе 2019 Беларусь отменила плату за дороги с иностранных перевозчиков . Зеленые дебилоиды , в трудное для страны время перенаправляют денежные потоки в Беларусь .Не украсть , не посторожить , все за что берется Зелински получается через опу .
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10.06.2020 13:25 Відповісти
Adekvat pojdiot o vasim ***********
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10.06.2020 13:27 Відповісти
Я протестую, почему только для для иностранных? Наши что лучше?
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10.06.2020 13:33 Відповісти
Дебилы *** ,останетесь вообще без перевозчиков,они же и так деньги оставляют когда едут по Украине🤦🙇😣
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10.06.2020 13:39 Відповісти
Я вёл этот проект с 2011 года. Это одно из наших обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, и является обычной европейской практикой
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10.06.2020 14:00 Відповісти
 
 