"Укравтодор" просить Раду запровадити плату за дороги для іноземних перевізників. ІНФОГРАФІКА

На початку червня "Укравтодор" ініціював обговорення законопроєктів №3544 і №3545, які впроваджують систему справляння плати з іноземних перевізників.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в проєкті закону передбачено, що плату вноситимуть іноземні перевізники, які здійснюють транзитні перевезення через територію України.

"Вартість проїзду буде встановлюватися Кабінетом Міністрів України. У країнах ЄС вартість коливається від 2,2 до 11 грн. Очікується, що вартість проїзду становитиме орієнтовно 3 грн за 1 км", - уточнили в агентстві.

Також наголошується, що плата буде стягуватися виключно за проїзд автомобільними дорогами, які перебувають у нормативному стані. Зараз таких доріг близько 12 тис. км.

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Гроші підуть виключно до Державного бюджету, а саме в дорожній фонд і будуть використовуватися виключно на розвиток доріг, обіцяють в "Укравтодорі".



