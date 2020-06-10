"Укравтодор" просить Раду запровадити плату за дороги для іноземних перевізників. ІНФОГРАФІКА
На початку червня "Укравтодор" ініціював обговорення законопроєктів №3544 і №3545, які впроваджують систему справляння плати з іноземних перевізників.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в проєкті закону передбачено, що плату вноситимуть іноземні перевізники, які здійснюють транзитні перевезення через територію України.
"Вартість проїзду буде встановлюватися Кабінетом Міністрів України. У країнах ЄС вартість коливається від 2,2 до 11 грн. Очікується, що вартість проїзду становитиме орієнтовно 3 грн за 1 км", - уточнили в агентстві.
Також наголошується, що плата буде стягуватися виключно за проїзд автомобільними дорогами, які перебувають у нормативному стані. Зараз таких доріг близько 12 тис. км.
Гроші підуть виключно до Державного бюджету, а саме в дорожній фонд і будуть використовуватися виключно на розвиток доріг, обіцяють в "Укравтодорі".
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Найкраща реклама Укравтодору!!! Зебіли, як там " стройка века"?
Как по твоей карте можно попасть в Киев из Венгрии через Беларусь?
И они думают, что тем кто ЗАРАБАТЫВАЕТ себе ЗП - 4100 грн достаточно, а для них (судьи, министры, депутаты, прокуроры ...) 49тыс/мес мало.
И поэтому они берут кредиты у запада, чтобы в бюджете были деньги для их зарплат и содержания ихней прислуги. Мы перестанем жить как с Сомали когда у нас максимальная ЗП будет больше минимальной в 2-3 раза, а не в тысячи раз! Чтобы за взяточничество - расстреливали , за воровство - отрубали руки ...
Тогда мы будем жить не как в Сомали.
ви іноземний перевізник?->так->ви їдете по якісній дорозі?->ні-> c#ка, ща до3,14здишься мне тут!!!