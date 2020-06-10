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Новини День Перемоги
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У Кремлі пояснили, чому не запросили Зеленського на парад до Москви: "Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята"

У Кремлі пояснили, чому не запросили Зеленського на парад до Москви:

У Кремлі заявили, що не запросили президента України Володимира Зеленського на парад до Москви 24 червня, оскільки "Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята Перемоги".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Я вам сказав, що акцент робиться на відновлення запрошень главам держав СНД. Є також наші партнери, які виявили бажання приїхати, нам на радість. Як ми знаємо, Україна не є де-факто і багато в чому де-юре учасницею СНД, не виявляє бажання якимось чином працювати в цих структурах і жодного разу не сигналізувала про своє бажання розділити радість від свята Перемоги", - сказав Пєсков.

За його словами, немає підтвердження участі в цих заходах президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Як сказав Пєсков, вже заявили про готовність приїхати на парад до Москви представники Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану. Крім того, є підтвердження від Сербії, Хорватії та окупованих Росією грузинських територій - Абхазії і Південної Осетії.

Як відомо 24 червня окупаційні російські адміністрації мають намір провести паради в Донецьку і Луганську.


Автор: 

День Перемоги (438) Зеленський Володимир (23803) москва (1245) парад (377) Пєсков Дмитро (1617)


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Топ коментарі
+14
а он так ждал, надеялся и верил
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10.06.2020 13:31
+13
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад в Москву: "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника" - Цензор.НЕТ 5084
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10.06.2020 13:32
+13
Я уверен, что к этому корпоративчику Зеленский точно готовился. Обидели пацана... Оставили без утренника и без возможности залезть на табуретку и прочитать смешной стишок.
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10.06.2020 13:32
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а он так ждал, надеялся и верил
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10.06.2020 13:31 Відповісти
а можно и без приглашения завалится!
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10.06.2020 13:37 Відповісти
Чего этот письков выздоровел от коронавируса? Бог бы не позволил. Видимо и не болел , а наврал как всегда, скотина.
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10.06.2020 13:51 Відповісти
Это Украине не сигнализировала, а шмаркля очень даже "сигнализировал".
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10.06.2020 13:31 Відповісти
не хочуть зайвий раз "палити" свого агента
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10.06.2020 13:31 Відповісти
а может просто решили не ставить свою марионетку в неловкое и шаткое положение ?
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10.06.2020 13:32 Відповісти
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад в Москву: "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника" - Цензор.НЕТ 5084
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10.06.2020 13:32 Відповісти
Я уверен, что к этому корпоративчику Зеленский точно готовился. Обидели пацана... Оставили без утренника и без возможности залезть на табуретку и прочитать смешной стишок.
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10.06.2020 13:32 Відповісти
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад в Москву: "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника" - Цензор.НЕТ 7951
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10.06.2020 13:34 Відповісти
На Кровавой площади демонтировали пианино?)
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10.06.2020 13:36 Відповісти
Зеля сказал что он на одном поле с кацапами срать не сядет, так понимаю?
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10.06.2020 13:36 Відповісти
а что разве кто то обиделся
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10.06.2020 13:38 Відповісти
)) чёт корейского солнца не видно в списке желающих разделить радость. а где братские классовые лидеры из стран азии, африки и латинской омерики? куба, шо уже не любофф ея?
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10.06.2020 13:39 Відповісти
пукин - ********* не ссср, хватит строить из себя генсека..
для Украины - тот "парад" это очередное шапито и кривляние чужими заслугами..
в берлине пусть парад проведут, если хотят вспомнить победу ссс (не рф) над германией , а в масквабаде - нелогично..
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10.06.2020 13:44 Відповісти
чи не "радость"
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10.06.2020 13:45 Відповісти
єдине "досягнення" чим кацапо-гЄбельси зобмують свою бидло-масу....
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10.06.2020 13:45 Відповісти
В списке холуев нет великой армении
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10.06.2020 13:48 Відповісти
не увидели в его глазах желания праздновать. А он бедняжка так хотел, мир в глазах путина рассмотрел))
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10.06.2020 13:50 Відповісти
Парад в Москве это насмешка и надругательство над всеми теми, кто отдал свою жизнь за мир. Как можно ехать в страну оккупант, армия, которой каждый день убивает украинцев. В цивилизованном мире Россия не должна вообще существовать, это лишняя страна.
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10.06.2020 13:52 Відповісти
А чё,пожалели зебобу?мы бы поприкалывались с конвульсий зекретина
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10.06.2020 13:54 Відповісти
Сигналют те кто с зади, а Украина уже впереди! Слепой Песков и незаметил как обогнали их запорожец.
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10.06.2020 14:04 Відповісти
Подтверждение от Хорватии???
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10.06.2020 14:05 Відповісти
Есть только одна ситуация - финальная распродажа и полная фрагментация правопреемницы, эту радость России мы, украинцы, искренне разделим.
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10.06.2020 14:08 Відповісти
А Макрін? Він так хотів приїхати...
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10.06.2020 14:09 Відповісти
Люди такі люди. Зробили з війни головний празнік. І тішаться, шо перемогли. Все ж таки на мій погляд тут значно більше підстав горювати, ніж святкувати. Але психікою людини надзвичайно легко маніпулювати. Звідси і це їхнє "можем повторіть". Очко знову свербить.
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10.06.2020 14:20 Відповісти
та ватная Вошьдь зебилов уже какие только сигналы СОС хйлу не посылала, разве что, пока что, не выступает с видосиками в шикарном колорадском френче, хотя труселя, вполне возможно, давно уже колорадские, вот только Мендель об этом вряд-ли сейчас кому-либо расскажет, даже дорогой супруге-разлучнице ЕЁ президента..
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10.06.2020 14:20 Відповісти
Что то у петуха галантерейного рожа траурная, видимо не было желающих разделить радость победы с кремлевскими комуно-фашистами.
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10.06.2020 14:28 Відповісти
тю... А зачем? Уже давно подготовлена и отправлена делегация из беркутов по "обмену"
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10.06.2020 14:42 Відповісти
Сигнализирую от имени украины: ПТН - ПНХ!
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10.06.2020 14:47 Відповісти
а на хрена нам ваш парад геноцида Украины!! лукашенко и так вылежит путину всё, везде и за всех!!!
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10.06.2020 15:09 Відповісти
парад во время короновирусной чумы это сумашествие и самоуничтожение, туда поедет только сумасшедший или самоубийца
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10.06.2020 15:11 Відповісти
Умер многолетний президент Бурунди Нкурунзиза. Несколько лет назад он обнулил свои президентские сроки
Официальной причиной смерти 55-летнего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы назван сердечный приступ. СМИ пишут, что жена покойного проходит лечение от COVID-19.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/umer-mnogoletniy-prezident-burundi-nkurunziza-neskolko-let-nazad-on-obnulil-svoi-prezidentskie-sroki-1503759.html
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10.06.2020 16:34 Відповісти
 
 