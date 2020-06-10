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Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: проти гірників планують порушувати кримінальні справи за політичними статтями, - правозахисниця

Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: проти гірників планують порушувати кримінальні справи за політичними статтями, - правозахисниця

Директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова заявила, що за її даними, проти шахтарів, які протестують на окупованій частині Луганської області поблизу міста Антрацит, будуть порушувати кримінальні справи за політичними статтями.

Про це Ястребова розповіла в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

В окупованому Антрациті шостий день триває протест на шахті "Комсомольська".

"Під землею залишаються більш ніж тридцять людей. Вчора троє шахтарів піднялися на поверхню, у них погіршувався стан здоров’я. Зараз спуск до шахти контролює так зване "МГБ ЛНР". Вони роблять все для того, щоб шахтарі не долучились до страйку. За нашою інформацією, вчора шестеро гірників хотіли приєднатися до протесту, але дорогою їх затримали і відвезли на допит. Згодом відпустили", — каже Віра Ястребова.

Також за інформацією правозахисників, найманці РФ тиснуть і залякують членів родин шахтарів.

"Рідних змушують телефонувати шахтарям, які під землею, аби ті припиняли протести. На людей тиснуть, залякують. А щоб унеможливити розповсюдження інформації влада так званої "ЛНР" вимкнула зв’язок у районі Антрациту", — розповіла Віра Ястребова.

Також читайте: Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів

Автор: 

страйк (208) протест (2397) шахта (703) антрацит (251) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+22
Хотели "рускаго мира", его и получили. Зато бендеровцев нет и Правый сектор под каждым кустом не сидит
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10.06.2020 13:51
+17
Меньше всего волнуют их забастовки.
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10.06.2020 13:49
+15
Как мне рассказывал мужик с Антрацита, местные шахтёры в 14-ом году активно помогали кацапам в штурме Саур Могилы, так что *****. За шо воевали, то и получили.
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10.06.2020 14:12
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Меньше всего волнуют их забастовки.
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10.06.2020 13:49 Відповісти
очень хорошо
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10.06.2020 13:49 Відповісти
Хотели "рускаго мира", его и получили. Зато бендеровцев нет и Правый сектор под каждым кустом не сидит
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10.06.2020 13:51 Відповісти
хай бастуют.
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10.06.2020 13:52 Відповісти
Куда "хай бастують", а озброєння для потреби республіки хто викопувати буде!
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10.06.2020 15:03 Відповісти
да пох
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10.06.2020 13:53 Відповісти
Ст 58 ук рсфср
Контрреволюционным признаётся всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов.
58-1а. Расстрел с конфискацией имущества, или 10 лет с конфискацией имущества.
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10.06.2020 13:54 Відповісти
Какая прєлєсть!А проти чого ті шахтьори протестують, і чому на поверхні їх ніхто не підтримує?
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10.06.2020 13:55 Відповісти
а как вошьдь учил? сначала экономические требования, которые потом должны перерасти в политические ))) "превентивная мера" (С)
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10.06.2020 13:56 Відповісти
за что боролись, на то и напоролись (с)
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10.06.2020 13:58 Відповісти
Зато дела будут изложены на русском языке, а это меняет дело
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10.06.2020 14:05 Відповісти
Как мне рассказывал мужик с Антрацита, местные шахтёры в 14-ом году активно помогали кацапам в штурме Саур Могилы, так что *****. За шо воевали, то и получили.
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10.06.2020 14:12 Відповісти
Может после проверки ваших задниц на крепость начнете думать головой. А пока пользуйтесь тем,что требовали.
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10.06.2020 14:13 Відповісти
кротам место под землей!
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10.06.2020 14:18 Відповісти
Вспоминаю, как при Украине с шахтерами носились, Украина того не имела, но все самое лучшее отдавали шахтерам, самые высокие зарплаты, льготы, путевки в дома отдыха, санатории, награды, квартиры, большие пенсии. Хотя Донбасс был высоко дотационным районом, кому-то не доплачивали, а шахтерам отдавали. И шахтеры стали думать, что они кормят Украину и еще решили, что им еще не доплачивают, позвали русский мир, Путина. Пришел русский мир, все ценное вывез к себе в Московию, шахты стали закрывать, сдали на металлолом или просто разрушили. Теперь шахтеры превратись в бомжей, которые не то, чтобы прокормить Украину, они теперь не в состоянии даже себя прокормить. Ходят с протянутой рукой. Очень поучительная история падения, предательства. Так вам и надо.
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10.06.2020 14:22 Відповісти
люмпенманкуртство
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10.06.2020 14:28 Відповісти
Команду розстріляти обов'язково давати російською.
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10.06.2020 14:47 Відповісти
Да, так им будет приятнее
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10.06.2020 14:57 Відповісти
Помруть з думкою про Росію, як мріяли кримчани.
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10.06.2020 15:06 Відповісти
Ястребова, не трепыхайся. Эти кроты с 1991 года терроризировали власти Украины, требуя выполнения своих хотелок. Пусть подохнут все, кормильцы хреновы. Пусть жрут русский мир, пока не повыздыхают! Это им не в Киеве касками перед КМ стучать!
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10.06.2020 14:58 Відповісти
Какие вы тут все злые и бессердечные. А они ж там такие же украинцы, просто вместо дебила в президенты они выбрали слиться в рашку. А мотивы этого поступка в обоих случаях совершенно одинаковые.
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10.06.2020 15:29 Відповісти
"это Украина виновата что на Донбассе поверили сепаратистам"
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10.06.2020 16:47 Відповісти
Ну да. Тем во всём виновата Украина, этим во всём виноват Порошенко. Один и тот же ход мыслей.
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10.06.2020 16:55 Відповісти
это просто рабы партии регионов. Так было с 1991 г. Бунт на коленях?
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10.06.2020 15:33 Відповісти
В Украине шахтёры шли на пенсию в 50, но это не устраивало, так потом уже после 10 лет подземного стажа. Такого нигде в мире нет, но Украина может себе позволить. В Чехии шахтёры на пенсию в 60 лет, но захотели раньше, типа тяжёлые условия. В правительстве Чехии их послали подальше и сказали - дай вам, а завтра официанты прийдут, шо им тоже тяжело. Но всё им Украина была не такая, так теперь получите, щас вам всё будет и ванна и шампанское..
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10.06.2020 15:37 Відповісти
не панькайтеся з тими майдаунами - на підвал, а краще - в расход!
маладойдєржавє і так важко, а вони бастувати вирішили....
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10.06.2020 16:29 Відповісти
 
 