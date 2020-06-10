Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: проти гірників планують порушувати кримінальні справи за політичними статтями, - правозахисниця

Директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова заявила, що за її даними, проти шахтарів, які протестують на окупованій частині Луганської області поблизу міста Антрацит, будуть порушувати кримінальні справи за політичними статтями.

Про це Ястребова розповіла в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

В окупованому Антрациті шостий день триває протест на шахті "Комсомольська".

"Під землею залишаються більш ніж тридцять людей. Вчора троє шахтарів піднялися на поверхню, у них погіршувався стан здоров’я. Зараз спуск до шахти контролює так зване "МГБ ЛНР". Вони роблять все для того, щоб шахтарі не долучились до страйку. За нашою інформацією, вчора шестеро гірників хотіли приєднатися до протесту, але дорогою їх затримали і відвезли на допит. Згодом відпустили", — каже Віра Ястребова.

Також за інформацією правозахисників, найманці РФ тиснуть і залякують членів родин шахтарів.

"Рідних змушують телефонувати шахтарям, які під землею, аби ті припиняли протести. На людей тиснуть, залякують. А щоб унеможливити розповсюдження інформації влада так званої "ЛНР" вимкнула зв’язок у районі Антрациту", — розповіла Віра Ястребова.

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