Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов критикує пропозиції політичної робочої групи з розвитку та відновлення економіки.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Подивився чергове засідання чергової політичної робочої групи з чергового розвитку та відновлення економіки. Нових ідей немає. Є ідея взяти 400 млрд та роздати бізнесу та людям, побудувати інфраструктуру. Яким саме людям, якому саме бізнесу, яку саме інфраструктуру? За якими конкретно критеріями? Відповіді немає", - написав Милованов.

Ексміністр нагадав, що гроші і так роздають людям – у вигляді пенсій, субсидій та виплат з безробіття. І якби у держави була можливість підняти ці соцвиплати, їх би давно підняли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомагати грошима на карантині потрібно не пенсіонерам, а підприємцям і працівникам, - Милованов

"Насправді, все що пропонується, - це зробити емісію на 400 млрд. Інших ідей немає. Нормальною мовою - це пропозиція спалити резерви НБУ. Ну, давайте. Що це дасть? Нічого. Проблема не в тому, де взяти гроші, а як їх витрати. Так, щоб економіці була найбільша користь. І тут нічого нового не запропоновано", - вважає Милованов.

"Ідей немає. І тому ми бідні", - підсумував він.