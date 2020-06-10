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Новини
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Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов

Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов критикує пропозиції політичної робочої групи з розвитку та відновлення економіки.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Подивився чергове засідання чергової політичної робочої групи з чергового розвитку та відновлення економіки. Нових ідей немає. Є ідея взяти 400 млрд та роздати бізнесу та людям, побудувати інфраструктуру. Яким саме людям, якому саме бізнесу, яку саме інфраструктуру? За якими конкретно критеріями? Відповіді немає", - написав Милованов.

Ексміністр нагадав, що гроші і так роздають людям – у вигляді пенсій, субсидій та виплат з безробіття. І якби у держави була можливість підняти ці соцвиплати, їх би давно підняли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомагати грошима на карантині потрібно не пенсіонерам, а підприємцям і працівникам, - Милованов

"Насправді, все що пропонується, - це зробити емісію на 400 млрд. Інших ідей немає. Нормальною мовою - це пропозиція спалити резерви НБУ. Ну, давайте. Що це дасть? Нічого. Проблема не в тому, де взяти гроші, а як їх витрати. Так, щоб економіці була найбільша користь. І тут нічого нового не запропоновано", - вважає Милованов.

"Ідей немає. І тому ми бідні", - підсумував він.

Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов 01

Автор: 

НБУ (10364) економіка (929) емісія (52) Милованов Тимофій (416)


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Топ коментарі
+13
Колишній зебіл проти теперішніх зебілів. Це має бути епічно! Але, що на це скажуть зебіли?
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10.06.2020 13:51
+11
Ну що, зебобіки, от і добрались ваші миші до резервів НБУ. Нагадую - зробили ви це разом.
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10.06.2020 13:56
+10
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное - а у нас денег нет!" (С) известный кот
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10.06.2020 13:52
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Ну, как Янукович, всё в семью
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10.06.2020 13:49 Відповісти
Мілованов не економіст а псевдо-науковець який писав дисертацію по теорії ігр і дуже добре що його відправили у відставку, такі говнофахівці Україні не потрібні! А от допомога громадянам України потрібна! Весь цивілізований світ допомагає своїм громадянам - США дають по 1200 доларів кожному щоб підтримати споживчі ринки під час кризи, щоб люди пішли в магазин і купили собі продутків та засобів першої необхідності, щоб не зупинявся процес товар-гроші-товар, щоб сплачувались податки з продажів! Мілованов цього не розуміє, а вже навіть в Китаї це зрозуміли і почали видавати громадянам ваучери на 1,7 млрд доларів для шопінгу та оплати послуг закладів громадського харчування! Вже навіть китайці зрозуміли що краще видавати гроші простим людям щоб вони їх витрачали на свої потреби і тим самим буде збільшуватись обсяг продажів і розмір внутрішнього ринку, буде збільшуватись ВВП країни! Нарешті під час страшної кризи економісти сказали правду - гроші потрібно видавати простим людям, які не будуть ховати їх в банках та офшорах, а будуть витрачати на покупки прямо зараз, на продукти першої необхідності і це підніме економіку!
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10.06.2020 14:24 Відповісти
Проїдання, це розвиток економіки. А роздача "своїм" - тим більше
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10.06.2020 14:31 Відповісти
Колишній зебіл проти теперішніх зебілів. Це має бути епічно! Але, що на це скажуть зебіли?
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10.06.2020 13:51 Відповісти
Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов - Цензор.НЕТ 3307
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10.06.2020 14:37 Відповісти
До речі, цей зебіл, будучи міністром, зізнався, що голосував за Порошенка.
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10.06.2020 14:43 Відповісти
А твой папа трахнул твою маму. На выходе Х знает что получилось! Важен конечный результат.
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10.06.2020 15:40 Відповісти
Ты дебил? Странно! Без ошибок пишешь...
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10.06.2020 15:59 Відповісти
магу з ашибками, как ты любеж.
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10.06.2020 16:31 Відповісти
Ты не злой, ты какой-то странный.
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10.06.2020 16:48 Відповісти
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное - а у нас денег нет!" (С) известный кот
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10.06.2020 13:52 Відповісти
а мвф на что деньги дает?? на повышение пенсий и пособий или под реформы для развития??))
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10.06.2020 13:55 Відповісти
OK. Задаю три простых вопроса:
Полиция реформирована?
Судебная система реформирована?
Медицина реформирована?
На все три вопроса ответ один - "Черта с два!"
Задаю следующий вопрос:
Сколько раз повышались пенсии и осуществлялись всяческие подарочные выплаты?
Ответ: "Не менее 4-х раз"
Вы считаете, что деньги МВФ идут на что-то, кроме сдерживания социального взрыва? Ну-ну...
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10.06.2020 14:00 Відповісти
полиция и судебная система реформированы но с ошибками, медреформа только в процессе))
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10.06.2020 14:06 Відповісти
Когда вам сделают операцию по удалению саркомы, после которой вы обнаружите, что метастазы распространились по всему телу и, в сущности, продолжают свою разрушительную работу, я посмеюсь над тем, как вы, глядя на свой диагноз, станете себя утешать: "Ну... операция была успешной. Но с ошибками"
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10.06.2020 14:16 Відповісти
странный пример,ну нет уж,пусть вам поставят такой диагноз и прооперируют)) а я не посмеюсь а посочувствую вам))
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10.06.2020 14:26 Відповісти
кстати и в контрольных работах допускают ошибки и реформы от этого не застрахованы))
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10.06.2020 14:28 Відповісти
Відколи це ти став таким шибко грамотним?
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10.06.2020 13:52 Відповісти
та какая разница!))
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10.06.2020 13:52 Відповісти
Какая разница должна быть дебилам,выбравшим весь этот гнойный мусор.А что делать людям?
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10.06.2020 13:58 Відповісти
просто пережить как и прежде все неприятности))
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10.06.2020 14:04 Відповісти
Ну що, зебобіки, от і добрались ваші миші до резервів НБУ. Нагадую - зробили ви це разом.
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10.06.2020 13:56 Відповісти
Зебуины, я в восхищении!
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10.06.2020 13:56 Відповісти
Цікава політика - то маски, то зерно, тепер золото. А в цей час вистава з посадкою Порошенка. Молодці!
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10.06.2020 13:57 Відповісти
И это только лишь за один год,то ли ещё будет.
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10.06.2020 15:04 Відповісти
правительство: просираем деньги! нарид: ой как здорово жить!
правительство: денег нет! нарид: владу геть!
новое правительство: копим деньги! нарид ой, зубожіння!!!
новое правительство: деньги есть! нарид: надоело зубожіння владу геть!!!
новое правительство: просираем деньги!!!
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10.06.2020 13:58 Відповісти
согласен
свыня до своеї свивячої копілочки, копійочка до копійочки,
свиня бережлива
а народу

курс в 3 раза

коммуналку в 6 раз
пенсионный на 10 ки лет
и тд.
и почему нарид свыню не любит?
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10.06.2020 15:16 Відповісти
Все эти наши горе экономисты хотят быть похожими на пламенных социалистов из позапрошлого века,где то раздобыть бабло и раздать его несчастному быдлу через бюджет - вот их главная и единственная цель в работе,идиоты не желают заботиться о создании рабочих мест,нормального бизнес климата с нормальными налогами,про борьбу с коррупцией и казнокрадами они вообще и думать не желают.
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10.06.2020 14:06 Відповісти
прадать усьо, купіть пінждак с атлівом- і в герцлію
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10.06.2020 14:11 Відповісти
Почему же, можно сжечь олигархов и конфисковать все награбленное! Сразу Украина дышать начнет!
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10.06.2020 14:20 Відповісти
Чому обов'язково палити? Можна ліквідувати монополії та обкласти податками.
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10.06.2020 15:26 Відповісти
морда дебила .у него даже читать нет желания что он там пропи...дел ...
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10.06.2020 14:28 Відповісти
Если коротко - просто напечатать денег, чтобы всем хватило...
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10.06.2020 14:38 Відповісти
Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов - Цензор.НЕТ 7368
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10.06.2020 15:23 Відповісти
Головне питання: що, ви хочете досягти вливанням коштів в економіку? Якщо попіаритися та роздерибанити то, довго думати не потрібно. Якщо влити тим, хто вже і так має багато то, теж думати нема чого. Які там плани розвитку?
Якщо ж, у когось виникне думка розвивати економіку то, починати потрібно не з коштів, а з зміни системи державного управління. Перш за все, позбавити чиновників-бюрократів можливості обдерати дрібний та середній бізнес. По друге, бізнесу потрібне місце, інструменти та матеріали. По третьє, ринки збуту. Доки не будуть вирішені ці питання то, все марні балачки.
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10.06.2020 15:25 Відповісти
шмаркля на початку року у Давосi про перспективи економiки в Українi при його вiслючому керiвництвi. ну Ви, панове,пам'ятаєте...

Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов - Цензор.НЕТ 9479
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10.06.2020 17:18 Відповісти
 
 