Все, що сьогодні пропонується, - зробити емісію на 400 млрд, тобто спалити резерви НБУ, інших ідей немає, - Милованов
Колишній міністр економіки Тимофій Милованов критикує пропозиції політичної робочої групи з розвитку та відновлення економіки.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Подивився чергове засідання чергової політичної робочої групи з чергового розвитку та відновлення економіки. Нових ідей немає. Є ідея взяти 400 млрд та роздати бізнесу та людям, побудувати інфраструктуру. Яким саме людям, якому саме бізнесу, яку саме інфраструктуру? За якими конкретно критеріями? Відповіді немає", - написав Милованов.
Ексміністр нагадав, що гроші і так роздають людям – у вигляді пенсій, субсидій та виплат з безробіття. І якби у держави була можливість підняти ці соцвиплати, їх би давно підняли.
"Насправді, все що пропонується, - це зробити емісію на 400 млрд. Інших ідей немає. Нормальною мовою - це пропозиція спалити резерви НБУ. Ну, давайте. Що це дасть? Нічого. Проблема не в тому, де взяти гроші, а як їх витрати. Так, щоб економіці була найбільша користь. І тут нічого нового не запропоновано", - вважає Милованов.
"Ідей немає. І тому ми бідні", - підсумував він.
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На все три вопроса ответ один - "Черта с два!"
Задаю следующий вопрос:
Сколько раз повышались пенсии и осуществлялись всяческие подарочные выплаты?
Ответ: "Не менее 4-х раз"
Вы считаете, что деньги МВФ идут на что-то, кроме сдерживания социального взрыва? Ну-ну...
правительство: денег нет! нарид: владу геть!
новое правительство: копим деньги! нарид ой, зубожіння!!!
новое правительство: деньги есть! нарид: надоело зубожіння владу геть!!!
новое правительство: просираем деньги!!!
свыня до своеї свивячої копілочки, копійочка до копійочки,
свиня бережлива
а народу
курс в 3 раза
коммуналку в 6 раз
пенсионный на 10 ки лет
и тд.
и почему нарид свыню не любит?
Якщо ж, у когось виникне думка розвивати економіку то, починати потрібно не з коштів, а з зміни системи державного управління. Перш за все, позбавити чиновників-бюрократів можливості обдерати дрібний та середній бізнес. По друге, бізнесу потрібне місце, інструменти та матеріали. По третьє, ринки збуту. Доки не будуть вирішені ці питання то, все марні балачки.