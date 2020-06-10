Порошенко прибув в ОГП: Ми приїхали, щоб сказати їм в очі, що вони порушують Конституцію і перетворюють Україну на авторитарний режим

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами і народними депутатами, щоб зустрітися з Іриною Венедіктовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми тут для того, щоб продемонструвати - ми їх не боїмося. Ми приїхали сюди для того, щоб сказати їм в очі, що вони порушують законодавство, Конституцію, намагаються перетворити Україну на авторитарний режим", - підкреслив Порошенко.

"Щойно ви бачили, що в ДБР абсолютно незаконно людина, яка не представилася, намагалася продемонструвати спробу пред’явити підозру. По якій позиції? По справі, яку Генеральний прокурор Рябошапка назвав "юридичним трешом", яка пов’язана з реалізацією конституційних повноважень Президента про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки", – нагадав Порошенко.

Порошенко наголосив, що є експертизи, які підтверджують, що він діяв у повній відповідності з Конституцією України. "Повноваження Президента визначені Конституцією. Там чітко наголошено, що Президент зобов’язаний призначати керівництво військових формувань, до яких відноситься Служба зовнішньої розвідки", – повідомив Порошенко.

"На сьогоднішній день вони самі себе загнали і спроба пред’явити підозру Президенту, діючому народному депутату Порошенку, зобов’язаний робити виключно Генеральний прокурор", – зазначив лідер партії "Європейська Солідарність"

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"І ми безумовно будемо захищати демократію в Україні. Я ще раз наголошую, що нічого спільного з верховенством права, з демократією, із захистом, із розслідуванням злочинів це не має. Це називається подвійні стандарти, переслідування позиції і закид проти лідера опозиції", – переконаний Порошенко.

"Цим займався на нашій пам’яті Янукович. Я дуже шкодую, Володимире Олександровичу, що ви даєте незаконні вказівки Генеральному прокурору, "на 300% вашій людині" виконувати злочинні накази. Я ще раз наголошую – передзвоніть Януковичу у Росію і спитайте, чим він закінчив. І своєчасно зупиніться. Так буде краще для вас, так буде краще для України", – закликав Зеленського політик.