Порошенко прибув в ОГП: Ми приїхали, щоб сказати їм в очі, що вони порушують Конституцію і перетворюють Україну на авторитарний режим
П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами і народними депутатами, щоб зустрітися з Іриною Венедіктовою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ми тут для того, щоб продемонструвати - ми їх не боїмося. Ми приїхали сюди для того, щоб сказати їм в очі, що вони порушують законодавство, Конституцію, намагаються перетворити Україну на авторитарний режим", - підкреслив Порошенко.
"Щойно ви бачили, що в ДБР абсолютно незаконно людина, яка не представилася, намагалася продемонструвати спробу пред’явити підозру. По якій позиції? По справі, яку Генеральний прокурор Рябошапка назвав "юридичним трешом", яка пов’язана з реалізацією конституційних повноважень Президента про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки", – нагадав Порошенко.
Порошенко наголосив, що є експертизи, які підтверджують, що він діяв у повній відповідності з Конституцією України. "Повноваження Президента визначені Конституцією. Там чітко наголошено, що Президент зобов’язаний призначати керівництво військових формувань, до яких відноситься Служба зовнішньої розвідки", – повідомив Порошенко.
"На сьогоднішній день вони самі себе загнали і спроба пред’явити підозру Президенту, діючому народному депутату Порошенку, зобов’язаний робити виключно Генеральний прокурор", – зазначив лідер партії "Європейська Солідарність"
"І ми безумовно будемо захищати демократію в Україні. Я ще раз наголошую, що нічого спільного з верховенством права, з демократією, із захистом, із розслідуванням злочинів це не має. Це називається подвійні стандарти, переслідування позиції і закид проти лідера опозиції", – переконаний Порошенко.
"Цим займався на нашій пам’яті Янукович. Я дуже шкодую, Володимире Олександровичу, що ви даєте незаконні вказівки Генеральному прокурору, "на 300% вашій людині" виконувати злочинні накази. Я ще раз наголошую – передзвоніть Януковичу у Росію і спитайте, чим він закінчив. І своєчасно зупиніться. Так буде краще для вас, так буде краще для України", – закликав Зеленського політик.
Будь ласка, зачекайте...
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Сам виноват - без тебя он не пришел бы к власти.
А если честно:
выбираю "Армия, Мова, Віра" вместо "Какая разница".
п.с.
Трагично, что приходится делать выбор между хитрожопыми разной концентрации.
Где, черт возьми, украинцы?
Смотри Форбс за годы его президентства.
Зеленый делает вид, что хочет посадить пороха, а порох делает вид - что верит в то, что его хотят посадить.
Это "шоу" они будут крутить нам еще 3 с половиной года...
***** уже 20 лет крутит! А вот разницы, у янелоха с ******, я не заметил! Всегда найдутся кацапы и в Украине, а ***** им поможет...
Не знаю, може, то лагідний подих параної, але відчуття в мене таке, що в країні буде бійка. Велика бійка. І товктимуть писок тим, хто заслужив, бо за границю через "короночку" не дуже повтікають.
На факт таких перемовин вказує баланс інтересів персонажів і логіка їхніх дій - "я зроблю вигляд, що наїхав на тебе, а ти зробиш вигляд, що злякався; інцидент на тому буде вичерпано і всі лишаться при своєму". Гра, направду, не така вже й складна: обом персонажам таке вигадати цілком до снаги.
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Власне, за для того, щоби стверджувати, що таку гру не важко зіграти, треба мати досвід. У вас, пеано, є такий?
Щодо імовірних фактів. Підемо від зворотного. Припустимо, такі факти комусь вдалося роздобути (спосіб не суттєвий в даному разі). Далі цей "хтось" оприлюднює їх. Уявіть: яким буде ефект такого ходу? Ото ж бо й воно. Факту не було оприлюднено, його наслідки є. Чи був факт?
В шахи граєте? Якщо так, думаю, погодитесь: будь-який шахіст (навіть любитель) прораховує ходи - свої і суперника - і їхні наслідки наперед. От і відповідь на Ваше питання про досвід.
Уявімо, що "хтось" вважає, що лептонно-кваркова природа є вигаданою. І на його думку, він навіть роздобув відповідні факти, що спростовують стандартну модель. Але не оприлюднив їх, і вони не стали предметом дискусії. Проте цей "хтось" стверджує, що його уявлення об'єднують електромагнітну, слабку і сильну взаємодії із гравітаційними у теорію всього. Чи будете ви вважати, що його факти відповідають дійсності, тому що загальноприйнята картина має певні прогалини?
Факту не було оприлюднено, проте ви виробите висновок, що він є, бо нічим іншим ви не можете пояснити події, які відбуваються. Я не маю нічого проти вашої приватної думки, але ви маєте бути здатні підтвердити, що вона не є маніпуляцією.
Оприлюднення факту можна чекати років двісті і не дочекатися. Хоча б тому, що років через двісті він буде неактуальним. Однак, коли йдеться про "вже і сьогодні", ми бачимо наслідки дії, в той час, як про саму дію повідомлень не було. Знову ж таки: була та дія, той факт, чи не було? Невідомо. Я кажу: мабуть, була. Ви кажете: мабуть, ні. В даному випадку важливо не те, чи був факт. Важливі його наслідки.
Питання в тому, хто сформував ваші переконання.
Цікаве кіно. Ви звинуватили мене в тому, чого я не писав, і за це засудили до... неважливо до чого. Важливо, що засудили .
Якщо не заперечуєте, поясню свою позицію. "Бої нанайських хлопчиків" у виконанні Влодка і Петрика могли бути спричинені чим завгодно. Якою була причина того убогого шоу - ніхто не знає. Я в іронічній формі описав один із варіантів пояснення, на якому не надто наполягаю. Бо цілком можливі інші варіанти.
Просте питання: Вас уїв мій сарказм? Коли так, даремно. Мій сарказм був спрямований не на Вас, а виключно на двох політиків. Як на мене, не найкращих.
От і все.
Мене не ввів в оману ваш сарказм, але в мене виникло бажання подискутувати із вами і за можливості докопатись до суті вашої "противсіх" позиції. Можливо це б допомогло вам. А можливо й мені. Зважаючи на ваш перфекціонізм, перефразую одну відому на цензорі дописувачку, що політику в Україні не роблять ті, хто не пачкає рук. То для мене дивно, що ви, людина з бійцівським досвідом ставите знак рівняння між поганим і мерзенним.
Щодо моєї гіпотетичної "противсіхської" позиції. Це не так. Я ставлюся з великою повагою до А. Гриценка, Д. Яроша, навіть до В. Парасюка... Ніхто з нас не досконалий - кожен має уразливі місця. Але ці люди мають чітку позицію, за що я їх і поважаю, хоча не завжди з ними згідний.
Щодо різниці між "поганим" і "мерзенним", вона, безумовно, є. Але критерії для визначення того, що "погане", а що "мерзенне", у кожного з нас свої, суб'єктивні. Якось так...
Італійське прислів'я каже, що іноді бувають часи, коли потрібні сміливі і рішучі. Але після них - впливові і зі зв'язками. Проте нічого там нема про брехливих скоморохів, що готові вже за гіпотетичної загрози ставати на коліна.
На перший погляд, Порошенко "балансує" між "нейтральним" і "поганим", більше в бік "нейтрального" (особливо, якщо слухати порохоботів). Але на моє суб'єктивне переконання він ще гірший за мерзенного Шапкокрада. Чому? Від того непорозуміння він відрізняється лише одним - має розум за наявності усіх спільних із Шапкокрадом недоліків. У випадку Порошенка це лише погіршує його оцінку.
Щодо Зеленського... Можливо, сам по собі він і непоганий хлопець. Знову ж таки: можливо... Але даремно він пішов в українську політику. Тут недостатньо бути просто "хорошим хлопцем" (якщо це направду так). Тут, окрім цього, потрібно мати специфічний досвід управління, знання про те, як функціонує державний механізм, бути достатньо цинічним і не боятися в разі необхідності пролити кров. Цих речей йому і бракує.
Але це лише моя особиста думка; на істину в останній інстанції я не претендую (хоча і був би не проти претендувати ).
Про Порошенка не сильно. Він поганий. Але багато з чого, що робилось "погано" інакше тут не працює. І ви самі показали, що прекрасно це розумієте. Та я можу навести кілька дуже красномовних прикладів. За які, до речі, Порошенко може відгрести в суді. Хоча робив те, що треба.
Та скажіть мені таке, ви от теж не дурна людина, чи завжди вправно реалізуєте знахідки свого розуму?
Щодо Зеленського. Кількома словами я описав "найм'якший" варіант пояснення. Але не наполягав на ньому. Бо ближчим до правди є жорсткіше пояснення. Основну ідею Ви вловили точно. І так само точно договорили те, що не договорив я.
Про Порошенка. Всі його дії служать лише одній меті - постійному збагаченню себе любого. Тому не погоджуся з Вами, що він робив потрібні країні речі. Він - жадібний злодій, а злодій має сидіти в тюрмі. Решта - чоколядна демагогія від дона Педро, за якою він силкується сховатися від тюрми.
Щодо реалізації своїх задумів. Я - більшою мірою цинік (якщо Вас коробить від цього терміну, замініть його іншим - жорсткий реаліст), меншою мірою - ледар (нажаль, так і є ). Тому ніколи не ********* на те, чого реалізувати не зможу.
Далі діяв принцип: непокаране зло повторюється. Тому ми отримали те, що отримали.
Далі. Відкат почався ще за Порошенка. Скільки ригів перезулося в повітрі, щоб і далі м'яко спати і ситно жерти? Я сказав би так: та майже всі, окрім найбільш зашкварених. Саме тому зараз Зеленський продовжує ту ж "лінію Порошенка". А відкат у Зю!-виконанні є логічним і набув більших масштабів за рахунок повернення вже неслабо зашкварених ригів. Якщо ця паскудна тенденція збережеться (Боже збав!), то за наступної влади повернуться навіть незабутні Шапкокрад і Мікіла Йановіч.
Перевзування є способом політичного життя. Дивно, що ви бачите в цьому провину Порошенка. Але ж ви можете відрізнити вагу політичного перевзування порівняно з поверненням відвертих ворогів?
Короля грає свита. Якщо свита із перезутих ворогів, то чого вартий такий "король"?
Кожне слово з чотирьох, що ви написали на початку допису було маніпуляцією.
Я не звинувачую вас у брехні, але мені прикро, що ви не дали собі ради це з'ясувати.
В Пороха були інші, більш складні помилки і прорахунки. Але пояснювати їх людям дуже складно. Вигадати дурню значно легше. Бо мало хто буде розбиратись.
Чотири вказані мною художества дона Педро - це не маніпуляція, а його найочевидніші зашквари. Я так думаю.
Прорахунки, на мою думку, це коли людина дійсно хоче зробити щось добре, але, не врахувавши якогось чинника, не здійснила задумане. При всьому своєму бажанні за доном Педро такого я пригадати не можу. А от вигадувати якісь штуки, які б "на ура!" сприймались громадянами - це було. Чого вартий слоган "армія-мова-віра".
Та менше з тим. Що було, то було, чого не було, того і не було. А Справедливий Дядько Час усе розставить по своїх правильних місцях.
Ви вважаєте це цинізмом? Як на мене, це навіть не романтизм, який, зазвичай, протиставляють реалізму. Махрова маніловщина, солодкі мрії про те, що прекрасне майбутнє настане завтра. І його принесе хтось інший. Безкоштовно.
Багато моїх знайомих міркували інакше: дідько з ним, з тим блазнем, хай вже краще буде він, а не той злодій. І певний смисл в тому був. Але з такою позицією я не був згідний ані тоді, ані зараз.
Справа в тому, що така позиція - так звана "вимушена помилка", тобто рефлексування на дійсність. Правильним було б у першому турі робити обдуманий вибір. Наприклад, на користь Гриценка. Тоді у другому турі справді був би реальний вибір.
За кого будете голосувати в другому турі, якщо там опиняться Зеленський і Бойко?
Поїдете сад обрізувать?
...Якщо у другому турі опиняться Зеленський і Бойко... Будемо сподіватися, що такого не буде. Але якщо таке трапиться, і якщо доживу до такого жахіття.... Є немала імовірність, що станеться бійка. Обов'язково візьму в ній участь.
Щодо створення Порошенком фронту проти мацкви. Боюсь, тут як раз Ви помиляєтесь, ідеалізуючи негідника. Цей фронт, на моє переконання, був створений не завдяки йому, а всупереч (приміром, чого варта обмовка по Фройду про те, що волонтери не такі вже й потрібні).
Та хоч як, суспільство не може у всьому, а зокрема у військовій царині замінити професійні військові підрозділи. А вони були певною мірою відновлені після занепаду. І зараз знову деградують. Спитайте Бутусова.
Щодо армії. Там направду "мутна ситуація". "Веселого роздовбайства" серед вояк завжди вистачало - такий уже наш слов'янський менталітет. Крім того, будь-який кадровий військовий збрехати не дасть: всяке військо, що не веде активних бойових дій, починає деградувати.
Постачати ж військо всім необхідним, безперечно, повинна держава. Та державний механізм громіздкий і повільний. Тому "швидка волонтерська допомога" виявилась вкрай необхідною і своєчасною (особливо на початках!) і для регулярних частин, і для добробатів. Думаю, не погрішу проти істини, якщо скажу, що не в останню чергу завдяки волонтерам і добровольцям вдалося зупинити ворога. І саме цього чинника не врахували Облізле Пу і його гауляйтер ведмедчук у 2014-му році. Можливо, іхтамнєти не стоять де-небудь над Збручем саме тому...
Таке маємо.
Зміцнення демократії? Навряд чи.
Тріумф права? Аж ніяк.
Збільшення авторитету держави? Буде навпаки.
Не тому, що Порошенко винний, чи ні. Зеленського це не обходить.
Цей потерпає від падіння рейтингу. Такі страждання відчуває,- їсти не може.
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"Мы пахали",а почти пол ярда заработал ты петя.
Смотри Форбс за годы его президентства.
Украинский журнал Forbes в пятницу опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых людей Украины, в котором состояние президента Украины Петра Порошенко было оценено в $750 млн. В сотне богатейших украинцев Порошенко занимает восьмое место.
1,4-0,75=Сколько же это будет ?
Наверно, нужно считать разницу между началом и концом президентства?
Мы же подводим итоги, сколько он всего украл?
1,4-1,3=0,1 за 5 лет. Посчитай, сколько это в процентах. Выгоднее было бы в банк на депозит на 5 лет положить.
нашёлбудучи президентом в воюющей стране,где экономика не вернулась на позиции 2013 г.
млн$
2013 г 183310
2014 = 131805
2015= 90615
2016= 93270
2017= 112154
2018= 130832
2) Для вывода о "воровал или нет" - берется начальная и конечная цифра. Колебвния по годам к ответу на этот вопрос не относятся. Если считаете иначе, докажите. Или признайте, что так и есть, что ошибались, в этом нет ничего страшного или постыдного.
2.Где я писал о воровстве?
3.Он их не в сейф положил,а потерял,всё их нет,а за четыре года войны заработал,вернул,украл (я не прокурор)0,6.Много погибших,много лишившихся вообще всего,я лично потерял в пенсии почти 50%,а он поднял 0,6.
Вам лично, не кажется это странным?
Окей. Тогда поясни,
а) почему ты подчеркнул 2014 и 2018
б) какая связь с обсуждаемым вопросом?
2.Где я писал о воровстве?
а) Ну, это же тезис рашапропаганды, с которым я и борюсь в умах людей. В данном случае - борюсь с рашаролрагандрй в твоем уме (если она там есть).
б) А к чему тогда ты ведешь, какие твои выводы?
3. потерял - не знаю, верить ли сообщениям, что он много пожертвоал на благотворительность. В первую очередь,на вооружение, а особенно - на ПВО города Киева,за что я, киевлянин, ему очень благодарен. С Путьки бы сталося превратить Киев в Алеппо.
Много погибших,много лишившихся вообще всего - верно. Кто виноват?
я лично потерял в пенсии почти 50%,а он поднял 0,6 - у меня родственникам по-чуть чуть добавляли пенсии за эти годы. Не жируют, конечно, и надо бы больше, но просто как факт.
а он поднял 0,6 - не понял?
б) Когда в стране экономический спад как честно заработать 0,6.
2 а) меня чьи-то тезисы мало волнуют.(я русский украинец )
б) см 1.)б
3 ??? И вы пишите,кто запрещает.Потратил,молодец,не потратил аферист.Вот только я лично не верю,что 0,5 ярда $ он потратил на обороноспособность Я же присматриваюсь к ПАП с 2006.
Добавляют к уже урезанной в 2 раза пенсии пенсии,эт да,не спорю.
Поднял = заработал,украл,нажил.( Одесский жаргон).
Скопирую тебе тоже свой пост о коррупции:
Більше того: в жодній країні, в жодні часи, корупцію не було повністю подолано, хоч би й стріляли за це - а знаходяться все нові корупціонери.
А отже, правильний висновок, на мою думку, такий: треба не "боротися з корупцією", тобто носити воду решетом, а часто і показово на публіку заради піару - а створювати умови, де держчиновники та підприємці буди змушені бути якмога чеснішими. Змушені, за допомогою правильно построєної системи законів, кнута для покарання, і пряника для заохочення.
и второй, о выборе:
В Порошенка багато плюсів і мінусів.
В найбільший плюс йому ставлю - декомунізвцію.
В найбільший мінус - повна відсутність спротиву ворожій пропаганді, провалений інформацйний фронт. Не було централізованого спротива у цьомму напрямі.
Щодо дій Порошенко сумарно - ставлю йому все ж твердий плюс.
Особливо на фоні всіх інших, як ти правильно зауважив.
Наврядчи він буде знову Президентом - антирейтинг не дасть.
Але, можна вибрати людину, схожу на нього в його позитивних діях. Дивлячись на те, які реальні справи робила ця людина, та робить.
От этого человека я не хочу плюсов,потому что считаю,что каждый его плюс,это наш минус.
Если человек миллиардер при самом беднейшем населении европы,то сиди и занимайся бизнесом ибо остальное от лукавого.Да и ярды он заработал мечась по партиям и властным кабинетам.Столько маркеров и все отрицательные.Даже не хочу его обсуждать.
А его худшие качества - так я помню, что идеальных людей не бывает и не будет, мы будем выбирать из того, что есть. И присматриваться и продолжать делать выводы, нужно прямо сейчас. Чтобы к моменту выбора уже иметь накопленный опыт.
Зеркаль, Пастор,... Это первое что сразу пришло на ум.
А еще куча достойных военных, котоных я просто не знаю.
Зеркаль,и чем же она заслужила быть гарантом?
А чем он закончил? Все пецины каналы кричали и кричат уже 6 лет,что Янукович вывез в Россию КАМАЗы налички! Какой страшный конец !
Где то уже было.
ха-ха-ха......пЭцьке НЕ удалось выстроить путинскую вертикаль власти в Украине вовремя СКИНУЛИ!!!!