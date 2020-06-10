Усов не має жодного стосунку до космосу, тому його обіцянки не будуть реалізовані, - експерт

Нова команда Державного космічного агентства України (ДКАУ) на чолі з Володимиром Усовим не розуміється на сфері, якою взялася керувати.

Про це заявив директор Інституту космічних досліджень Національної академії наук і ДКАУ Олег Федоров в етері UMN на Youtube-каналі skrypin.ua.

"Я стримано про це скажу. Те, що робить чи, точніше, каже голова Космічного агентства України - я не розумію зовсім. У Космічне агентство зайшла нова команда, і жодна людина з цієї команди не працювала в цій сфері взагалі, на чолі з керівником", - зазначив експерт.

Олег Федоров розповів, що працював директором Інституту космічних досліджень 15 років, і за цей час працював і спілкувався з людьми, що заклали основи діяльності ДКАУ.

"Я звик до того, що спочатку ми відповідаємо на питання "Що таке український космос? Що ми закладаємо?". Зараз прийшла команда, яка… ви можете сказати, що це "свіжий погляд", але "витіснимо росіян"... Не треба бути великим аналітиком [щоб зрозуміти, що це неможливо. - Ред.]", - сказав експерт.

За словами Федорова, особисто Усов на нього справив позитивне враження, однак він не професіонал.

"Особисто він справляє враження позитивне, як людина. Але він не має жодного досвіду в цій сфері. Тому з’являються такі заяви й такі проєкти документів, які жодним чином не відповідають реальності. Це ніколи не буде зроблено", - наголосив директор Інституту космічних досліджень НАН України.

За його словами, зараз Державне космічне агентство України вироджується. "Так, звичайно, є потреба щось робити, реформувати. Але треба розуміти декілька базових речей, які не розуміють хлопці, що туди прийшли. Україна не є самодостатньою в космічному плані державою. Ми були частиною цілого, і зараз є частиною неіснуючого цілого", - резюмував Олег Федоров.

Нагадаємо, Володимир Усов очолює Державне космічне агентство України з січня 2020-го. Нещодавно в інтерв’ю LB.ua новопризначений голова ДКА заявив, що Україна може почати запуск власних ракет вже через 3-4 роки, а також - вибити російські компанії з американських космічних проєктів. Також раніше стало відомо, що стосовно Володимира Усова та його компанії триває кримінальне розслідування.