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Усов не має жодного стосунку до космосу, тому його обіцянки не будуть реалізовані, - експерт

Усов не має жодного стосунку до космосу, тому його обіцянки не будуть реалізовані, - експерт

Нова команда Державного космічного агентства України (ДКАУ) на чолі з Володимиром Усовим не розуміється на сфері, якою взялася керувати.

Про це заявив директор Інституту космічних досліджень Національної академії наук і ДКАУ Олег Федоров в етері UMN на Youtube-каналі skrypin.ua.

"Я стримано про це скажу. Те, що робить чи, точніше, каже голова Космічного агентства України - я не розумію зовсім. У Космічне агентство зайшла нова команда, і жодна людина з цієї команди не працювала в цій сфері взагалі, на чолі з керівником", - зазначив експерт.

Олег Федоров розповів, що працював директором Інституту космічних досліджень 15 років, і за цей час працював і спілкувався з людьми, що заклали основи діяльності ДКАУ.

"Я звик до того, що спочатку ми відповідаємо на питання "Що таке український космос? Що ми закладаємо?". Зараз прийшла команда, яка… ви можете сказати, що це "свіжий погляд", але "витіснимо росіян"... Не треба бути великим аналітиком [щоб зрозуміти, що це неможливо. - Ред.]", - сказав експерт.

За словами Федорова, особисто Усов на нього справив позитивне враження, однак він не професіонал.

"Особисто він справляє враження позитивне, як людина. Але він не має жодного досвіду в цій сфері. Тому з’являються такі заяви й такі проєкти документів, які жодним чином не відповідають реальності. Це ніколи не буде зроблено", - наголосив директор Інституту космічних досліджень НАН України.

За його словами, зараз Державне космічне агентство України вироджується. "Так, звичайно, є потреба щось робити, реформувати. Але треба розуміти декілька базових речей, які не розуміють хлопці, що туди прийшли. Україна не є самодостатньою в космічному плані державою. Ми були частиною цілого, і зараз є частиною неіснуючого цілого", - резюмував Олег Федоров.

Нагадаємо, Володимир Усов очолює Державне космічне агентство України з січня 2020-го. Нещодавно в інтерв’ю LB.ua новопризначений голова ДКА заявив, що Україна може почати запуск власних ракет вже через 3-4 роки, а також - вибити російські компанії з американських космічних проєктів. Також раніше стало відомо, що стосовно Володимира Усова та його компанії триває кримінальне розслідування.

Автор: 

космос (861) Держкосмос (142) НААН (45) Усов (14)


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Топ коментарі
+12
Так вся политика этой "новой ко-манды" строится на вбросах шапкозакидательских лозунгов, которые предназначены для самой тупой части населения - для вышиватников, орущих: "мы - не кацапы! кацапы - немы!" (при этом - ничем от своих соседей не отличающихся).
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10.06.2020 14:04
+9
Усов - клон Рогозина. Зелень таки и эту отрасль решила окончательно развалить.
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10.06.2020 14:08
+9
Маск, это вообще уникальное явление даже для США, там таких людей 1 на десятки миллионов. Он зашел на этот рынок не имея опыта, но у него был талант и он реализовавал свою мечту и в него вложились инвесторы, которые в него поверили, после других его успешных проектов...
Усов - никто, он просто ********
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10.06.2020 15:08
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Так вся политика этой "новой ко-манды" строится на вбросах шапкозакидательских лозунгов, которые предназначены для самой тупой части населения - для вышиватников, орущих: "мы - не кацапы! кацапы - немы!" (при этом - ничем от своих соседей не отличающихся).
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10.06.2020 14:04 Відповісти
https://censor.net/user/385816. Украинцы и мокшано-удмурты совсем разные етносы а искусственное их перемешивание в силу проживания в одной тюрьме народов не является основанием заявлять, что "мы практически один народ".
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10.06.2020 14:21 Відповісти
Хулио, спасибо за иллюстрацию типичного вышиватника - необразованного, наивного и легко манипулируемого пропагандой.
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10.06.2020 14:24 Відповісти
Пораджу почитати В. Білінського "Країна Моксель або Московія" у 3-х томах. Ніякої пропаганди, лише аналіз...
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10.06.2020 16:25 Відповісти
В свою очередь посоветую читать настоящих Белинских (которые Виссарионы), а не конъюнктурщиков, учившихся на железнодорожных инженеров. И прекратить смешить людей )
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10.06.2020 16:35 Відповісти
Дякую, але я не цікавлюсь літературною критикою...
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10.06.2020 17:03 Відповісти
знову великі зелені "фахівці"))
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10.06.2020 14:06 Відповісти
Усов - клон Рогозина. Зелень таки и эту отрасль решила окончательно развалить.
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10.06.2020 14:08 Відповісти
У новой команды из космического-только глупось и жадность.
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10.06.2020 14:09 Відповісти
Маск то же зашел на тему космоса ни когда не имея к ней отношения ! А все эксперты за 29 лет независимости только деньги крали на этой теме ,в этом уж точно им равных в мире нет !
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10.06.2020 14:10 Відповісти
Маск, это вообще уникальное явление даже для США, там таких людей 1 на десятки миллионов. Он зашел на этот рынок не имея опыта, но у него был талант и он реализовавал свою мечту и в него вложились инвесторы, которые в него поверили, после других его успешных проектов...
Усов - никто, он просто ********
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10.06.2020 15:08 Відповісти
Как можно не профессионала ставить руководить космической отраслью?🤦🤦🙇
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10.06.2020 14:15 Відповісти
,sergey,Не сравнивайте уй с пальцем, кто такой Маск и где Усов🤣
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10.06.2020 14:18 Відповісти
скоро Чебурашка і Крокодил Гєна стануть "косьонавтами"
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10.06.2020 14:50 Відповісти
Зелень засра..а всю Украину, а теперь еще решила и небо всра...ь.
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10.06.2020 15:00 Відповісти
Ещё один граф Колиостро нашёлся!! Хватит с нас и неуча зеленского!!
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10.06.2020 15:07 Відповісти
Сейчас почти на всех постах в Украине непрофессиональные и некомпетентные люди под стать президенту Зеленскому.
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10.06.2020 15:48 Відповісти
космическое агентство Украины...
Ржунимагу!!!
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10.06.2020 16:47 Відповісти
Слова старой гвардии не показатель. Илон Маск тоже ничего не понимал в космосе, над ним откровенно смеялись, и что сейчас? Разбираться в космосе должны технари - проектировщики ракет и так далее, а руководители должны генерировать идеи и добиваться поставленных целей. Это как не каждый хороший спортсмен способен стать хорошим тренером или владельцем клуба, и совсем не обязательно быть хорошим спортсменом, чтобы управлять командой.
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10.06.2020 17:22 Відповісти
Президент хоч розуміє, кого призначає на такі відповідальні посади? Чи він в курсі і для нього то вигідно? Бо це повний треш - призначати повних профанів на такі посади.
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11.06.2020 15:03 Відповісти
Мда... решили угробить окончательно космическую отрасль, судя по всему. Такие "профессионали" это горе для любой структуры.
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11.06.2020 16:33 Відповісти
Это все равно что назначить главврачом больницы того кто до этого работал продавцом в магазине и потом хотеть, что бы всё в этой больнице было здорово. По каким критериям делаются такие назначения совсем непонятно.
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12.06.2020 14:40 Відповісти
 
 