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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати зайнятим у боротьбі з COVID-19 силовикам, - Гончаренко

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати зайнятим у боротьбі з COVID-19 силовикам, - Гончаренко

Кабінет Міністрів України виділив 2,7 млрд грн на доплати працівникам підзвітних відомств, які безпосередньо зайняті у боротьбі з коронавірусом.

Про це в Teleram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Уряд виділив з Фонду боротьби з коронавірусом 2 701 125 300 грн, в тому числі для апарату МВС - 171 081,6 тис. грн, для Нацгвардії - 125 105,5 тис. грн, для Адміністрації Державної прикордонної служби - 103 774,7 тис. грн, для Державної служби з питань надзвичайних ситуацій - 51 302,5 тис. грн, і для Нацполіції - 2 249 861 тис. грн.

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Автор: 

Кабмін (14085) карантин (18172) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Гончаренко Олексій (488) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Що і треба було довести.Вони будують поліцейську державу,а нарід мовчки спостерігає,скоро буде пізно рипатись,"чорний воронок" приїде до кожного хто мовчав.
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10.06.2020 14:07
+5
Шота я не понял, а как силовики борются с вирусом? Они его арестовывают или сразу расстрел на месте?
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10.06.2020 14:09
+5
О как...оказывается это менты с вирусом борются...а не медики...
Первым деньги...втором болт...
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10.06.2020 14:21
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Що і треба було довести.Вони будують поліцейську державу,а нарід мовчки спостерігає,скоро буде пізно рипатись,"чорний воронок" приїде до кожного хто мовчав.
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10.06.2020 14:07 Відповісти
Всі ж поховались, чекають на вірус, врешті він прийде, та не такий, як на малюнках.
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10.06.2020 14:19 Відповісти
Пля, это тот силовик, что на Троицу бабок в храме сосчитал, и наличие масок проверил? И на таких , как он, хероев, выделили 2,7 млрд. гр. доплаты ? А ряха не треснет ?
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10.06.2020 14:37 Відповісти
Це в той час коли медикам зарплатню віддали тільки за березень.
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10.06.2020 14:40 Відповісти
Шота я не понял, а как силовики борются с вирусом? Они его арестовывают или сразу расстрел на месте?
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10.06.2020 14:09 Відповісти
Все, как и требовал Аваков(((
Просто размазали немного((
Все эти службы подчинены МВД (т.е. тов.Авакову)
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10.06.2020 14:10 Відповісти
добавьтє ім дєнєг, міністр Аваков,
Гєращєнко Тоша, раздать ордєна!
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10.06.2020 14:11 Відповісти
Один тупой вопрос???
Как полиция, МЧС и т.п. борются с вирусом??????
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10.06.2020 14:13 Відповісти
Ловят самоизолянтов, охраняют больнички, штрафуют, окапывают села, дежурят на КПП, меряют температуру, патрулируют города...Борцуны еще те. А МЧС - да, вопрос...
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10.06.2020 14:17 Відповісти
а кто то эту борьбу видел??????????????
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10.06.2020 14:18 Відповісти
гонялись несколько десятков за пловцом в Киеве - шо, забыли???
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10.06.2020 15:39 Відповісти
О как...оказывается это менты с вирусом борются...а не медики...
Первым деньги...втором болт...
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10.06.2020 14:21 Відповісти
А огласите должностные обязанности правоохранителей, только весь список,пожалуйста.
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10.06.2020 14:25 Відповісти
да ментов не видно было по всех из злачных местах ,сидели суки в отделах как мыши , так кое где лазили типа мы при делах, приделах суки при кормушки , а медикам 2 месяца сказки пели про 300 % ,и то напели на 2 копейки
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10.06.2020 14:26 Відповісти
это заплатили авакяну за услуги для зелоха
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10.06.2020 14:36 Відповісти
а они борются с вирусом или с народом? И за что им еще народное бабло платить?
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10.06.2020 14:34 Відповісти
я розмовляла з поліцейськими,чи нацгвардійцями--не пам'ятаю.Вони не пускали нас в райраду на сесію.Я питаю---а якщо я піду,стріляти будете.Відповідь мене просто вбила------якщо буде наказ.
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10.06.2020 15:44 Відповісти
 
 