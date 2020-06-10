Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати зайнятим у боротьбі з COVID-19 силовикам, - Гончаренко

Кабінет Міністрів України виділив 2,7 млрд грн на доплати працівникам підзвітних відомств, які безпосередньо зайняті у боротьбі з коронавірусом.

Про це в Teleram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Уряд виділив з Фонду боротьби з коронавірусом 2 701 125 300 грн, в тому числі для апарату МВС - 171 081,6 тис. грн, для Нацгвардії - 125 105,5 тис. грн, для Адміністрації Державної прикордонної служби - 103 774,7 тис. грн, для Державної служби з питань надзвичайних ситуацій - 51 302,5 тис. грн, і для Нацполіції - 2 249 861 тис. грн.

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