Сьогодні передам у ТКГ всю інформацію щодо протестів шахтарів в окупованому Антрациті, - Казанський

Донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу, має намір повідомити інформацію щодо протестів шахтарів в окупованому Антрациті на засіданні гуманітарної підгрупи.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Уже кілька днів поспіль я розповідаю на ютубі про шахтарські протести в Антрациті (під контролем формувань "ЛНР"). Там робітники шахти "Комсомольська" зажадали свою зарплату за кілька місяців. Але бойовики не стали повертати їм гроші, а замість цього ввели блокаду шахтарського селища, відключили мобільний зв'язок і соцмережі. А потім увімкнувся звичний для "народної республіки" каток репресій - найактивніших страйкарів викрало так зване "МДБ"", - написав Казанський, коментуючи звинувачення маріонеток РФ на його адресу в тому, що він не може представляти окуповані райони, оскільки не живе там.

Казанський уточнив, що свою участь у ТКГ, зокрема, буде використовувати для розголосу таких фактів.

"Сьогодні передам всю інформацію щодо Антрациту в гуманітарну групу", - повідомив блогер.

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Нагадаємо, 9 червня відбулися перші переговори в ТКГ за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.



