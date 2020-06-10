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Сьогодні передам у ТКГ всю інформацію щодо протестів шахтарів в окупованому Антрациті, - Казанський

Сьогодні передам у ТКГ всю інформацію щодо протестів шахтарів в окупованому Антрациті, - Казанський

Донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу, має намір повідомити інформацію щодо протестів шахтарів в окупованому Антрациті на засіданні гуманітарної підгрупи.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Уже кілька днів поспіль я розповідаю на ютубі про шахтарські протести в Антрациті (під контролем формувань "ЛНР"). Там робітники шахти "Комсомольська" зажадали свою зарплату за кілька місяців. Але бойовики не стали повертати їм гроші, а замість цього ввели блокаду шахтарського селища, відключили мобільний зв'язок і соцмережі. А потім увімкнувся звичний для "народної республіки" каток репресій - найактивніших страйкарів викрало так зване "МДБ"", - написав Казанський, коментуючи звинувачення маріонеток РФ на його адресу в тому, що він не може представляти окуповані райони, оскільки не живе там.

Казанський уточнив, що свою участь у ТКГ, зокрема, буде використовувати для розголосу таких фактів.

"Сьогодні передам всю інформацію щодо Антрациту в гуманітарну групу", - повідомив блогер.

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Нагадаємо, 9 червня відбулися перші переговори в ТКГ за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.

Сьогодні передам у ТКГ всю інформацію щодо протестів шахтарів в окупованому Антрациті, - Казанський 01
Сьогодні передам у ТКГ всю інформацію щодо протестів шахтарів в окупованому Антрациті, - Казанський 02

Автор: 

шахтарі (537) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+2
Виходить що Україна домовлятиметься з Україною. Громадянська війна.
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10.06.2020 14:50
+1
они хотели русский мир пусть наслаждаются
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10.06.2020 14:16
+1
Легко судить обо всех сразу,они хотели они голосовали и т. д. Но многие оказались не в то время,не в том месте и никто их мнения не спросил и не спрашивает сейчас.
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10.06.2020 14:22
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они хотели русский мир пусть наслаждаются
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10.06.2020 14:16 Відповісти
Ми не контролюємо цю територію. Яке нам діло до їхніх розбірок.
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10.06.2020 14:17 Відповісти
молодец Казанский...
нужно что бы шахтеры в Лугандонии получали зарплату вовремя...
дурдом...
Казанскому наоборот нужно было всех уверять что с шахтерами все ОК, если уже согласился вести переговоры с рашистами...
Легимитизация террористов.... - окно Овертона...
Об этом не принято говорить, но я думаю купили патриота Казанцева...
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10.06.2020 14:21 Відповісти
молодец Казанский .ыкает кацапов носом в их какашки
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10.06.2020 14:26 Відповісти
Виходить що Україна домовлятиметься з Україною. Громадянська війна.
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10.06.2020 14:50 Відповісти
Легко судить обо всех сразу,они хотели они голосовали и т. д. Но многие оказались не в то время,не в том месте и никто их мнения не спросил и не спрашивает сейчас.
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10.06.2020 14:22 Відповісти
Гарне виправдання для зрадників Батьківщини. Що завгодно можна виправдати
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10.06.2020 15:08 Відповісти
В чем зрада друг? Люди работают в шахте ,а не воюют.
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10.06.2020 15:29 Відповісти
Та ви шо? А чи не на ті гроші, які вони заробляють, існує лугандон?
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10.06.2020 16:41 Відповісти
Кормить себя и семью обязанность мужчины.
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11.06.2020 04:46 Відповісти
Ну да, в перервах між чергуванням на блок-посту
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11.06.2020 10:31 Відповісти
Здоровья не хватит работать в шахте и дежурить на блок. посту.
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11.06.2020 12:24 Відповісти
Вам видніше
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11.06.2020 13:47 Відповісти
По правде да, после смены в шахте не то что стоять,на жену сил нет!
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11.06.2020 14:27 Відповісти
Співчуваю. Попийте віагри
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11.06.2020 18:50 Відповісти
Спасибо за совет.
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12.06.2020 04:11 Відповісти
То был повод для разговора,в мои 48 все хорошо, но мне всегда приятно общаться со здравомыслящими людьми особенно из разных областей, Вы откуда если не секрет?
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12.06.2020 20:48 Відповісти
Ну отримають ті шахтарі зарплату. І що? Українцям полегшає? Припинять стріляти? Повернуться в Україну? Що? Що це нам дасть?
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10.06.2020 15:06 Відповісти
 
 