Штрафи за порушення карантину в кафе у Хмельницькому виписано власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову та Ляшку, - поліція

Правоохоронці підготували до передачі в суд адміністративні матеріали, складені за фактом порушення карантинних обмежень в одному з кафе Хмельницького під час робочої поїздки в регіон президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, зокрема – Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина", - повідомляє поліція.

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Нагадаємо порушення правил карантину тягне за собою накладення штрафу на громадян - від 17 000 до 34 000 гривень.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".