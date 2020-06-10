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Новини Коронавірус і карантин
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Штрафи за порушення карантину в кафе у Хмельницькому виписано власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову та Ляшку, - поліція

Штрафи за порушення карантину в кафе у Хмельницькому виписано власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову та Ляшку, - поліція

Правоохоронці підготували до передачі в суд адміністративні матеріали, складені за фактом порушення карантинних обмежень в одному з кафе Хмельницького під час робочої поїздки в регіон президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, зокрема – Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина", - повідомляє поліція.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили". ВIДЕО

Нагадаємо порушення правил карантину тягне за собою накладення штрафу на громадян - від 17 000 до 34 000 гривень.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) карантин (18172) ресторани (334) Хмельницький (408) штраф (1862) Ляшко Віктор (1513) Трофімов (44) Єрмак Андрій (1374) Габінет Дмитро (6) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Неплохо подставили владельца.
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10.06.2020 14:27
+19
Считаю, что Зеленский и Ко должны оплатить штрафы не только за себя но и за владельца кафе. И да. Обязательно выложить квитанции об уплате штрафов в интернете и предъявить журналистам
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10.06.2020 14:29
+17
Лучше б им звиздюлей выписали вместо штрафа, да по-больше!!!
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10.06.2020 14:29
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Неплохо подставили владельца.
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10.06.2020 14:27 Відповісти
Лучше б им звиздюлей выписали вместо штрафа, да по-больше!!!
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10.06.2020 14:29 Відповісти
За Петра такого б не було. Усы би жерли через маски!!
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10.06.2020 14:40 Відповісти
владелец, пустивший на порог вислюка апокалипсиса был обречен..
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10.06.2020 14:34 Відповісти
Если в его заведение вошли зебобы в масках, сняли их и начали нарушать правила карантина, то он был обязал или выгнать их нах с кафе или же вызвать наряд полиции, шоб этих нарушителей во главе с главзебилом повалили на мордой на землю как это делали охеревшие два мусора в Одессе с хазяином кофейни на вынос =)
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10.06.2020 14:39 Відповісти
теперь вислюк компенсирует себе и друзьям - "штраф"... Эдак премией в 100 кратном размере.. за "моральное страдание потерпевших"
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10.06.2020 14:41 Відповісти
Это я к тому, что в данном случае не зебил, ни Ляшко, ни дерьмак не виноваты, а виноват именно владелец генделыка
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10.06.2020 14:43 Відповісти
вислюку и Ко - так делать невпервой:
https://bykvu.com/ua/bukvy/etnodim-pones-ubytki-iz-za-foto-zelenskogo-v-vyshivanke/

ETNODIM зазнав збитків через фото Зеленського у вишиванці
Український бренд ETNODIM заявив про збитки після публікації на сторінці магазину в Facebook фотографії президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської у вишиванках.
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10.06.2020 14:40 Відповісти
Почему подставили? Владелец сам их уговаривал зайти проверить то, как его заведение готово к приему гостей.
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10.06.2020 15:04 Відповісти
И как проверили, готово?
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10.06.2020 15:44 Відповісти
Мне не докладывали, но если вам доложат - отпишитесь.
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10.06.2020 16:12 Відповісти
Шоу должно продолжаться!!! Тем более за все заплатят лохи которые наполняют бюджет...
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10.06.2020 14:27 Відповісти
Так и есть - Это я без сарказма говорю!
Формально, они находились во время выполнения своих рабочих обязанностей, поэтому ответственность несет "организация" которую они представляли (платит все штрафы, компенсирует убытки), их ответственность уже наступает внутри самой организации, т.е. выносится какое то дисциплинарное взыскание или убытки "организации" взыскиваются с работника (очень сомневаюсь, что им это грозит).
"Организацией" в данном случае являются органы государственной власти, которые финансируются из бюджета и штраф в бюджет, тоже будет из бюджета
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10.06.2020 14:54 Відповісти
Клоуны, хватит людей смешить.
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10.06.2020 14:28 Відповісти
Хорошо чт хоть не в колин ресторан, а то пришлось бы без праймериза на мэрский трон посадить.
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10.06.2020 14:29 Відповісти
вав - всі рівні перед Законом - гребане популі....- ну на кого це розраховано - от зЄбіли гребані
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10.06.2020 14:29 Відповісти
Бо ми усі президенти. І це істи на !!!
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10.06.2020 14:31 Відповісти
100 %...
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10.06.2020 14:46 Відповісти
Считаю, что Зеленский и Ко должны оплатить штрафы не только за себя но и за владельца кафе. И да. Обязательно выложить квитанции об уплате штрафов в интернете и предъявить журналистам
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10.06.2020 14:29 Відповісти
ХА ХА ХА
больше ничего сказат не могу
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10.06.2020 14:30 Відповісти
ЗЕБОБИКИ АУУУУУУУУУУУУУУУУ
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/19/7212677/ Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам

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10.06.2020 14:30 Відповісти
А блазню як рецидивісту - 34000 грн?
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10.06.2020 14:30 Відповісти
Та нє...
Мінімальний -17 грв...
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10.06.2020 14:31 Відповісти
Игры в демократию.
Пришли с проверкой, а оштрафовали хозяина.
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10.06.2020 14:31 Відповісти
Президент не ходит с проверкой по кафе - там наоборот - хозяин кафе очень просил зайти посмотреть, как он готов к открытию.
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10.06.2020 15:05 Відповісти
Як щоб кафе не було відкрито, то в нього ніхто-б і не ввійшов! Якщо власника примусили порушити умови карантину, то вже перевищення посадових повноважень, але то вже інша кримінальна справа.
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10.06.2020 14:31 Відповісти
Покажите мне участкового, который приехал в опу, записался на прием и сказал;
- Васцаныч, вы тут нарушили, распишитесь, на днях в суд пойдем!
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10.06.2020 14:31 Відповісти
Ау кто так строит, он просто потерялся в коридорах власти.
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10.06.2020 15:52 Відповісти
ослу штраф лично на всю катушку
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10.06.2020 14:32 Відповісти
Без їжі та ліків. На Львівщині сотні пацієнтів психіатричної лікарні кілька місяців сиділи голодними, бо Львівська область виділила гроші лише на зарплату медперсоналу. Калорійність раціону хворих вдвічі нижча за норму.
Бандерівців і візитівок біля лікарні не помічено.
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10.06.2020 14:33 Відповісти
Цензорів там теж не було. Подробиці https://changeua.com/news/na-lvivshhini-sotni-***********-psihiatrichnoyi-likarni-kilka-misyatsiv-sidili-golodnimi-video/ ТУТ .
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10.06.2020 14:37 Відповісти
Это под давлением общественности произошло. Иначе бы никак.
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10.06.2020 14:34 Відповісти
а по попе ?Штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову и Ляшко, - полиция - Цензор.НЕТ 1526
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10.06.2020 14:36 Відповісти
Власть тваарит "чудеса""!!
Чудесатно, мля..
😃
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10.06.2020 14:40 Відповісти
закон нарушил, обещал уйти, но онож зесцыкло и зелжец. так что будем терпеть дальше его ехидную гримасу и голос
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10.06.2020 14:40 Відповісти
Он хотел заболеть на коронавирус шоб людям было легше, а вы тут такое про него пишите
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10.06.2020 14:42 Відповісти
зебільня тратить мільйони бюджетних гривень на піарчик ішака, а тут такий привід і всього 17 тисяч.
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10.06.2020 14:43 Відповісти
И я думаю, что пока барыга прячется от повесток ГБР, они эти штрафы оплатят.
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10.06.2020 14:43 Відповісти
Безкоштовна реклама кафе.
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10.06.2020 14:45 Відповісти
В пору открывать музей - ресторан восковых фигур.
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10.06.2020 15:48 Відповісти
1. кто выписал?
2. сумма штрафа?
3. из каких шишов заплатят (если заплатят? )))) (опять Ленка ? ))))
4. а нельзя ли штраф заменить...общественными работами? (пусть сортиры чистят или улицу метут)))))
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10.06.2020 14:45 Відповісти
Та всё без разницы. Суд возвратит материалы из-за неправильного указания фамилий правонарушителей.
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10.06.2020 18:19 Відповісти
Вы не романтик ! )))))
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10.06.2020 18:31 Відповісти
Ні, от романтизму крутить ноги.
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10.06.2020 19:35 Відповісти
Так они же в кафе "с проверкой" ходили. Глав. сан.врач сказал Ляшко. Если вспомнить его слова о запрете гулять в парках, принятом для запугивания граждан, то вывод напрашивается такой: "Ни одному слову этого Ляшко верить нельзя". Потому, что скользкий тип, на "черное" скажет: "белое". В общем пи....рас в наихудшем смысле этого слова.
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10.06.2020 14:53 Відповісти
зеленського оштрафували при його голосувані за себе==з цього він почав своє президенство,з порушень Законів і конституції. А за рік президенства мінімум десяток карних справ треба відкрити--за держзраду, за перевищення своїх повноважень, за корупцію.за вплив на правоохоронні органи. за самоусунення від виконання своїх обовязків і т.інш.
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10.06.2020 14:54 Відповісти
расстрелять нахер
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10.06.2020 14:55 Відповісти
Если это так, то это единственное достижение полиции за последний год.
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10.06.2020 14:56 Відповісти
Україна вперше обрала президента, якому можуть виписати штраф і який може виплатити штраф. До Зеленського це сприймалось би як жарт, в крайньому випадку було б застосовано принцип "парєшать".
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10.06.2020 15:01 Відповісти
сейчас расплачусь от умиления.
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10.06.2020 16:36 Відповісти
Выписали, не значит заплатили....
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10.06.2020 15:01 Відповісти
Вот именно. Бумага всё стерпит.
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10.06.2020 18:14 Відповісти
ця новина - намазати на хліб 73% попкам
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10.06.2020 15:02 Відповісти
Самі ж і розпорядились, щоби їх оштрафували. Показухою пахне...
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10.06.2020 15:38 Відповісти
це ж насильство над підлеглими.
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10.06.2020 15:49 Відповісти
Какое там пахнет - миазмы.
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10.06.2020 18:15 Відповісти
если я нарушу закон, я уйду сам (с) п-бол
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10.06.2020 16:02 Відповісти
адмінпротокол - копія - у рамочку на стінку. такий джек пот буває раз в сто років.
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10.06.2020 18:56 Відповісти
Эти штрафы только "выписали" т.к. много крика в сетях, а потом зеленый суд эти штрафы не признает))) но к тому времени рыбки-гупии об этом эпизоде забудут!
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10.06.2020 22:03 Відповісти
На фото видно 10 человек плюс как минимум 1 фотографировал и штраф на кафе еще должны выписать. Итого 12 штрафов минимум где можно увидеть?
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19.06.2020 17:17 Відповісти
 
 