Danone припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова, який стріляв по українцях, - посол Шамшур

Компанія "Danone" припиняє рекламну кампанію за участю російського актора Михайла Пореченкова, який в 2014 році обстрілював українських військових із великокаліберного кулемета в донецькому аеропорту.

Про це в Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російське представництво французької компанії Danone залучало актора Пореченкова, який в 2014 році обстрілював українських військових з великокаліберного кулемета в донецькому аеропорту, в рекламі йогурту. Пореченков переслідується Україною за терористичну діяльність.

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