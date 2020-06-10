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Danone припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова, який стріляв по українцях, - посол Шамшур

Danone припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова, який стріляв по українцях, - посол Шамшур

Компанія "Danone" припиняє рекламну кампанію за участю російського актора Михайла Пореченкова, який в 2014 році обстрілював українських військових із великокаліберного кулемета в донецькому аеропорту.

Про це в Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російське представництво французької компанії Danone залучало актора Пореченкова, який в 2014 році обстрілював українських військових з великокаліберного кулемета в донецькому аеропорту, в рекламі йогурту. Пореченков переслідується Україною за терористичну діяльність.

Також читайте: Посольство України у Франції обурене рекламою Danone з Пореченковим, який стріляв по українцях: Комерційна доцільність - не привід забувати про моральність

Danone припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова, який стріляв по українцях, - посол Шамшур 01

Автор: 

реклама (405) Франція (3060) Шамшур (16) Пореченков (35)


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Топ коментарі
+72
Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова, стрелявшего по украинцам, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 6237
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10.06.2020 14:32
+67
Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова, стрелявшего по украинцам, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 1614
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10.06.2020 14:32
+52
рекламу убрали, а осадочек остался


думаю ДАНОН вспоминаю УБИЙЦА-ПАРЕЧЕНКОВ
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10.06.2020 14:39
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он ассоциируется с перепившим растишку
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10.06.2020 20:49 Відповісти
Да, так обосраться смог только данон
Реклама молочки убийцей….. Скрепно!!!
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11.06.2020 10:07 Відповісти
Так обосраться может любая компания интернациональная компания имеющая региональных представителей. Главное правильно среагировать и сменить руководство принявшее подобные решения.
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11.06.2020 11:12 Відповісти
Этому Шамшуру нужно жопу почаще из кресла поднимать и работать там, где нужно - НА УПРЕЖДЕНИЕ. А то, вишь, доигрался до скандала, а теперь хвастается, что ситуацию "разрулил".
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11.06.2020 11:44 Відповісти
11.06.2020 : Izvinenia ot Danone, mne kak otvet prislali:
Vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der ich Ihnen nach Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen des Danone *********** in Paris folgendes mitteilen kann:

Seit der Firmengründung 1919 ist Danone stets bemüht, in allen Ländern, in denen wir tätig sind, im besten Interesse und nach den Präferenzen unserer Konsumentinnen und Konsumenten zu handeln. Wir bedauern daher zutiefst und aufrichtig, dass eine unserer russischen Werbeanzeigen, die bis zu dieser Woche ausgestrahlt wurde, von einigen ukrainischen Konsumenten als unangemessen empfunden worden ist. Wir sind ständig bestrebt, unsere Aktivitäten darauf auszurichten, unsere Konsumenten mit den besten, gesündesten und hochwertigsten Lebensmitteln zu versorgen.

Corporate Affairs Manager
General Secretary | Danone Schweiz
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11.06.2020 17:02 Відповісти
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