Україна і Словаччина в липні підпишуть угоду для відновлення роботи аеропорту в Ужгороді

Кабінет Міністрів 10 червня схвалив проєкт угоди зі Словаччиною для відновлення повноцінної роботи аеропорту в Ужгороді.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

Як заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, підписання цієї угоди дозволить аеропорту повноцінно приймати і відправляти рейси.

"Ми пройшли всі необхідні внутрішньодержавні процедури. Наступний крок - підписання самої угоди. Плануємо це зробити вже в липні", - зазначив міністр.

Кабмін доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклій підписати відповідну угоду зі словацькою стороною.

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