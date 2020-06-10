Україна і Словаччина в липні підпишуть угоду для відновлення роботи аеропорту в Ужгороді
Кабінет Міністрів 10 червня схвалив проєкт угоди зі Словаччиною для відновлення повноцінної роботи аеропорту в Ужгороді.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.
Як заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, підписання цієї угоди дозволить аеропорту повноцінно приймати і відправляти рейси.
"Ми пройшли всі необхідні внутрішньодержавні процедури. Наступний крок - підписання самої угоди. Плануємо це зробити вже в липні", - зазначив міністр.
Кабмін доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклій підписати відповідну угоду зі словацькою стороною.
Топ коментарі
+5 SergTranscarpathian
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показати весь коментар10.06.2020 16:06
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Зелені дебіли, одним словом.
Жти идиоты мешают Омеляна с грязью , а сами просто необразованные дикари и клоуны 😀😀😀
ХОРОШИЙ ХОЗЯИН ЗАПУСТИЛ БЫ В РАБОТУ АЭРОПОРТ МУКАЧЕВО , поставил бы новый комплекс .
При работе с оздоровительными курортами Закарпатья, западные туристы обычно интересуются АЭРОПОРТОМ В ЗАКАРПАТЬЕ, а не через горы во Львове
Так что у мукачевского аэропорта хорошие перспективы
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/503731
https://cfts.org.ua/news/2019/01/31/omelyan_anonsiroval_zapusk_poezda_v_berlin_i_koshitse_v_2019_godu_51466
https://mtu.gov.ua/news/29682.html
і т.п.
Лучше Визэйр с ценой в 10-20 евро , КАК ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ
Главное чтобы украинцы могли дёшево и часто летать по своим делам
Украина- жто Европа