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Україна і Словаччина в липні підпишуть угоду для відновлення роботи аеропорту в Ужгороді

Україна і Словаччина в липні підпишуть угоду для відновлення роботи аеропорту в Ужгороді

Кабінет Міністрів 10 червня схвалив проєкт угоди зі Словаччиною для відновлення повноцінної роботи аеропорту в Ужгороді.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

Як заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, підписання цієї угоди дозволить аеропорту повноцінно приймати і відправляти рейси.

"Ми пройшли всі необхідні внутрішньодержавні процедури. Наступний крок - підписання самої угоди. Плануємо це зробити вже в липні", - зазначив міністр.

Кабмін доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклій підписати відповідну угоду зі словацькою стороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні змінено правила в'їзду на територію Словаччини, - МВС

Автор: 

аеропорт (1850) Словаччина (1102) Ужгород (339) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+5
Ви дебіли! там взлітна смуга довкола забудована, навіть є кримінальне провадженя по даному факту. Омельян лобіював перенесення аеропорту до Мукачева. Це логістично обгрунтовано і взлітна смуга там краща, залишилась від військового аеродрому...
Зелені дебіли, одним словом.
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10.06.2020 14:36
+4
Главное чтобы не МАУ С ЦЕНОЙ билета В 200 евро
Лучше Визэйр с ценой в 10-20 евро , КАК ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ
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10.06.2020 14:37
+2
Думаю рік, два. Побудова аеропорту це комплексне рішення. Міжнародні потяги на Європу (на вузьку колію) із Мукачева встигли запустити, основний перевал (траса автомобільна) йде через Мукачево, рішення про закриття Ужгородського аеропорту було прийнято, тому думаю що за два роки могли би почати.
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10.06.2020 16:06
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Ви дебіли! там взлітна смуга довкола забудована, навіть є кримінальне провадженя по даному факту. Омельян лобіював перенесення аеропорту до Мукачева. Це логістично обгрунтовано і взлітна смуга там краща, залишилась від військового аеродрому...
Зелені дебіли, одним словом.
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10.06.2020 14:36 Відповісти
100 баллов.

Жти идиоты мешают Омеляна с грязью , а сами просто необразованные дикари и клоуны 😀😀😀
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10.06.2020 14:38 Відповісти
Зате у них Трускавецькі дипломи.
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10.06.2020 14:38 Відповісти
😀😀😀
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10.06.2020 14:39 Відповісти
А твому Омеляну скільки ще десятків років потрібно було, щоб долобіювати переніс?
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10.06.2020 15:40 Відповісти
Думаю рік, два. Побудова аеропорту це комплексне рішення. Міжнародні потяги на Європу (на вузьку колію) із Мукачева встигли запустити, основний перевал (траса автомобільна) йде через Мукачево, рішення про закриття Ужгородського аеропорту було прийнято, тому думаю що за два роки могли би почати.
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10.06.2020 16:06 Відповісти
При посадке в Ужгороде , самолеты разворачиваются над Словакией.

ХОРОШИЙ ХОЗЯИН ЗАПУСТИЛ БЫ В РАБОТУ АЭРОПОРТ МУКАЧЕВО , поставил бы новый комплекс .
При работе с оздоровительными курортами Закарпатья, западные туристы обычно интересуются АЭРОПОРТОМ В ЗАКАРПАТЬЕ, а не через горы во Львове
Так что у мукачевского аэропорта хорошие перспективы
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10.06.2020 16:23 Відповісти
мукачевє сране село з мешканцями недоумками і бандитами і максімум що там буде і було це військовий аеродром...))))
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10.06.2020 16:59 Відповісти
А хіба Омелян міністром був не більше 3х років?
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10.06.2020 16:33 Відповісти
Був.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/503731

https://cfts.org.ua/news/2019/01/31/omelyan_anonsiroval_zapusk_poezda_v_berlin_i_koshitse_v_2019_godu_51466

https://mtu.gov.ua/news/29682.html

і т.п.
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10.06.2020 16:39 Відповісти
Ну то? Він же сам рік тому і відкрив аєропорт в Ужгороді як тимчасову міру - чи після звільнення омеляна мали одразу побудувати аєропорт у Мукачевому?
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11.06.2020 10:09 Відповісти
Тепер ця тимчасова міра стане постійною.
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11.06.2020 17:13 Відповісти
Що возить твоя вузька колія з мукачевого? три вагона ціган на мадяри? тупе балогівське чмо...)))
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10.06.2020 17:04 Відповісти
? шавка, ти на кого гавкаєш?
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10.06.2020 17:32 Відповісти
шавки на підпитку тебе зробили, дебіле))) десть під капурою у росвидові))))
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10.06.2020 18:48 Відповісти
Писок небрясь притули.
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10.06.2020 21:50 Відповісти
лише після тебе, лумпаку...
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11.06.2020 18:33 Відповісти
Взлітна смуга краща чим? тим що ви ******** усу плити?))) мукачевє дебільне місто разом з мешканцями контрабандистами і бандитами...)))
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10.06.2020 16:52 Відповісти
Главное чтобы не МАУ С ЦЕНОЙ билета В 200 евро
Лучше Визэйр с ценой в 10-20 евро , КАК ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ
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10.06.2020 14:37 Відповісти
за венгерский Визэйр Берегивским районом расчитаются с венгерскими всериятами...
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10.06.2020 16:10 Відповісти
А какая Вам разница ЧЕЙ ВИЗЭЙР?

Главное чтобы украинцы могли дёшево и часто летать по своим делам
Украина- жто Европа
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10.06.2020 16:20 Відповісти
Венгерский Wizzair до 1 ибня с.г. полностью （!） возвратил деньги за невыполненные рейсы （четыре маршрута туда-обратно） из-за карантина, причем, без всякого напоминания, автоматически. Негодяи из МАУ обещают вернуть только аэропортовые сборы, ссылаясь, что "тариф проданного вам билета не предполагает возврата денег". Наследие Коломойского - жить в стране, не считаясь с ее законами. Про совесть, уважение клиентов говорить не приходится. А Wizzair это выбор всей нашей семьи, всегда радуемся, когда они открывают новые маршруты, в т.ч. и в Украину, хотя по Европе стараемся летать тоже только Wizzair.
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10.06.2020 16:46 Відповісти
"какая разница" ??? но вот для венгерскому всериято, несколько лет подряд есть разница ,именно он блокирует работу комисси Украины и НАТО
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10.06.2020 18:11 Відповісти
ти оргазм кацап від своїх вологих фантазій не дістав?
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10.06.2020 16:40 Відповісти
хіба те,що угорський міністр закордонних справ Szijjártó Péter; блокує роботу комісії Україна-НАТО є волога фантазія ?,а чи реальність на протязі пару років?...отож то,що рашисти послуговуються своїми давніми угорськими вассалами ,так як їм вигідно лиш би нашкодити Україні...
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10.06.2020 19:26 Відповісти
На момент написання посту я ще не читав новину про новий "берегівський район",а тому не зміг оцінити його глибину! Мадяраси звісно ганд.ни рідкісні.
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10.06.2020 21:43 Відповісти
Але я думаю, що ініціатива створення такого району йде від агента ФСБ Єрмака, і потрібен він більше Кремлю
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10.06.2020 21:44 Відповісти
Хто буде літати з мукачевого ? мешканці іршави? чи малої копані? дебіли мукачівські))))
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10.06.2020 16:54 Відповісти
містечко у якому проживає декілька тисяч бандитів і контрабандистів вимагає від держави мільярд на аєропорт який нікому не потрібен, окрім мешканців цього села...))))
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10.06.2020 17:07 Відповісти
У нашей власти без мозгов знания на уровне, что Мукачево это "где-то под Житомиром", и никто им не скажет, что население Закарпатской области в лучшие времена было около 300 тыс.человек, сейчас не выше 170-180 тысяч. Рассчитываиь, что в Мукачево полетят миллионы туристов, вообще глупость, там нет ни отелей, ни инфраструктуры. И, похоже, никогда не будет.
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10.06.2020 19:10 Відповісти
 
 