Глава партії "Голос" Рудик готова взяти на поруки підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячу лікарку Кузьменко

Народна депутатка і глава партії "Голос" Кіра Рудик готова взяти на поруки Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це нардепка заявила на засіданні апеляційного суду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я тут для того, щоб взяти на поруки Юлію Кузьменко. Ще в кінці минулого року, коли було оголошено про цю справу, ми говорили, що потрібні залізобетонні докази для того, щоб тримати людей у СІЗО. Зараз пройшло вже сім місяців, таких доказів досі немає, а люди продовжують сидіти за ґратами", - сказав Рудик.

За словами керівниці партії "Голос", персональна відповідальність Авакова за цю справу може привести до непередбачених наслідків.

Читайте: Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко: "Вона просить суд про одне - відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі"

"Саме тому я вважаю, що зараз правильно буде зробити так, щоб люди, які перебувають під слідством, могли перебувати не у СІЗО, а у себе вдома. І саме тому я сьогодні буду брати лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко на поруки", - додала Рудик.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.