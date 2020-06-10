Глава партії "Голос" Рудик готова взяти на поруки підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячу лікарку Кузьменко
Народна депутатка і глава партії "Голос" Кіра Рудик готова взяти на поруки Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це нардепка заявила на засіданні апеляційного суду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні я тут для того, щоб взяти на поруки Юлію Кузьменко. Ще в кінці минулого року, коли було оголошено про цю справу, ми говорили, що потрібні залізобетонні докази для того, щоб тримати людей у СІЗО. Зараз пройшло вже сім місяців, таких доказів досі немає, а люди продовжують сидіти за ґратами", - сказав Рудик.
За словами керівниці партії "Голос", персональна відповідальність Авакова за цю справу може привести до непередбачених наслідків.
"Саме тому я вважаю, що зараз правильно буде зробити так, щоб люди, які перебувають під слідством, могли перебувати не у СІЗО, а у себе вдома. І саме тому я сьогодні буду брати лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко на поруки", - додала Рудик.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
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тварям надо куражится и унижать, чтоб моральный прессинг помог выбить признания, которые должны вписаться в шоу-презентацию от преЗЕдента и снять с аваки-собаки подозрения в незаконых преследованиях невиновных людей
А так - волонтерка, патріотка - свідомо чужа для зграї навозних мух зє-зє..
Суд скасував запобіжний захід Богатирьовій
04.06.2020 21:32
Сьогодні, 4 червня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу слідчого судді Печерського районного https://www.ukrinform.ua/tag-sud суду міста Києва та відмовила у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу"