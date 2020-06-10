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Новини Убивство Шеремета
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Глава партії "Голос" Рудик готова взяти на поруки підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячу лікарку Кузьменко

Глава партії

Народна депутатка і глава партії "Голос" Кіра Рудик готова взяти на поруки Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це нардепка заявила на засіданні апеляційного суду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я тут для того, щоб взяти на поруки Юлію Кузьменко. Ще в кінці минулого року, коли було оголошено про цю справу, ми говорили, що потрібні залізобетонні докази для того, щоб тримати людей у СІЗО. Зараз пройшло вже сім місяців, таких доказів досі немає, а люди продовжують сидіти за ґратами", - сказав Рудик.

За словами керівниці партії "Голос", персональна відповідальність Авакова за цю справу може привести до непередбачених наслідків.

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"Саме тому я вважаю, що зараз правильно буде зробити так, щоб люди, які перебувають під слідством, могли перебувати не у СІЗО, а у себе вдома. І саме тому я сьогодні буду брати лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко на поруки", - додала Рудик.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Автор: 

поруки (22) Кузьменко Юлія (165) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+10
Це взагалі не справа, а зелений фарс!
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10.06.2020 14:42
+6
на фоні домашнього арешту для вбивць Олешка...
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10.06.2020 14:59
+6
боюсь, что ничего не получиться...
тварям надо куражится и унижать, чтоб моральный прессинг помог выбить признания, которые должны вписаться в шоу-презентацию от преЗЕдента и снять с аваки-собаки подозрения в незаконых преследованиях невиновных людей
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10.06.2020 15:00
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Це взагалі не справа, а зелений фарс!
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10.06.2020 14:42 Відповісти
все что делает вазелиновая власть это фарс!
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10.06.2020 14:54 Відповісти
не все. грабят страну реально и преследуют проукраинские силы конкретно
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10.06.2020 15:00 Відповісти
но при этом называют это другими именами
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10.06.2020 15:02 Відповісти
Глава партії "Голос" Рудик готова взяти на поруки підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячу лікарку Кузьменко - Цензор.НЕТ 690
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10.06.2020 15:22 Відповісти
А вот Кожару или Портнова ей бы "на поруки" отдали враз...
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10.06.2020 17:15 Відповісти
Давно надо было. Столько над женщиной-врачом издеваться((
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10.06.2020 14:53 Відповісти
зеленая кацапская шваль
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10.06.2020 14:55 Відповісти
єрмак-зєлєнський-мотя розумков+... це"кацапи? " ой як гламурно
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10.06.2020 15:14 Відповісти
подху. .вники. так лучше?
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10.06.2020 15:23 Відповісти
Преследование активистов вылезут боком "зеленой" швали. Сегодня уже видели как ген. прокурорша Венедиктова от "бандита" Порошенка из своего будуара убегала .
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10.06.2020 14:58 Відповісти
на фоні домашнього арешту для вбивць Олешка...
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10.06.2020 14:59 Відповісти
Кожара тоже дома, хотя сознался в убийстве...
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10.06.2020 15:21 Відповісти
Значить ниточки до замовника у вбивстві Шеремета тягнуться доволі високо, можливо навість за межі України.
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10.06.2020 14:59 Відповісти
Тіки яке відношення це має до цієї жінки-лікаря ??
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10.06.2020 15:03 Відповісти
такі ж ДА.. професія не є пом'якшувальною обставиною для вироку
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10.06.2020 15:17 Відповісти
боюсь, что ничего не получиться...
тварям надо куражится и унижать, чтоб моральный прессинг помог выбить признания, которые должны вписаться в шоу-презентацию от преЗЕдента и снять с аваки-собаки подозрения в незаконых преследованиях невиновных людей
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10.06.2020 15:00 Відповісти
На поруки беруть осіб з явно визнаними елементами злочину. Таке враження, що у цій країні вже усі *** .......ті.
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10.06.2020 15:01 Відповісти
якби вона була з ригів або зажоппо-зажидяєвців, тоді б портновський суд зразу обрав для неї більш гуманну міру запобіжного заходу.
А так - волонтерка, патріотка - свідомо чужа для зграї навозних мух зє-зє..
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10.06.2020 15:05 Відповісти
То лі дело сваї ребята....
Суд скасував запобіжний захід Богатирьовій
04.06.2020 21:32
Сьогодні, 4 червня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу слідчого судді Печерського районного https://www.ukrinform.ua/tag-sud суду міста Києва та відмовила у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу"
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10.06.2020 15:11 Відповісти
не варто цього робити... бо лише "підставить" партію
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10.06.2020 15:12 Відповісти
https://sprotyv.info/news/poteri-okkupantov-tri-boevika-dnr-sgoreli-v-tanke-vo-vremya-manevrov Потери оккупантов: три боевика «ДНР» сгорели в танке во время маневров
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10.06.2020 15:46 Відповісти
 
 