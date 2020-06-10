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Новини Убивство Шеремета
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Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко: "Вона просить суд про одне - відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі"

Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко:

Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко на продовження терміну утримання її під вартою.

"Юлія Кузьменко просить суд про одне: відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі... "Про цю справу потім будуть говорити, як "нехорошо получилось..." Але моєму сину це не поверне час проведений без матері..." , - цитує Кузьменко екснардеп Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

"Мало поручителів. Так не можна...Чому лише депутати "Європейської Солідарності"? Де "Голос"? Де поодинокі патріоти зі "Слуги народу"? Перепрошую за обурення, бо прийшла, голова "Голосу" нардеп пані Рудик. Дуже дякую. Дякую "Голосу" це дуже важливо, ця справа поваги українського громадянського суспільства до себе. Бо Кузьменко медик- волонтер, по суті, моральний авторитет", - додала Чорновол.

Народна депутатка і глава партії "Голос" Кіра Рудик готова взяти на поруки Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, заявила нардепка на засіданні апеляційного суду в середу.

Дивіться: МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко: Вона просить суд про одне - відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі 01
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко: Вона просить суд про одне - відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі 02

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Автор: 

арешт (2523) суд (11674) Чорновол Тетяна (254) Кузьменко Юлія (165) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+18
Хавай.Те...
На свободе Бойко, Медведчук, Порнов, на которых куча дел уголовных, а врачи и волонтеры за решеткой, хотя их вина не доказана.
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10.06.2020 14:58
+18
Зато Кожара со 100% доказательствами убийства сидит у себя дома и смеется.
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10.06.2020 15:07
+16
Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: "Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме" - Цензор.НЕТ 6515
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10.06.2020 14:53
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Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: "Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме" - Цензор.НЕТ 6515
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10.06.2020 14:53 Відповісти
вот твари зебильные.. знают же что невиновна, но держат..
И эта судья, и заказчики - начиная с вислюка оманського - до ростова не добегут.
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10.06.2020 14:55 Відповісти
Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: "Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме" - Цензор.НЕТ 9045
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10.06.2020 14:58 Відповісти
"Настоящий президент" входит в тройку самых богатых миллиардеров в стране, где людям жрать нечего
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10.06.2020 15:46 Відповісти
А кто тогда может быть президентом? Бомж обоссанный?
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10.06.2020 15:58 Відповісти
Іди працюй чмо зелене, жрати йому не має чого...
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10.06.2020 16:09 Відповісти
а нарид на карантине
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10.06.2020 14:56 Відповісти
Хавай.Те...
На свободе Бойко, Медведчук, Порнов, на которых куча дел уголовных, а врачи и волонтеры за решеткой, хотя их вина не доказана.
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10.06.2020 14:58 Відповісти
Похавают. Вы сделали их единственной альтернативой - черта, который позволил Медведчуку скупить самые важные телеканалы в стране. Так что хавайте дружно.
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10.06.2020 15:48 Відповісти
самі важливі це які?
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10.06.2020 16:02 Відповісти
Продажу каналов Медведчуку позволил провести Порошенко. Еще Маркс писал что "за очень дорого" капиталист продаст веревку на которой его и повесят. Он продал медиа-пространство врагам. Сознательно. Умышленно и "за дорого". Петя, как пес голимый, никогда не пропускал возможность куснуть из каждой миски мимо которой пробегал...
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10.06.2020 16:31 Відповісти
Цілеспрямовані репресії саме проти патріотів...

Ось інший, але повністю аналогічний випадок...
Упередженість у справах проти патріотів стали системною метою проординських правоЛОМЦІВ...
"грища з вогнем" антиукраїнської банди керівних ЛІВОохоронців України...
Зрозуміло, шо цілеспрямованість таких дій визначена самим ЗЕ - через підбір та розстановку кадрів САМЕ з антиукраїнським менталітетом і проординськими симпатіями!
-Колишній старший групи прокурорів у справі Сергія Стерненка місяць тому відмовився підписувати йому підозру, яку отримав від слідчого СБУ. Прокурор Андрій Радіонов назвав її такою, що не ґрунтується на доказах. Невдовзі після того він покинув справу. Саме тому, ФСБ(у) коли тоді не вдалося Стерненку вручити підозру Стерненку, а зробило фінт - щоб погасити наростаючий резонанс в суспільстві розпочало справу про нападників на Стерненка (театральний жест - запрограмований на наступне закриття цієї справи.... поживемо -переконаємося)
-Андрій Радіонов згадав у цьому документі також і очільницю Офісу Генпрокурора. У цій справі Ірину Венедіктову він теж вважає упередженою, а її дії - такими, що загрожують незалежності прокурорів. Радіонов, зокрема, відзначив її публічні обіцянки оголосити Стерненку підозру в будь-якому разі. Попри те, що за законом втручатися в розслідування вона не може.
-«У зв'язку з викладеним, повертаю повідомлення про підозру Стерненку С. В. та клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу як такі, не ґрунтуються на доказах, зібраних у провадженні, а також мають очевидно упереджений характер, необ'єктивні і не відповідають вимогам КПУ України», - написав Радіонов у своєму запереченні.
-Була в цьому процесі й політична зацікавленість. Зараз справу Стерненка вивчає тимчасова слідча комісія при Верховній Раді. Як стало нам відомо з власних джерел, колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка на її закритому засіданні розповів, що до цієї справи проявляв інтерес Арсен Аваков.
-Поки-що проміжний підсумок: - СБУ вже покарала Радіонова відсторонивши його від справи і перевівши в інший підрозділ
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10.06.2020 16:10 Відповісти
ПРОКУРОР У СПРАВІ СТЕРНЕНКА ВІДМОВИВСЯ ПІДПИСУВАТИ ЙОМУ ПІДОЗРУ Й ПОКИНУВ ПРОЦЕС... slidstvo.info/news/starshyj-prokuror-u-spravi-sternenka-vidmovlyavsya-***********-jomu-pidozru/
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10.06.2020 16:11 Відповісти
зебілу буде за рік Кузьменко три своїх
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10.06.2020 15:00 Відповісти
Наш подросток, избранный президентом, не понимает, что когда придут за ним ( а он с каждым днем набирает объем нарушений УПК), за него не вступятся разве, что кварталовцы, да и то не все.
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10.06.2020 15:02 Відповісти
100% "Лысый из Квартала" и тот отморозится.
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10.06.2020 15:04 Відповісти
А ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ КОГО ОХРАНЯЮТ !!!???
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10.06.2020 15:03 Відповісти
режим- систему...
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10.06.2020 15:06 Відповісти
Сколько над этими людьми можно издеваться?
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10.06.2020 15:03 Відповісти
стільки скіль дозволить Громада...
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10.06.2020 15:06 Відповісти
А над какими можно?
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10.06.2020 15:49 Відповісти
над зеленою худобою.
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10.06.2020 16:09 Відповісти
Оті "брав" і Воїни ( на фото) - не хотять на Фронт - захистити Неньку Україну - чи не для того вони такі "браві"
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10.06.2020 15:05 Відповісти
Вони-вірні пси системи
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10.06.2020 15:07 Відповісти
У СИСТЕМЫ НИПЕЛЬ СИФОНИТ !)
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10.06.2020 15:12 Відповісти
Зато Кожара со 100% доказательствами убийства сидит у себя дома и смеется.
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10.06.2020 15:07 Відповісти
А подозреваемые по делу Сармата-на "домашнем".
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10.06.2020 15:26 Відповісти
Следы пороха нашли на руках его жены. Поменяет на молодую. Вот ему и весело.
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10.06.2020 16:33 Відповісти
За убийство надо хотя бы 365 дней давать.
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10.06.2020 15:16 Відповісти
Михочем розвивати демократичні засади в державі Україна. А це значить що Закон перш за все е головним. Тому Кузьменко злочинець затримана підозра винесена затримання проведене то як тоді все це змінювати (тільки рак лазить назад) Будем ждати вирішення цього питання в суді. і неважно що злочинець був в АТО чи іще де захищав інтереси країни.( за це він повагу отримував льготами користуеться) Закон він маеться бути Законом і рівні всі перед ним тоді це справедливість .l А тепер начинають то дітки то іще якась причина. А смерть людини це злочин - злочин а значить і відповідати за це потрібно. Тому тут розсусолювання не повинні брати верх над Законом. Раз уже було вирішено тримати під вартою то хай там і сидить до судового рослідування а потім буде ясно хто прав а хто винуватий. Демократія в державі це дотримання законодавства і справедливість примінення цього Закону до всих повинна бути одінаковою. тоді люди і будуть понімать що держава у нас маеться а це значить що демократія здійснюеться і ми становимось Европейською демократичною державою якщо ми туди ідем. Всі інші розсусолюваття тут непотрібні. З повагою пенсіонер.
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10.06.2020 15:33 Відповісти
"Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку." ©

На волю тепер відпускають лише гвалтівників, вбивць та зрадників держави. Або навіть обирають їх у нардепи від партії Слуга *****.
А хто така Юлія Кузьменко? Якийсь там волонтер та дитячий лікар?
(Сарказм.)
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10.06.2020 15:58 Відповісти
вона волонтьорила не на ту країну. Нині у пошані кацапські наймити, друзяки Зеленського.
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10.06.2020 16:10 Відповісти
Це йде саме натуральне знущання над волонтерами і добровольцями...
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10.06.2020 16:23 Відповісти
Надо собирать Майдан. Достали эти сабаковы, вендиктовы - гаранты коррупции и борьбы с патриотами Украины! Доиграются, суки с народом. История повторяется, только на более новом уровне витка и виток этот будет уже на шее Зеленского, т.к. эти мрази его устраивают!
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10.06.2020 16:50 Відповісти
 
 