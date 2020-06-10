Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко: "Вона просить суд про одне - відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі"
Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко на продовження терміну утримання її під вартою.
"Юлія Кузьменко просить суд про одне: відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі... "Про цю справу потім будуть говорити, як "нехорошо получилось..." Але моєму сину це не поверне час проведений без матері..." , - цитує Кузьменко екснардеп Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.
"Мало поручителів. Так не можна...Чому лише депутати "Європейської Солідарності"? Де "Голос"? Де поодинокі патріоти зі "Слуги народу"? Перепрошую за обурення, бо прийшла, голова "Голосу" нардеп пані Рудик. Дуже дякую. Дякую "Голосу" це дуже важливо, ця справа поваги українського громадянського суспільства до себе. Бо Кузьменко медик- волонтер, по суті, моральний авторитет", - додала Чорновол.
Народна депутатка і глава партії "Голос" Кіра Рудик готова взяти на поруки Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, заявила нардепка на засіданні апеляційного суду в середу.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
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И эта судья, и заказчики - начиная с вислюка оманського - до ростова не добегут.
На свободе Бойко, Медведчук, Порнов, на которых куча дел уголовных, а врачи и волонтеры за решеткой, хотя их вина не доказана.
Ось інший, але повністю аналогічний випадок...
Упередженість у справах проти патріотів стали системною метою проординських правоЛОМЦІВ...
"грища з вогнем" антиукраїнської банди керівних ЛІВОохоронців України...
Зрозуміло, шо цілеспрямованість таких дій визначена самим ЗЕ - через підбір та розстановку кадрів САМЕ з антиукраїнським менталітетом і проординськими симпатіями!
-Колишній старший групи прокурорів у справі Сергія Стерненка місяць тому відмовився підписувати йому підозру, яку отримав від слідчого СБУ. Прокурор Андрій Радіонов назвав її такою, що не ґрунтується на доказах. Невдовзі після того він покинув справу. Саме тому, ФСБ(у) коли тоді не вдалося Стерненку вручити підозру Стерненку, а зробило фінт - щоб погасити наростаючий резонанс в суспільстві розпочало справу про нападників на Стерненка (театральний жест - запрограмований на наступне закриття цієї справи.... поживемо -переконаємося)
-Андрій Радіонов згадав у цьому документі також і очільницю Офісу Генпрокурора. У цій справі Ірину Венедіктову він теж вважає упередженою, а її дії - такими, що загрожують незалежності прокурорів. Радіонов, зокрема, відзначив її публічні обіцянки оголосити Стерненку підозру в будь-якому разі. Попри те, що за законом втручатися в розслідування вона не може.
-«У зв'язку з викладеним, повертаю повідомлення про підозру Стерненку С. В. та клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу як такі, не ґрунтуються на доказах, зібраних у провадженні, а також мають очевидно упереджений характер, необ'єктивні і не відповідають вимогам КПУ України», - написав Радіонов у своєму запереченні.
-Була в цьому процесі й політична зацікавленість. Зараз справу Стерненка вивчає тимчасова слідча комісія при Верховній Раді. Як стало нам відомо з власних джерел, колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка на її закритому засіданні розповів, що до цієї справи проявляв інтерес Арсен Аваков.
-Поки-що проміжний підсумок: - СБУ вже покарала Радіонова відсторонивши його від справи і перевівши в інший підрозділ
На волю тепер відпускають лише гвалтівників, вбивць та зрадників держави. Або навіть обирають їх у нардепи від партії Слуга *****.
А хто така Юлія Кузьменко? Якийсь там волонтер та дитячий лікар?
(Сарказм.)