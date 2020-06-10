Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко: "Вона просить суд про одне - відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі"

Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко на продовження терміну утримання її під вартою.

"Юлія Кузьменко просить суд про одне: відпустити її до дитини. 184 дні в тюрмі... "Про цю справу потім будуть говорити, як "нехорошо получилось..." Але моєму сину це не поверне час проведений без матері..." , - цитує Кузьменко екснардеп Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

"Мало поручителів. Так не можна...Чому лише депутати "Європейської Солідарності"? Де "Голос"? Де поодинокі патріоти зі "Слуги народу"? Перепрошую за обурення, бо прийшла, голова "Голосу" нардеп пані Рудик. Дуже дякую. Дякую "Голосу" це дуже важливо, ця справа поваги українського громадянського суспільства до себе. Бо Кузьменко медик- волонтер, по суті, моральний авторитет", - додала Чорновол.

Народна депутатка і глава партії "Голос" Кіра Рудик готова взяти на поруки Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, заявила нардепка на засіданні апеляційного суду в середу.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.