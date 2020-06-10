Законопроєкт про статус ветерана не ухвалюють, стверджуючи, що його розробили "агенти Порошенка", - ексглава Мінветеранів Коляда

Ексглава Міністерства з питань ветеранів Оксана Коляда назвала причини, за якими законопроєкт про статус ветерана досі не ухвалено парламентом.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Цей законопроєкт – доволі унікальна штука для органів державного управління України. Я навіть не знаю, де і коли, основний комплексний законопроєкт писали всі групи бенефеціарів самого міністерства. Це - величезний шмат роботи із самими ветеранами, родинами загиблих, з постраждалими Революції Гідності. Це велика кількість важких зустрічей, тому що родини загиблих – це завжди важко. Це комплексне рішення багатьох програм, які ми уже започаткували і які вже працюють: іпотека, підтримка ветеранського бізнесу, яку ми забезпечуємо зараз за рахунок донорських коштів, освіта – все це поки працює в ручному режимі", - розповіла Коляда.

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Саме тому, додала вона, важливо ухвалити цю "ветеранську конституцію".

"Оскільки ми користуємося зараз радянським законом, де передбачена така пільга як безкоштовна радіоточка для ветерана і ще купа неіснуючих норм. Мені завжди здавалося, що це така очевидна річ – коли залучені ветерани пишуть такий унікальний закон, і я думала, що всі з радістю швидко його приймуть. А ні. У декого знову ж таки виникає думка, що Коляда – це агент Порошенка, разом з ветеранами розробила законопроєкт, який буде коштувати державі дуже багато грошей, це буде підстава для президента Зеленського", - зазначає Коляда.

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