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Законопроєкт про статус ветерана не ухвалюють, стверджуючи, що його розробили "агенти Порошенка", - ексглава Мінветеранів Коляда

Законопроєкт про статус ветерана не ухвалюють, стверджуючи, що його розробили

Ексглава Міністерства з питань ветеранів Оксана Коляда назвала причини, за якими законопроєкт про статус ветерана досі не ухвалено парламентом.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Цей законопроєкт – доволі унікальна штука для органів державного управління України. Я навіть не знаю, де і коли, основний комплексний законопроєкт писали всі групи бенефеціарів самого міністерства. Це - величезний шмат роботи із самими ветеранами, родинами загиблих, з постраждалими Революції Гідності. Це велика кількість важких зустрічей, тому що родини загиблих – це завжди важко. Це комплексне рішення багатьох програм, які ми уже започаткували і які вже працюють: іпотека, підтримка ветеранського бізнесу, яку ми забезпечуємо зараз за рахунок донорських коштів, освіта – все це поки працює в ручному режимі", - розповіла Коляда.

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Саме тому, додала вона, важливо ухвалити цю "ветеранську конституцію".

"Оскільки ми користуємося зараз радянським законом, де передбачена така пільга як безкоштовна радіоточка для ветерана і ще купа неіснуючих норм. Мені завжди здавалося, що це така очевидна річ – коли залучені ветерани пишуть такий унікальний закон, і я думала, що всі з радістю швидко його приймуть. А ні. У декого знову ж таки виникає думка, що Коляда – це агент Порошенка, разом з ветеранами розробила законопроєкт, який буде коштувати державі дуже багато грошей, це буде підстава для президента Зеленського", - зазначає Коляда.

Повний текст інтерв'ю з Оксаною Колядою читайте за посиланням.

Автор: 

ветерани (1069) Порошенко Петро (15171) Міністерство у справах ветеранів (304) Коляда Оксана (48)


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Топ коментарі
+11
Законопроект о статусе ветерана не принимают, утверждая, что его разработали "агенты Порошенко", - экс-глава Минветеранов Коляда - Цензор.НЕТ 128
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10.06.2020 15:01
+11
Клоуну совсем крышу сорвало на порошенко....- снится ему в кошмарах..
Может таки мы дождемся и его увезут в дурку...
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10.06.2020 15:03
+6
а агенты рефии зеленые швали разработают так как им прикажет хозяин.
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10.06.2020 15:01
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Законопроект о статусе ветерана не принимают, утверждая, что его разработали "агенты Порошенко", - экс-глава Минветеранов Коляда - Цензор.НЕТ 128
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10.06.2020 15:01 Відповісти
а агенты рефии зеленые швали разработают так как им прикажет хозяин.
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10.06.2020 15:01 Відповісти
Клоуну совсем крышу сорвало на порошенко....- снится ему в кошмарах..
Может таки мы дождемся и его увезут в дурку...
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10.06.2020 15:03 Відповісти
Ще лікувати? Краще одразу на шибеницю
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10.06.2020 15:07 Відповісти
это как его фарт вывезет...
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10.06.2020 15:10 Відповісти
Дополнительные силы оппозиции. Подтверждение антиукраинской сути зеленой власти
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10.06.2020 15:05 Відповісти
О чем вы, какая война, какие ветераны? У президента в голове одно из двух, мир сменяется туманом...
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10.06.2020 15:25 Відповісти
ну -що не розуміти ...- "сОлценосний" зараз тільки оцей - зЄ-рояльний...
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10.06.2020 15:28 Відповісти
коли прихильникам клоуна говориш за промахи в управлінні державою зі сторони зеленського--вони тут же відповідають,а "какая разница" Це біомаса.а не народ.
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10.06.2020 15:35 Відповісти
Все "экс" чиновники трындят,что они были лучшие,законы разрабатывали они "самые лучшие", а после них все говно. И уволены по "политическим мотивам". Я,конечно, "за" за законы льгот для ветеранов и других "льготников". Но если мне,ликвидатору последствий аварии на ЧАЭС с 1986 года, поручили бы написать закон по льготам для ликвидаторов аварии, то эххх.... Я бы расстарался.
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10.06.2020 20:59 Відповісти
 
 