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Новини
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Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри

Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри

Генпрокурор Ірина Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського на незаконне переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це лідер політсили Петро Порошенко заявив після того, як разом з народними депутатами і адвокатами вийшов з Офісу Генпрокурора.

Він також зазначив, що Венедіктова не захотіла обговорювати з народними депутатами з "Європейською Солідарності" численні процесуальні порушення з боку Офісу Генпрокурора і втекла з кабінету.

"Ми твердо переконані із сьогоднішніх дій, що Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського з вулиці Банкової. Ми переконані, що тут є склад кримінального злочину – втручання в діяльність Генерального прокурора з боку або Офісу президента або президента. І сьогодні намагаючись це зробити, вони де-факто вручають підозру двом – Порошенку і Зеленському", – зазначив п’ятий Президент.

За словами Порошенка, країна повертається в часи Януковича і називає це політичним переслідуванням опозиції.

Читайте: Порошенко прибув в ОГП: Ми приїхали, щоб сказати їм в очі, що вони порушують Конституцію і перетворюють Україну на авторитарний режим

"Єдине, що вони придумали, це "треш" у вигляді того, що я на посаді президента намагався захопити державну владу, намагався здійснити державну зраду або якісь інші дурниці, які були блискуче прокоментовані людиною, яка до мене точно не ставиться із симпатією – 100% людиною Зеленського колишнім Генеральним прокурором Рябошапкою", – нагадав Порошенко.

Порошенко сказав, що буде вимагати невідкладної зустрічі з генеральним прокурором.

"Відповідно до законодавства, автором якого я є, змін до Конституції, які я вніс, зареєстрував і провів в першому читанні, Генеральний прокурор зобов’язаний брати участь у врученні підозри, якщо вважає за потрібне. Ми приїхали для того, щоб отримати підозру. Після цього, поспілкувавшись з нами близько 40 хвилин, Генеральний прокурор втекла. Ми повідомили, що ми в будь-який час готові знову приїхати до неї, залишили телефони. І як тільки вона звільниться, ми приїдемо до неї для в тому числі здійснення дій", – пояснив п'ятий президент.

Він також повідомив, що під час зустрічі з Венедіктовою народні депутати вимагали виконання законних процесуальних дій, які саботує Офіс генпрокурора.

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"Ми намагалися зупинити свавілля. Я можу лише сподіватися, що нас почули і вони змінять позицію. Якщо ні – окремо хочу наголосити: ми не просто не ухиляємося від слідчих дій. Ми прийшли до генеральної прокуратури – ви всі є свідками. У вас є що? Пред’являємо. Покажіть людям – і над вами буде весь світ сміятися, бо якщо п’ятий Президент України намагався захопити державну владу виконанням своїх Конституційних повноважень, призначаючи керівництво тих чи інших підрозділів збройних формувань – це є ніщо інше, як переслідування опозиції", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, співробітники Офісу генпрокурора сьогодні намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Порошенко Петро (15171) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+53
Главный враг для зебиленского не пуйло, а Петр Алексеевич. Зебобы вы как всегда зробили це разом!!!
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10.06.2020 15:06
+50
Порошенко после визита в Офис Генпрокурора: Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по вручению мне подозрения - Цензор.НЕТ 4042
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10.06.2020 15:13
+33
А кто-то в этом может сомневаться?
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10.06.2020 15:05
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Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри - Цензор.НЕТ 2182
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10.06.2020 22:57 Відповісти
Зеленський не будуе сильну Україну , а всю енергію витрачае для того, щоб знищити Порошенка .., судячи саме це від нього чекають тих 73% ...,
Судячи те, що Порошенко старався їх витягти з болота .., їм реально не сподобалося..
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10.06.2020 22:58 Відповісти
Проблема Порошенка в тому, що він розворушив г...,а не зробив все щоб його вичистити , тому зараз воно так воняе ..
....
....
Ps . Звичайно коли це реально зробити з г...
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10.06.2020 23:02 Відповісти
https://prm.ua/nashi-mizhnarodni-partneri-bachat-nebazhannya-zelenskogo-protistoyati-rosiyskiy-agresiyi-ar-yev/ Наші міжнародні партнери бачать небажання Зеленського протистояти російській агресії - Ар'єв
Президент України Володимир Зеленський демонструє нашим міжнародним партнерам своє небажання протистояти агресії Росії, захищати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, - вважає народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, про що сказав в інтерв'ю журналістам.Він підкреслив: "Що ми бачимо на сьогоднішній день? З-за невідомих обставин зникукраїнський військовослужбовець на адміністративній межі з Кримом - фактично на лінії зіткнення з російськими окупантами. Що про це сказав глава держави як головнокомандувач? Нічого".
"Він жодним чином не ініціював розслідування, не вимагав від Російської Федерації пояснень щодо того, що людина, яка знаходиться у його як Головнокомандувача підпорядкуванні, зникла на адмінкордоні з Кримом за невідомих обставин", - також сказав Володимир Ар'єв.
"Міжнародне співтовариство, наші партнери з якими ми створювали антипутінську коаліцію, бачать ці речі. Вони бачать такі сигнали. Вони бачать небажання президента Зеленського взагалі організовувати оборону України, захищати військових. І захищати не на словах, а на ділі територіальну цілісність України", - заявив представник фракції ЄС.
Депутат зауважив, що міністерству закордонних справ зараз достатньо складно працювати в таких умовах: "Фактично йдеться про балансування. Треба йти і доводити, що Україна сьогодні все ж таки хоче оборонятися проти РФ, готова чинити спротив, і показувати, і далі заявляти про злочини, активно відстоювати свою позицію в міжнародних судах", - переконаний він.
"Якби президент і його Офіс стояли на твердих проукраїнських позиціях і демонстрували це постійно, тоді вочевидь просувати проукраїнський порядок денний у протидії російській гібридній агресії було б набагато легше і ефективніше", - підсумував депутат.
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10.06.2020 23:10 Відповісти
Ветеранка російсько-української війни Маруся Звіробій в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментувала справу ДБР проти Петра Порошенка.
ДБР знаю вже як облуплених. Я їх називаю дебіли без розуму. В них його нема. Що у моїй справі, що у Порошенка - ми просто вчимо їх працювати. Вони змогли навіть мені вручити виклик на допит з сьомого разу. То вони не можуть три дні вирахувати, то прізвище моє не знають де знайти, то передають мені через "Нову пошту" чи "Укрпошту" виклик на допит. Ми з адвокатами просто їх тролили тим, що вони почитати закони, по яким вони мають працювати", - сказала Звіробій.
Вона додала: "Те, що я зараз бачу з Порошенком - це та сама ситуація. Порошенко закони знає. Тому оцей весь цирк відбувається. Тому що вони не можуть скласти йому підозру, посадити його. В нашій країні взагалі у будь-якій незрозумілій ситуації хочуть посадити Порошенка. Коли його знову садять, я дивлюся, що у нас і де відбувається. Десь явно щось приховується, і всі переключаються і починають садити Порошенка. І знову в них нічого не виходить".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/poroshenko-znaie-zakony-tomu-otsei-ves-tsyrk-vidbuvaietsia-zvirobii-216967.html
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10.06.2020 23:27 Відповісти
Скласти підозру на важко, важко всучити йому, людині яка не визнає ніякої влади, отже бандит!
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11.06.2020 11:03 Відповісти
Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри - Цензор.НЕТ 7824
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11.06.2020 00:38 Відповісти
Якщо зебанатна шобла виє і бреше в унісон з https://ua-reporter.com/news/kak-glavnomu-prestupniku-ukrainy-poroshenko-podnimayut-reyting касапськими мразями (зверніть увагу на черговий фотошоп) - то то лише з-за цього слід підтримати Порошенка.
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11.06.2020 02:13 Відповісти
да кому ты нужен со своими 11%. ты не конкурент.
Зе тебя превосходит вчетверо.
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11.06.2020 07:37 Відповісти
Петю закрыть и не выпускать. Суды и прокуратура честные. Петя их сам набирал на должности.
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11.06.2020 08:11 Відповісти
А Петя скоро уже будет от Венедиктовны по крышам убегать - глюпый, она ж все равно на метле и собьет неуловимого Сывочолого Колобка с фундуком под белковым кремом.
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11.06.2020 08:29 Відповісти
Ты - идиот. Назови толком ХОТЬ ОДНО дело против Пети.
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11.06.2020 10:31 Відповісти
Я хоть и далёк от симпатий к Януковичу, но назови ХОТЬ ОДНО дело против Овоща.
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11.06.2020 11:08 Відповісти
Ты еврей? Сперва ответь на мой вопрос, ПОТОМ задавай свой.
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11.06.2020 11:44 Відповісти
Блин, а шо, нету дела? Ой недоработка. У нас ведь все знают главный лозунг органов - то шо вы на свободе не ваша заслуга, а наша недоработка.
Саакашвили вообще ни за шо бегал по крышам - он даже с потемкинской лестницы не посцал на Главный Морвокзал Украины и даже мороженное в Одессе не воровал.
А в Украине любого олигарха можно посадить за скупку ваучеров при приватизиции первого миллиарда и неуплату дивидендов по ваучерам миноритарным акционерам. Ненадолго, пусть от трех до пяти, но как за экономическое преступление с конфискацией украденного у людей.
Чего эти олигархи больше всего бояться в Украине и России - двух самых коррумпированных странах мира, где воры правят с момента распада СССР.
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11.06.2020 15:48 Відповісти
Хи-хи, ха-ха, мороженное в Одессе...
Назови толком ХОТЬ ОДНО дело против Пети!
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11.06.2020 16:18 Відповісти
Да и против Путина дел не было, и против Ленина, и против Гитлера.
Ты прикидываешься или вправду жертва щипцов гинеколога?
Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри - Цензор.НЕТ 6112

Кто ж его посадит! Клоун?
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11.06.2020 16:23 Відповісти
Кто ж его посадит дебил? Обычно их не сажают так как их генеральные прокуроры заметают все следы. Но любовь народа не умирает!
Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри - Цензор.НЕТ 2759

Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри - Цензор.НЕТ 7788

Преемственность традициях во многих поколениях.
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11.06.2020 16:54 Відповісти
Ты забыл про королей и капусту!
Одесса, Путин, капуста й короли!
А теперь вернёмся к нашим баранам: Назови толком ХОТЬ ОДНО дело против Пети!
ПС: в случаен чего не стесняйся сказать "не знаю..."!
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11.06.2020 20:33 Відповісти
ну зелю вы уже выпустили вместе с его криворогатым стадом за пол кило хречки,
обещалки и видосики...
какого хрена вам теперь еще надо - *****?
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11.06.2020 09:16 Відповісти
Появилась надежда, что после того как тебе чётко вручили подозрение, ты также чётко зашагаешь и в СИЗО.
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11.06.2020 10:58 Відповісти
Зеленскому, чтобы спасти свой никудышный рэйтынг нужно шо-то посадить, и чем больше - тем лучше. А то уже скоро бездомные собаки будут смеяться с КВНщика-пианиста. Поэтому в ОП рассматривают варианты и считают процент избирателе, кого можно завлечь и охмурить. Были даже предложения посадить на стадионах на время пятилетнего карантина хорошую мариухану на радость креативным и продвинутым или бананы для совсем беззубых пенсионеров, которым за 100 лет, но похоже ЗЕ решил поиграть в мексиканскую дуэль с Парашенком, когда тот остался без Збройных Сил и веры народа в бесплатный шоколад.
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11.06.2020 15:58 Відповісти
Марафон психически больного мародера продолжается еще с времен през.выборов.
Остановите психа....посадите.
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11.06.2020 11:23 Відповісти
Сценарий ЗЕбила по превращению мародера в узника совести продолжается.

To be continued...
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11.06.2020 11:35 Відповісти
73% мразі, потвори і дауни.
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11.06.2020 15:44 Відповісти
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