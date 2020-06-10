Прикордонники вперше провели моніторинг кордону з Білоруссю і Зони відчуження на купленому у Франції вертольоті Airbus. ВIДЕО

Днями прикордонники Чернігівського та Житомирського загону з льотним персоналом Харківської ескадрильї здійснили повітряний моніторинг державного кордону з Білоруссю. Вперше на цій ділянці залучили Airbus Helikopter H125.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

За допомогою вертольота прикордонники обстежили ділянки відповідальності прикордонних загонів у межах ділянки відділів прикордонної служби "Добрянка", "Дніпровське", "Іванків", "Млачівка", "Овруч" та "Ясинець". Загалом гелікоптер упродовж нетривалого часу обстежив майже 380 км по лінії державного кордону та понад 142 км по тиловій межі Зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення.

Зазначається, що крім можливих порушень державного кордону, на ділянці цих підрозділів фіксувалися характерні для цієї місцевості види протиправної діяльності, ознаки яких можна виявити під час повітряного моніторингу: "Персонал зазначених відділів (залежно від ділянки відповідальності) виявляє і припиняє незаконне переміщення із зони ЧАЕС радіоактивно забрудненого металобрухту і його накопичення, затримує сталкерів, які незаконно проникають у Зону відчуження з метою екстремального туризму, припиняє випадки незаконного виходу на воду маломірних плавзасобів у межах контрольованих прикордонних районів, виявляє місця (райони) розробки надр з видобутку бурштину, а також незаконної вирубки лісодеревини та припиняє браконьєрство".

Додатково цьогоріч прикордонники під час повітряного моніторингу здійснили обстеження лісової території Київської та Житомирської областей щодо виявлення можливих вогневих осередків та оцінки наслідків пожеж для врахування в організації служби та взаємодії з підрозділами ДСНС та лісництвами.

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Водночас частина льотного та технічного складу прикордонних авіаескадрилей навчалися експлуатувати та обслуговувати H125 у Франції – в Центрі підготовки Airbus.

Нагадаємо, що в межаж виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою і реалізації інвестиційного проєкту МВС зі створення єдиної системи авіаційної безпеки та захисту, Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки. З них Держприкордонслужба України отримає 24 нові вертольоти.

Як повідомлялося, згідно з укладеною у травні 2018 року міжурядовою угодою між Україною і Францією, а також підписаним у липні контрактом українського МВС з Airbus Helicopters, французька сторона забезпечить до 2021 року постачання Україні 55 вертольотів класу Н-225, H-145 і H-125 загальною вартістю EUR0,55 млрд для створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільної оборони в країні.

Фінансування угоди буде забезпечено за рахунок синдикованого кредиту Казначейства Франції та консорціуму французьких банків на чолі із Credit Agricole Corporate & Investment Bank обсягом EUR475 млн, який буде наданий під держгарантії строком на шість років.

У червні 2019 року голова МВС України Арсен Аваков повідомив, що українська сторона зі свого боку виконала всі зобов'язання щодо здійснення попередньої оплати.

Міністр також пообіцяв повністю укомплектувати авіаційну систему МВС до 2021 року.

"У нас буде третій за величиною вертолітний парк у Європі, після німців і французів. Таким чином, ми стаємо в один ряд з європейськими колегами за якістю", - сказав міністр.

На думку Арсена Авакова, система цивільної авіації МВС підвищить безпеку країни.