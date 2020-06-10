Справа МН17: прокуратура встановила тип зброї, особи чотирьох обвинувачуваних та їхню роль у злочині

Обвинувачення в судових слуханнях у справі про збитий у небі над Донбасом пасажирський авіалайнер Малазійських авіаліній рейс МН17 констатувало про готовність справи до розгляду по суті в частині зброї, з якої був збитий авіалайнер, як і осіб обвинувачуваних, їхньої ролі, а також застосування до них військового імунітету.

Про це представники прокуратури заявили в рамках другого блоку попередніх слухань у справі про збитий МН17, які проходять у судовому комплексі Схіпхолу в Нідерландах у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Прокурор Тейсі Бергер нагадав, що, відповідно до головним сценарієм, МН17 був збитий ракетою "Бук".

"Ми провели розслідування самої системи з метою зібрати інформацію для того, щоб оцінити інші докази, щоб зрозуміти роботу системи "Бук". Для цього ми зібрали інформацію з кількох джерел, ми також розібрали кілька ракет, ми підірвали їх під час тестів і візуально розслідували саму установку та фотографували її", - назвав він деякі слідчі дії.

Під час розслідування фахівці з різних країн також порівняли фізичні компоненти різних типів ракет "Бук" із чужорідними матеріалами, знайденими в останках і речах жертв, в уламках MH17 і в зоні лиха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Нідерландах розпочалося шосте судове засідання у справі МН17: прокурори продовжують представляти дані розслідування

Щоб встановити особи підозрюваних, слідчі прослуховували телефонні розмови, в яких говорилося про "Буки" в зв'язку зі збитим 17 липня 2014 року літаком.

"Іноді особу користувача відповідних телефонних номерів було легко визначити. Підозрюваний Дубинський, наприклад, часто називався по телефону як полковник Петровський, заступник міністра оборони, а також як Хмурий, його позивний або бойове ім'я. Водночас його співрозмовники регулярно назвали його Сергієм Миколайовичем, а іноді і на прізвище Дубинський. В інтерв'ю, яке Дубинський дав у грудні 2014 року, він називається "генерал-майором Петровський Сергій Миколайович, позивний Хмурий, 1962 року народження, в Донецькій області", - пояснив він.

Крім того, в ході розслідування про те, як підозрювані "функціонували в їхній озброєній групі, було зібрано інформацію про ієрархічну лінію, яка йшла від Гіркіна вгору спочатку через Дубинського, а потім через Пулатова до Харченка".

Свою доповідь прокурор ілюстрував і аудіофайлами, зокрема перехопленою телефонною розмовою Гіркіна, в якій він просив допомогти військовою технікою.

"Іноді спосіб, яким підозрювані публічно заперечують свою роль, також має значення. 28 липня 2014 року Гіркін дав прес-конференцію, заявивши, що він не несе відповідальності за збиття рейсу MH17, тому що в його розпорядженні не було "Буку". Це була чудова заява, тому що в той час – через одинадцять днів після аварії MH17 - ще не було встановлено, що була випущена ракета "Бук". Водночас було ще багато чуток про літаки-винищувачі й інші причини. Упевненість, з якою Гіркін уже вказує на ракету "Бук" 28 липня 2014 року, викликає питання", - нагадав прокурор перебіг подій.

Дивіться: Росія відмовилася надати суду вихідні знімки, на яких нібито були українські "Буки", - авіаційний експерт Лукашевич. ФОТО

Бергер зазначив, що слідство вважало за краще б, щоб всі підозрювані в цьому кримінальному процесі "все ж розповідали свою сторону історії".