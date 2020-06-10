Під час виборів у Білорусі перевороту не буде, Майдану – і поготів, - Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко відкидає можливість дестабілізації ситуації в Білорусі під час президентських виборів і заявив, що все тримає під контролем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на БЕЛТА.
Таку заяву Лукашенко зробив на нараді з керівництвом Центральної виборчої комісії.
Він попросив керівницю ЦВК Білорусі Лідію Єрмошину розповісти про поточну обстановку: "Лідіє Михайлівно, я хочу, щоб ви всі доповіли про те, що відбувається (я стежу за ситуацією). І навколо ЦВК, і навколо вас, що відбувається. Я все бачу. Головне, ви не переживайте. У потрібний час у потрібному місці ми приведемо всіх до тями. Перевороту в країні не буде. Майдану - і поготів", - підкреслив Лукашенко.
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