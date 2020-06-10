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Під час виборів у Білорусі перевороту не буде, Майдану – і поготів, - Лукашенко

Під час виборів у Білорусі перевороту не буде, Майдану – і поготів, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відкидає можливість дестабілізації ситуації в Білорусі під час президентських виборів і заявив, що все тримає під контролем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на БЕЛТА.

Таку заяву Лукашенко зробив на нараді з керівництвом Центральної виборчої комісії.

Він попросив керівницю ЦВК Білорусі Лідію Єрмошину розповісти про поточну обстановку: "Лідіє Михайлівно, я хочу, щоб ви всі доповіли про те, що відбувається (я стежу за ситуацією). І навколо ЦВК, і навколо вас, що відбувається. Я все бачу. Головне, ви не переживайте. У потрібний час у потрібному місці ми приведемо всіх до тями. Перевороту в країні не буде. Майдану - і поготів", - підкреслив Лукашенко.

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Автор: 

Білорусь (7929) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+14
Так и выборов не будет )))
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10.06.2020 15:21
+12
Где же наши белорусские друзья со своими поучительными комментариями?
Видимо заняты - готовят переворот.
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10.06.2020 15:31
+11
И граждане там , в большинстве, укушенные совком и рашей
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10.06.2020 15:27
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Сторінка 2 з 2
В Україні на відміну від Біларусі доволі багато своєї нафти й газу. Багато й інших копалин. І земля незрівнянно краща від біларуської. Тому всякі вихваляння на користь України навіть недоречні.
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11.06.2020 00:02 Відповісти
Асопенна это чувсфуецца на автовакзале Билостока када бяларуские маршрутки прыижжають.
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10.06.2020 19:19 Відповісти
Не говори гоп...
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10.06.2020 15:50 Відповісти
Фюрер колхозный, майдан для Белоруссии, в вашей ситуации - это высшее благо.
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10.06.2020 15:51 Відповісти
Я желаю белорусам счастья.Простой спокойный народ, но если раздраконить!
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10.06.2020 16:02 Відповісти
А если будет?...……………...
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10.06.2020 16:18 Відповісти
Хм... Диви, в темі про Порошенка і литвин, і https://censor.net/user/384224 відмітилися, а тут тема про їхнього царя- а їх нема.
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10.06.2020 16:21 Відповісти
Батька прав ,нам добавить нечего.
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10.06.2020 16:46 Відповісти
Тим всю Білорусь поклав під кацапів?
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10.06.2020 16:51 Відповісти
Как ни странно, но у нас не отжали ни метра(квадратного).
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10.06.2020 17:12 Відповісти
І ти сам належиш кацапам.
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10.06.2020 17:33 Відповісти
А чё уже атжымать, вашева там уже нима.
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10.06.2020 19:21 Відповісти
А Лука всерьез думает, что Шапкокрад в начале 2013 года сказанул "Ну, еще годик и будет Майдан!" ?
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10.06.2020 16:25 Відповісти
Майданы собирает не диктатор, а народ, ну и естественно, какие-то выгодополучатели.
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10.06.2020 16:58 Відповісти
розібратись то майдан це зміна вектора із московії в європу , а Лукашенко то та ше прокацапська ****
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10.06.2020 16:26 Відповісти
О, ольгиновский с методичкой "похвалить диктатора Лукашенко и плюнуть в Украину". Пошёл в спам.
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10.06.2020 23:31 Відповісти
Vyberut ego pri diktatore drugoje nemozet bit.Zalko konecno sto strana tak I ostanitisia na 30 let ostavsaja ot drugix v Evrope.
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10.06.2020 18:09 Відповісти
у бацьки походу тоже уже двойник есть ))
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10.06.2020 21:56 Відповісти
Здесь кое-кто злорадствует и говорит, что батька не хочет стать руководителем Беларуси, но федерального округа РФ. Такое впечатление, что комментатор назло батьке хочет чтобы Беларусь стала этим федеральным округом РФ. Ну нормальные ли это люди? Кошмар.
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10.06.2020 22:10 Відповісти
Хорошо бы чтобы при поддержке комментария 2 и больше невозможно было бы ввести комментарий в спам. А то я видел комментарий с поддержкой 8 в спаме. Это странно и по логике такого быть не должно.
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10.06.2020 22:25 Відповісти
Не оплачивает тебе пригожин спам, да? Даже не мечтай об этом. Спокойно гадить тебе никто не даст Лахта.
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10.06.2020 23:52 Відповісти
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