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Новини Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг
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Слідство у справі MH17 зібрало докази прямої участі Росії у війні на Донбасі, - прокурор у нідерландському суді Фердинандуссе

Слідство у справі MH17 зібрало докази прямої участі Росії у війні на Донбасі, - прокурор у нідерландському суді Фердинандуссе

На процесі у справі про збитий у 2014 році над Донбасом малайзійський "Боїнг" представлено докази прямої участі Росії у війні на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Російська влада завжди заперечувала участь у збройному конфлікті на сході України і командування угрупованнями "ДНР" і "ЛНР". Проте під час розслідування стало чітко зрозуміло, що Росія у відповідний період у районі 17 липня 2014 року була безпосередньо залучена до збройного конфлікту. З різних джерел були зібрані докази про те, що Росія здійснювала збройні постачання озброєним формуванням, а також долучалася до набору бойовиків і оплати їм", – заявив у нідерландському суді, який розглядає справу MH17, прокурор Вард Фердинандуссе.

Крім того, під час розслідування встановили, що російські чиновники були залучені до організації й координації збройних груп, які воювали проти української армії, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа МН17: прокуратура встановила тип зброї, особи чотирьох обвинувачуваних та їхню роль у злочині

Як повідомляє кореспондент видання, сторона обвинувачення в суді роз’яснювала, чи може до обвинувачених бути застосований імунітет учасника збройного конфлікту (combatant immunity).

Як заявили прокурори, цей імунітет застосовується лише до військових регулярних збройних сил у міжнародних конфліктах, і в разі, якщо сторона конфлікту дотримується законів війни.

Визнаючи, що в сучасних конфліктах важко визначити, чи є конфлікт міжнародним, і країни можуть відправляти своїх військових неофіційно, але базуючись на матеріалах розслідування, слідство дійшло висновку, на цей момент не обов’язково визначати природу конфлікту. Хоча, якщо суд вважатиме, що це необхідно, справа містить інформацію, яка дозволить це зробити, заявила сторона обвинувачення.

За словами прокурора, слідство взяло до уваги те, що Росія заперечує свою причетність до збройних формувань на Донбасі, і що ватажки цих формувань заявляли, що вони діють незалежно.

Також дивіться: Росія відмовилася надати суду вихідні знімки, на яких нібито були українські "Буки", - авіаційний експерт Лукашевич. ФОТО

Також з огляду на те, що закони війни в липні 2014 року широко порушувалися, слідство дійшло висновку, що підозрюваних можна судити за загальним правом.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Читайте також: Анонімність 12 свідків у справі MH17 збережуть, одного - розсекретять, - рішення суду Гааги

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається шосте судове засідання у справі МН17.

Читайте: Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські "Буки" не стріляли

Автор: 

Нідерланди (1565) суд (11674) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Фердінандуссе Вард (5)


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Топ коментарі
+25
розслідували збиття літака, а нарили доказів агресії
русня, іхтамєсть!
доведено міжнародною прокуратурою
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10.06.2020 15:40
+17
Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 1889
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10.06.2020 15:42
+13
Всё раше трындец )))
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10.06.2020 15:38
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Всё раше трындец )))
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10.06.2020 15:38 Відповісти
Что ? Ещё лет 20 ..... разборки будут. Апелляции, рассмотр апелляции...
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10.06.2020 15:43 Відповісти
Не будут. Не надо обесценивать этот процесс и его результаты
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10.06.2020 16:28 Відповісти
Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 8596
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10.06.2020 15:52 Відповісти
Как этот трындец будет выглядеть? Типа охереть какие санкции, или что? Мне просто интересно, как люди себе это представляют
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10.06.2020 15:54 Відповісти
Слідство у справі MH17 зібрало докази прямої участі Росії у війні на Донбасі, - прокурор у нідерландському суді Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 5892
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10.06.2020 17:01 Відповісти
А хто эта.
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10.06.2020 19:26 Відповісти
Не понимаю, за что этот-то коммент заспамили? Тупо по привычке?
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10.06.2020 17:24 Відповісти
Очень просто, некоторые страны мира еще думали, что ***** нормальный и его просто обговаривают. А теперь все знают что он *****, а те кто голосует за него тупые рабы.
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12.06.2020 17:20 Відповісти
Что дальше ? Разговоры Меркель с новым русским гитлером ?
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10.06.2020 15:38 Відповісти
Глубокое беспокойство и приглашение россиянских воров покупать дачи в Италии
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10.06.2020 15:53 Відповісти
розслідували збиття літака, а нарили доказів агресії
русня, іхтамєсть!
доведено міжнародною прокуратурою
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10.06.2020 15:40 Відповісти
тут на статус країни-терориста вже нарили

Если раньше Россия занималась любительски дезинформационной игрой, то после сбитого MH17 образовалась проверяемая ситуация по использованию множества разных коммуникативных каналов для достижения общей цели: дискредитации всех тех, которые утверждали, что Россия играла какую-то роль в атаке.
Интернет-тролли, хакеры, управляемые Кремлем медиа, госслужащие, отставные военные и анонимные программисты, - все они объединили силы в общей задаче по атаке исследователей и даже фальсификации доказательств.
Это была дезинформационная операция небывалых объемов и размеров, которая инициировала новую и чрезвычайно беспокойную фазу того, что пресс-секретарь Кремля Д. Песков однажды назвал "состоянием информационной войны с создателями трендов в информационном пространстве" - Б. Німмо https://foreignpolicy.com/2016/09/29/how-mh17-gave-birth-to-the-modern-russian-spin-machine-putin-ukraine/
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10.06.2020 17:09 Відповісти
Это так тупо - говорить о "дезинформационной операции". Эти черти занимаются этим ежесекундно, каждый день. И далеко не на одном только русскоязычном пространстве, как бы хотелось Забужкам.
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10.06.2020 17:47 Відповісти
Гаага наближаеться...
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10.06.2020 15:41 Відповісти
сомневаюсь . Бабло не обращает внимание на зло .
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10.06.2020 15:43 Відповісти
Куди вона наближається? Через 2 тижні ***** обнулиться й відв'яже конституцію РФ взагалі від міжнародного права. Срати їм на Гаагу
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10.06.2020 15:52 Відповісти
Вони можуть срати на що захочуть. Але від того міжнародне право працювати не перестане. Наприклад заборонять проходити через протоки. Або введуть заборону експорту з ерефії товарів, сировини будь-якого призначення. Чи арешт всього рухомого та не рухомого майна ерефії. А так між іншим москалі скупляють Американські облігації... Є що подоїти.
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10.06.2020 16:08 Відповісти
100 %- думаю кацапія скоро буде виплачувати мільярди за той Літак
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10.06.2020 16:10 Відповісти
схерали? Претензий к Раше у голландцев нет.
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10.06.2020 19:47 Відповісти
Маю великі сумніви, що країні з ядерною пукалкою зможуть щось заборонити. Останні роки взагалі стає очевидним, що "міжнародне право" - це якась абстрактна мантра, що працює тільки для тих, в кого нема фізичної сили для знищення інших та трильйонів нафтобаксів. Нажаль, у РФ є і перше і друге.
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10.06.2020 17:30 Відповісти
Трильйони нафтобаксів вирішити можна, але на те немає волі (через ті ж самі нафтобакси у кишенях європейських лоббістів). А ось ядерну зброю вирішити ніяк не вийде. Це не українці, які як лохи віддадуть весь свій оборонний потенціал за сраний ніким не ратифікований папірець.
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10.06.2020 17:39 Відповісти
бачу - потрохи вже обсираються...ти не представляеш як себе вів СССР - і де він тепер - все ще попереду ********* буде - факт , але в дуже усечьонном варианте
Мои Китайские Браться тоже над єтим работают...
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10.06.2020 16:09 Відповісти
Чё у сартире замочут.
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10.06.2020 19:28 Відповісти
Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 1889
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10.06.2020 15:42 Відповісти
Путлер капут!
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10.06.2020 15:44 Відповісти
Это и так давно ясно, что местные шахтеры и трактористы этого бы не замутили никогда, а ребята из-за поребрика активно содействовали, только толку от этих доказательств
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10.06.2020 15:45 Відповісти
Запитайте у Каддафі.
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10.06.2020 15:52 Відповісти
Не будет на россии никаких гражданских войн никогда. По крайней мере, инициированных за права человека. На почве нацизма могут быть, разве что. И то - в виде вырезания тупых зажравшихся терпил и деревенских алкашей, народами кавказа (хотя они таким даже и не занимаются и зачем им это делать?).
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10.06.2020 15:58 Відповісти
Эта типе грышка атрепьев или грышка распутный расказал.
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10.06.2020 19:29 Відповісти
Надо передать право МВФ самому собирать долг за Украину в виде репараций с агрессора
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10.06.2020 15:45 Відповісти
Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 5620
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10.06.2020 15:50 Відповісти
оказалось онитаместь. внезапно!
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10.06.2020 15:50 Відповісти
Что значит "участия"? Может "организации войны на Донбассе"? Типа их позвали, а сами такие не при делах?
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10.06.2020 15:51 Відповісти
Уссе буде фердінанд! рашагудбай.
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10.06.2020 15:52 Відповісти
Как неожиданно.
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10.06.2020 15:53 Відповісти
интересно узнать реакцию лошади-лаврова и машки-алкашки … что их там нет …
как будут отбрехиваться ? … главное чтобы зесопля и в целом Украина смогли с выгодой использовать это утверждение
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10.06.2020 15:56 Відповісти
Зачем им отбрехиваться? Их пропаганда работает охеренно. У них просто есть "Западные партнеры", которые в голове ватника четко приравнены к внешней угрозе жизни. Соответственно все, что они говорят - угроза существованию среднестатистического ивана из Зажопинска
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10.06.2020 16:00 Відповісти
интересно узнать реакцию лошади-лаврова и машки-алкашки … что они там есть
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10.06.2020 18:40 Відповісти
я надеюсь если мокшанцы дернут зеблю за поводок, завернуть дело отказом от претензий к агрессору уже не получиться.
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10.06.2020 16:00 Відповісти
Об обстрелах из-за поребрика забыли - из реактивной и крупнокалиберной артиллерии.
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10.06.2020 16:02 Відповісти
Это другое дело, за это надо подавать отдельно. Тут речь о Боинге. Попутно накопали причастность московии к боевым действиян - и то спасибо. Могли вообще не упомянуть как не относящееся к делу.
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10.06.2020 16:54 Відповісти
Причастность Мордора к боевым действиям как раз прямо связана со сбитием Боинга, как же иначе обосновать появление российского Бука на территории Украины. Надеюсь обвинение последовательно, по ступенькам будет подниматься к привлечению военного руководства РФ к ответственности.
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10.06.2020 17:19 Відповісти
Ну может и так, я в юриспруденции не особо, тем более международной. Мне казалось, шо суд как скальпель, а не как секира, т.е. заточен чисто на то, шо оговорено в обвинении. Если я ошибаюсь - полный вперед, нехай рубают все, шо видят.
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10.06.2020 17:30 Відповісти
ты все правильно говоришь. С точки хрения юриспруденции, суд не расследует, а выносит вердикт "виновен-не виновен" на основании проведенного расследования. Расследование проведено, в суд переданы материалы по 4 подозреваемым. Согласно статье, которую никто из комментаторов похоже не читал, суд постановил что подозреваемые - частные лица, не служащие в вооруженных силах России, поэтому к ним нельзя применять военное право, а только лишь общее. Все. Претензий к Раше нет, и если адвокаты жертв не настоят на своем, то и не появятся.
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10.06.2020 19:34 Відповісти
дурень думкой багатие. Статью саму прочитал?
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10.06.2020 19:31 Відповісти
Иван Скроня дурень думкой багатие,
вот Вы представились, а сказать что хотели?
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10.06.2020 19:53 Відповісти
а сказать хотел то что ты статью не читал. В статье не говорится ни о каких претензиях к РАше. Был задан вопрос - можно к подозреваемым применить военное право? Ответ - нет, они не являлись военнослужащими РФ, надо применять общее право. Вот и все.
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10.06.2020 19:55 Відповісти
Статью я прочитал и выразил свои "надежды", не восхищение и не уверенность. Вы мой пост плохо читали.
Вы считаете, что это последний процесс и международная следственная группа закончила свою работу?
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10.06.2020 20:00 Відповісти
международная следственная группа имела цель - подготовить дело для передачи в суд. Подготовила, передала - претензии к 4 частным лицам (то что они частные лица а не военнослужащие Раши - это как раз в этой статье). На этом следствие закончено.
Если родственники пострадавших через своих адвокатов не заставят переквалифицировать дело, то никаких претензий к Раше в данном следствии не появится, как их и нет сейчас.
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10.06.2020 20:05 Відповісти
Следствие не закончено, JIT продолжает работу.
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10.06.2020 20:17 Відповісти
Если следствие не закончено, что ж они передали в суд?
И что же суд расследует? Это ж не Печерский суд, тут все по процедуре - закончили дело, передали дело в суд.
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10.06.2020 21:11 Відповісти
Например: в суд передали кейс по четырём подозреваемым и продолжили расследование.
Об этом писали в марте:
"Страны-члены JIT продлили соглашение о группе перед судом по делу MH17
«Продление срока гарантирует, что расследование обстоятельств крушения MH17 будет продолжено в прежнем объеме и параллельно с судебным разбирательством над четырьмя подозреваемыми», - сказали в группе."
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10.06.2020 22:47 Відповісти
значит это будет другой суд. Тот что идет сейчас, работает конкретно по 4 подозреваемым, и определил что это частные лица не служащие в вооруженных силах Раши, ничего сверх того на суде не рассматривается.
Нароет следственная группа что-то еще - будет предмет другого суда.
Только этот будет лет 5 тянуться, так что когда там что-то "родят" - ну, можешь надеяться, а я надеюсь что прилетят инопланетяне и подарят всем по мешку денег.
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11.06.2020 01:12 Відповісти
Если вернуться к моему посту, то я написал об обвинении, а не о суде, то есть более глобально, а судов может быть хоть 50. Выбирая между неповоротливым и дотошным международным правом и мешком венесуэльских боливаров от инопланетян, я выберу первое.
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11.06.2020 02:12 Відповісти
"Российские власти всегда отрицали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и командования группировками "ДНР" и "ЛНР". Однако в ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. ». Источник: https://censor.net/n3201143
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10.06.2020 16:08 Відповісти
"По словам прокурора, следствие приняло во внимание то, что Россия отрицает свою причастность к вооруженных формированиям на Донбассе, и главари этих формирований заявляли, что они действуют независимо."
Песец евроничтожества...

- Вы признаёте себя виновным?
- Нетт!
- Принимая это во внимание, на нет и суда нет...
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10.06.2020 16:16 Відповісти
не мешай упоротым, которые прочитали только заголовок, радоваться.
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10.06.2020 19:30 Відповісти
ссаничу не кажіть, обхезається...
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10.06.2020 16:26 Відповісти
Умер многолетний президент Бурунди Нкурунзиза. Несколько лет назад он обнулил свои президентские сроки.
Официальной причиной смерти 55-летнего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы назван сердечный приступ. СМИ пишут, что жена покойного проходит лечение от COVID-19.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/umer-mnogoletniy-prezident-burundi-nkurunziza-neskolko-let-nazad-on-obnulil-svoi-prezidentskie-sroki-1503759.html
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10.06.2020 16:33 Відповісти
На)(ер ты тут пхаешь своего Гор(н)дона?
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10.06.2020 16:34 Відповісти
Думаете, диктатор жив? Если обнулитель сроков ***** склеит ласты, мне это будет приятно прочитать даже у Гордона.
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10.06.2020 16:40 Відповісти
Чисто из интересу....Вот если в Киеве зайти в аптеку и попросит два гоРдона, тебя правильно поймут?
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10.06.2020 16:56 Відповісти
Слідство у справі MH17 зібрало докази прямої участі Росії у війні на Донбасі, - прокурор у нідерландському суді Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 6007
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10.06.2020 17:04 Відповісти
Думаю, что да.
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10.06.2020 17:05 Відповісти
Чуваки паняли сваю задачу канкрентна.
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10.06.2020 19:33 Відповісти
Господа европейцы, давите рашистскую наволочь! Помогите Украинцам! Респект Гааге!
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10.06.2020 16:33 Відповісти
"вовлечена в конфликт". Бедные россиянцы, это их шахтеры Дамбаса вовлекли... В конфликт. Ага. Конфликт шахтеров с их страной.
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10.06.2020 18:03 Відповісти
Для всех упоротых свидетелей секты "Раше Теперь Точно Конец" объясняю - почитайте статью а не заголовок. Судья задал вопрос - возможно ли применение военного права к подозреваемым? Ответ экспертов - нет, Раша вовлечена в конфликт но подозреваемые не являются военнослужащими Раши и поэтому к ним применяется общее право.
Чему вы радуетесь?
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10.06.2020 19:29 Відповісти
Нужно добиваться, чтобы Россию признали страной спонсором терроризма!
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10.06.2020 19:32 Відповісти
чем хуже росии тем хуже нам мы все в одной лодке
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10.06.2020 20:01 Відповісти
Вам - это кому?
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11.06.2020 05:39 Відповісти
жаль что мы никогда не узнаем правду по этому делу более заполитизированое дело трудно вспомнить
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10.06.2020 19:38 Відповісти
почему же не узнакм? Как сдохнет уйло, так сотни подробных описаний этого дела наперебой будут появляться
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10.06.2020 23:41 Відповісти
если россия развалиться нас завалит осколками
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10.06.2020 19:39 Відповісти
я не верю дело слишком политическое от него смердит
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10.06.2020 19:59 Відповісти
Голандці довели, що кацапи передали бука, зібрали команду, платили їй зарплату і запустили ракету. А наша "сопля" в тих очах побачила мир?
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10.06.2020 20:42 Відповісти
можно показать где єто голландці "довели", хоть по одному из твоих утверждений?
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10.06.2020 21:49 Відповісти
ты читай оригиналы, владеешь английским?
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10.06.2020 23:43 Відповісти
***** тоже идет по стопам Каддафи. Тот тоже жил грешно и умер смешно.
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10.06.2020 20:42 Відповісти
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Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
Как когда-то школьная шпана
Покрывала кореша-ворюгу,
Так сегодня целая страна
В круговой поруке врёт по кругу:
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установка "Бук"
Была у лугандонских ополченцев!

Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.

Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!

Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит!!! Горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
Хоть опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.

Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего... А жалко!
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль... всегда семнадцать дней
Для ушедших в Небо будет длиться…

Андрій Орлов (Orlusha) 17.07.2015
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10.06.2020 23:19 Відповісти
хорошая новость..а на какой год запланирована казнь рашки ??
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10.06.2020 23:25 Відповісти
У підер-ландських прокурорів прорізуються яєчка, бо з'явились деякі проблиски сміливості, назвати кассабів причетними до війни на Донбабве. Побачимо, чи надовго стане цієї сміливості. Торгувати з рашкою і заробляти бабосики теж хочеться. Вводити проти москало-фашистів санкції найвищого рівня, щоб остаточно задушити цю країну-терориста, ніхто-не буде
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11.06.2020 08:05 Відповісти
Назовите, пожалуйста, имена и фамилии расчета установки. Эти люди причастны или просто выполняли приказ Путина? Живы ли они еще?
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11.06.2020 08:07 Відповісти
Вони назвуть виконавців, шісток. Яким рашкованські спецслужби вже склеїли ласти.
А путлєра, як замовника і огранізатора масового вбивства, говно-командувача збройних сил ерефії, ніхто звинувачувати не буде. Підер-ландський суд заочно засудить виконавців, рашка нікого не видасть, оони-гейропкі висловлять занепокоєння, і так все і закінчиться. Пердежем в борошно
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11.06.2020 08:43 Відповісти
а помоему это имитация правосудия процесс политический от него воняет за километр
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11.06.2020 09:17 Відповісти
 
 