Слідство у справі MH17 зібрало докази прямої участі Росії у війні на Донбасі, - прокурор у нідерландському суді Фердинандуссе
На процесі у справі про збитий у 2014 році над Донбасом малайзійський "Боїнг" представлено докази прямої участі Росії у війні на сході України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Російська влада завжди заперечувала участь у збройному конфлікті на сході України і командування угрупованнями "ДНР" і "ЛНР". Проте під час розслідування стало чітко зрозуміло, що Росія у відповідний період у районі 17 липня 2014 року була безпосередньо залучена до збройного конфлікту. З різних джерел були зібрані докази про те, що Росія здійснювала збройні постачання озброєним формуванням, а також долучалася до набору бойовиків і оплати їм", – заявив у нідерландському суді, який розглядає справу MH17, прокурор Вард Фердинандуссе.
Крім того, під час розслідування встановили, що російські чиновники були залучені до організації й координації збройних груп, які воювали проти української армії, додав він.
Як повідомляє кореспондент видання, сторона обвинувачення в суді роз’яснювала, чи може до обвинувачених бути застосований імунітет учасника збройного конфлікту (combatant immunity).
Як заявили прокурори, цей імунітет застосовується лише до військових регулярних збройних сил у міжнародних конфліктах, і в разі, якщо сторона конфлікту дотримується законів війни.
Визнаючи, що в сучасних конфліктах важко визначити, чи є конфлікт міжнародним, і країни можуть відправляти своїх військових неофіційно, але базуючись на матеріалах розслідування, слідство дійшло висновку, на цей момент не обов’язково визначати природу конфлікту. Хоча, якщо суд вважатиме, що це необхідно, справа містить інформацію, яка дозволить це зробити, заявила сторона обвинувачення.
За словами прокурора, слідство взяло до уваги те, що Росія заперечує свою причетність до збройних формувань на Донбасі, і що ватажки цих формувань заявляли, що вони діють незалежно.
Також з огляду на те, що закони війни в липні 2014 року широко порушувалися, слідство дійшло висновку, що підозрюваних можна судити за загальним правом.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.
Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається шосте судове засідання у справі МН17.
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русня, іхтамєсть!
доведено міжнародною прокуратурою
Если раньше Россия занималась любительски дезинформационной игрой, то после сбитого MH17 образовалась проверяемая ситуация по использованию множества разных коммуникативных каналов для достижения общей цели: дискредитации всех тех, которые утверждали, что Россия играла какую-то роль в атаке.
Интернет-тролли, хакеры, управляемые Кремлем медиа, госслужащие, отставные военные и анонимные программисты, - все они объединили силы в общей задаче по атаке исследователей и даже фальсификации доказательств.
Это была дезинформационная операция небывалых объемов и размеров, которая инициировала новую и чрезвычайно беспокойную фазу того, что пресс-секретарь Кремля Д. Песков однажды назвал "состоянием информационной войны с создателями трендов в информационном пространстве" - Б. Німмо https://foreignpolicy.com/2016/09/29/how-mh17-gave-birth-to-the-modern-russian-spin-machine-putin-ukraine/
Мои Китайские Браться тоже над єтим работают...
как будут отбрехиваться ? … главное чтобы зесопля и в целом Украина смогли с выгодой использовать это утверждение
вот Вы представились, а сказать что хотели?
Вы считаете, что это последний процесс и международная следственная группа закончила свою работу?
Если родственники пострадавших через своих адвокатов не заставят переквалифицировать дело, то никаких претензий к Раше в данном следствии не появится, как их и нет сейчас.
И что же суд расследует? Это ж не Печерский суд, тут все по процедуре - закончили дело, передали дело в суд.
Об этом писали в марте:
"Страны-члены JIT продлили соглашение о группе перед судом по делу MH17
«Продление срока гарантирует, что расследование обстоятельств крушения MH17 будет продолжено в прежнем объеме и параллельно с судебным разбирательством над четырьмя подозреваемыми», - сказали в группе."
Нароет следственная группа что-то еще - будет предмет другого суда.
Только этот будет лет 5 тянуться, так что когда там что-то "родят" - ну, можешь надеяться, а я надеюсь что прилетят инопланетяне и подарят всем по мешку денег.
Песец евроничтожества...
- Вы признаёте себя виновным?
- Нетт!
- Принимая это во внимание, на нет и суда нет...
Официальной причиной смерти 55-летнего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы назван сердечный приступ. СМИ пишут, что жена покойного проходит лечение от COVID-19.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/umer-mnogoletniy-prezident-burundi-nkurunziza-neskolko-let-nazad-on-obnulil-svoi-prezidentskie-sroki-1503759.html
Чему вы радуетесь?
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
Как когда-то школьная шпана
Покрывала кореша-ворюгу,
Так сегодня целая страна
В круговой поруке врёт по кругу:
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установка "Бук"
Была у лугандонских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит!!! Горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
Хоть опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего... А жалко!
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль... всегда семнадцать дней
Для ушедших в Небо будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 17.07.2015
А путлєра, як замовника і огранізатора масового вбивства, говно-командувача збройних сил ерефії, ніхто звинувачувати не буде. Підер-ландський суд заочно засудить виконавців, рашка нікого не видасть, оони-гейропкі висловлять занепокоєння, і так все і закінчиться. Пердежем в борошно