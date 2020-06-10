"Слуга народу" визначилася з керівниками ще чотирьох обласних осередків: Київщина дісталася Дубінському

"Слуга народу" визначилася з керівниками ще чотирьох обласних осередків партії.

Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Йдемо далі – цього разу на південь і в центр. Ми визначилися з керівниками ще чотирьох осередків Слуги народу.

Херсонська область – Юрій Соболевський, адвокат, під час президентської виборчої кампанії був представником Зе!команди у Херсонській області.

Кіровоградська область – Олександр Дануца, народний депутат.

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Черкаська область – Олександр Завітневич, народний депутат, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

І Київська область – народний депутат Олександр Дубінський, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.



Чекаємо на останню серію - в ній місто Київ, Закарпаття, Луганщина та уточнення щодо Львівщини", - розповіла Кравчук.