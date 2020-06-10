"Слуга народу" визначилася з керівниками ще чотирьох обласних осередків: Київщина дісталася Дубінському
"Слуга народу" визначилася з керівниками ще чотирьох обласних осередків партії.
Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Йдемо далі – цього разу на південь і в центр. Ми визначилися з керівниками ще чотирьох осередків Слуги народу.
Херсонська область – Юрій Соболевський, адвокат, під час президентської виборчої кампанії був представником Зе!команди у Херсонській області.
Кіровоградська область – Олександр Дануца, народний депутат.
Черкаська область – Олександр Завітневич, народний депутат, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
І Київська область – народний депутат Олександр Дубінський, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Чекаємо на останню серію - в ній місто Київ, Закарпаття, Луганщина та уточнення щодо Львівщини", - розповіла Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба казати - ромської... безнаціональності )))))
(прости Господи!)
дело зелупы в надежных руках.
Dubinsky.pro, [09.06.20 22:33]
Сергей Лещенко сообщил, что мне выдали румынское гражданство.
Через два часа сообщил, что ещё не выдали, но обязательно выдадут через два года, потому что в некоторых случаях нужно дополнительное время.
Сергей, хочу уточнить, что в некоторых случаях никакого дополнительного времени не нужно.
Например, чтобы уже сегодня заявить, что вы - тупой дол****.
По румынски - nenorocit de dolby.
але цей "сюрпрайз" готується для Львівщини ))
1 ч.
·
Год назад гадали:
- зелёные окажутся белыми или чёрными?
А они оказались грязными.
ПЕРЕМОГА!!!!
сделать
зерумынщину или коломощину
Голосуем!
кто за что