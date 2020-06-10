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Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати прикордонникам через COVID-19, а митники, які працюють поруч, грошей не отримають, - Нефьодов

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати прикордонникам через COVID-19, а митники, які працюють поруч, грошей не отримають, - Нефьодов

Ексглава митниці обурений тим, що уряд обійшов співробітників відомства під час виділення грошей на доплати за боротьбу з COVID-19.

Про це Максим Нефьодов написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи дивує, що, наприклад, прикордонникам ці доплати будуть, а митникам - ні. При тому, що вони стоять на одному і тому ж пункті пропуску (не торкаюсь тут питання, що у прикордонників і без цього вищі зарплати)", - написав Нефьодов.

Ексчиновник нагадав, що коли прилетів літак з Ухані, тільки один з керівників поста погодився особисто оформляти рейс. "Люди просто бояться і не впевнені, що держава захоче митників захистити ..." - зазначив він.

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"2.7 млрд грн - це десь 3 робочих дні зборів від митниці. І достатньо, аби більш ніж подвоїти зарплати всіх митників. Або десь в 5 разів більше, ніж докризовий бюджет Нової митниці на реконструкцію пунктів пропуску (який зрізали в держбюджеті, що подав в ВРУ Сергій Марченко). Або це вартість 35-40 шт стаціонарних скануючих систем, чого більш ніж достатньо для облаштування всього кордону", - додав Нефьодов.

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати прикордонникам через COVID-19, а митники, які працюють поруч, грошей не отримають, - Нефьодов 01

Автор: 

виплати (1041) Кабмін (14085) прикордонники (1097) митниця (1872) Нефьодов Максим (383) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Приготовьтесь к массовым разоблачениям таможенниками погранцов.
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10.06.2020 15:56 Відповісти
Это как авекяну 2.5 млрд из коронавирусного фонда на помощь мусорам-насильникам?
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10.06.2020 15:59 Відповісти
насиловали потому что денег на проституток не было...
теперь норм все будет...
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10.06.2020 16:01 Відповісти
Пусть еще расскажет что бедные несчастные таможенники сидят на голом окладе
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10.06.2020 16:03 Відповісти
Погодите! А что - у таможенников еще и зарплата есть??? Что я слышу? То есть они, строящие себе коттеджи и покупающие бентли после полугода работы - еще и зарплату у нас получают? Ахренеть...
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10.06.2020 16:10 Відповісти
А почему тогда не удвоить зарплаты кассирам АТБ или Таврий? Там проходняк и возможность заразиться КОВИД еще больше , чем на таможне?
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10.06.2020 16:12 Відповісти
А Шо митникам ще й зарплатню платять? Їм перестань платити її то вони й не помітять...
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10.06.2020 19:17 Відповісти
та їм же потрібно щось писати в деклараціях.
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11.06.2020 09:23 Відповісти
 
 