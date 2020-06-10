Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати прикордонникам через COVID-19, а митники, які працюють поруч, грошей не отримають, - Нефьодов

Ексглава митниці обурений тим, що уряд обійшов співробітників відомства під час виділення грошей на доплати за боротьбу з COVID-19.

Про це Максим Нефьодов написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи дивує, що, наприклад, прикордонникам ці доплати будуть, а митникам - ні. При тому, що вони стоять на одному і тому ж пункті пропуску (не торкаюсь тут питання, що у прикордонників і без цього вищі зарплати)", - написав Нефьодов.

Ексчиновник нагадав, що коли прилетів літак з Ухані, тільки один з керівників поста погодився особисто оформляти рейс. "Люди просто бояться і не впевнені, що держава захоче митників захистити ..." - зазначив він.

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"2.7 млрд грн - це десь 3 робочих дні зборів від митниці. І достатньо, аби більш ніж подвоїти зарплати всіх митників. Або десь в 5 разів більше, ніж докризовий бюджет Нової митниці на реконструкцію пунктів пропуску (який зрізали в держбюджеті, що подав в ВРУ Сергій Марченко). Або це вартість 35-40 шт стаціонарних скануючих систем, чого більш ніж достатньо для облаштування всього кордону", - додав Нефьодов.